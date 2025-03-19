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Как приготовить творожно-банановый торт без выпечки

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
302 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
163
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить творожно-банановый торт без выпечки

Творожно-банановый торт / Фото: Credits

Когда у вас нет возможности воспользоваться духовкой, приготовьте творожно-банановый торт, который не нужно выпекать.

Основой торта будет печенье, а в качестве начинки, творожно-сметанный крем и бананы, которые придадут десерту насыщенный аромат и вкус.

Ингредиенты

печенье песочное
400-500 г
творог
500 г
молоко
150 мл
сметана
100 г
масло сливочное
100 г
сахар
120 г
банан
3 шт.
шоколад для посыпки
  1. Творог, сахар, мягкое сливочное масло и сметану пробейте блендером до однородной массы и разделите творожный крем на три части.
  2. Бананы очистите и нарежьте на кружки.
  3. Печенье (четыре штуки) и шоколад измельчите в крошку. Остальное печенье разделите на две части.
  4. Каждое печенье обмакните в молоко и выложите в разъемную форму один слой печенья, затем распределите по печенью слой творожного крема и слой кружочков бананов. 
  5. Затем слои повторите в той же последовательности, верх торта смажьте кремом и посыпьте измельченным печеньем и шоколадом. 
  6. Отправьте в холодильник на 2-3 часа.

Советы:

  • Если у вас нет разъемной формы, собирайте торт на блюде.
  • Молоко, сметану используйте любой жирности.

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