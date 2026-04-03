ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
1488
Время на прочтение
2 мин

Как приготовить творожную пасху с вишней к Пасхе

Есть десерты, которые хочется готовить каждый год и не ради традиций, а ради ощущения уюта и вкуса. Творожная пасха с вишневой начинкой — именно такая, она нежная, кремовая, с легкой кислинкой ягод и деликатной сладостью белого шоколада.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Творожная пасха с вишней tiktok.com/@baking.and.more4u

Творожная пасха с вишней tiktok.com/@baking.and.more4u

Пасха в Украине — всегда немного больше, чем просто праздник, это запахи кухни, тепло дома и рецепты, которые передаются из поколения в поколение или заново открываются. Поэтому современные вариации классических блюд сегодня на вкус особенно интересно.

Именно такой является творожная пасха с вишневой начинкой от фудблогера Nata.cooking. Она сочетает традиционную основу из творога с трендовыми деталями, а именно белым шоколадом, маком и яркой ягодной серединкой.

Творожная пасха с вишней tiktok.com/@baking.and.more4u

Творожная пасха с вишней tiktok.com/@baking.and.more4u

Ингредиенты

Для основы

  • творог 400 г творога

  • сметана 200 г

  • сливочное масло 50 г

  • сахарная пудра 50 г

  • белый шоколад 100 г

  • мак 1 ст. л

Для начинки

  • замороженная вишня 150 г

  • сахар 1-2 ст. л

  • крахмала 1 ст. л (10-12 г без горки)

Приготовление

  1. Мак заливаем кипятком и оставляем на 30 мин.

  2. Затем отцеживаем через сито, это делает его более мягким и раскрывает вкус.

  3. К вишне добавляем сахар и крахмал.

  4. На маленьком огне, постоянно помешивая, доводите до загустения. Важный нюанс, если хотите нежную текучую серединку — не переваривайте, а если вам нравится более стабильная текстура — дайте начинке хорошо загустеть.

  5. После этого обязательно охлаждаем.

  6. К творогу добавляем мягкое сливочное масло, сахарную пудру и сметану.

  7. Взбиваем блендером до максимально гладкой, кремовой текстуры.

  8. Далее добавляем мак и растопленный белый шоколад, аккуратно перемешиваем.

  9. Форму выстилаем марлей.

  10. Далее выкладываем творожную массу, формируем дно и бортики, добавляем вишневую начинку, закрываем сверху творожной массой и заворачиваем края марли.

  11. Ставим сверху что-то тяжелое и отправляем в холодильник минимум на ночь.

  12. Утром достаем кулич из формы, снимаем марлю и начинаем украшать.

Идеи декора

  • растопленный шоколад

  • миндальные хлопья

  • сахарная посыпка

Также можно оставить минимализм, ведь у паски и так роскошный вид.

Творожная пасха с вишней — это тот случай, когда традиция звучит по-новому. Она сохраняет знакомый вкус детства, но добавляет ему современной легкости и эстетики.

Дата публикации
Количество просмотров
1488
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie