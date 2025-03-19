Как приготовить творожно-банановый торт без выпечки

Когда у вас нет возможности воспользоваться духовкой, приготовьте творожно-банановый торт, который не нужно выпекать.
Основой торта будет печенье, а в качестве начинки, творожно-сметанный крем и бананы, которые придадут десерту насыщенный аромат и вкус.
Ингредиенты
- печенье песочное
- 400-500 г
- творог
- 500 г
- молоко
- 150 мл
- сметана
- 100 г
- масло сливочное
- 100 г
- сахар
- 120 г
- банан
- 3 шт.
- шоколад для посыпки
- Творог, сахар, мягкое сливочное масло и сметану пробейте блендером до однородной массы и разделите творожный крем на три части.
- Бананы очистите и нарежьте на кружки.
- Печенье (четыре штуки) и шоколад измельчите в крошку. Остальное печенье разделите на две части.
- Каждое печенье обмакните в молоко и выложите в разъемную форму один слой печенья, затем распределите по печенью слой творожного крема и слой кружочков бананов.
- Затем слои повторите в той же последовательности, верх торта смажьте кремом и посыпьте измельченным печеньем и шоколадом.
- Отправьте в холодильник на 2-3 часа.
Советы:
- Если у вас нет разъемной формы, собирайте торт на блюде.
- Молоко, сметану используйте любой жирности.
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