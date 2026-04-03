Как приготовить творожную пасху с вишней к Пасхе
Есть десерты, которые хочется готовить каждый год и не ради традиций, а ради ощущения уюта и вкуса. Творожная пасха с вишневой начинкой — именно такая, она нежная, кремовая, с легкой кислинкой ягод и деликатной сладостью белого шоколада.
Пасха в Украине — всегда немного больше, чем просто праздник, это запахи кухни, тепло дома и рецепты, которые передаются из поколения в поколение или заново открываются. Поэтому современные вариации классических блюд сегодня на вкус особенно интересно.
Именно такой является творожная пасха с вишневой начинкой от фудблогера Nata.cooking. Она сочетает традиционную основу из творога с трендовыми деталями, а именно белым шоколадом, маком и яркой ягодной серединкой.
Ингредиенты
Для основы
творог 400 г творога
сметана 200 г
сливочное масло 50 г
сахарная пудра 50 г
белый шоколад 100 г
мак 1 ст. л
Для начинки
замороженная вишня 150 г
сахар 1-2 ст. л
крахмала 1 ст. л (10-12 г без горки)
Приготовление
Мак заливаем кипятком и оставляем на 30 мин.
Затем отцеживаем через сито, это делает его более мягким и раскрывает вкус.
К вишне добавляем сахар и крахмал.
На маленьком огне, постоянно помешивая, доводите до загустения. Важный нюанс, если хотите нежную текучую серединку — не переваривайте, а если вам нравится более стабильная текстура — дайте начинке хорошо загустеть.
После этого обязательно охлаждаем.
К творогу добавляем мягкое сливочное масло, сахарную пудру и сметану.
Взбиваем блендером до максимально гладкой, кремовой текстуры.
Далее добавляем мак и растопленный белый шоколад, аккуратно перемешиваем.
Форму выстилаем марлей.
Далее выкладываем творожную массу, формируем дно и бортики, добавляем вишневую начинку, закрываем сверху творожной массой и заворачиваем края марли.
Ставим сверху что-то тяжелое и отправляем в холодильник минимум на ночь.
Утром достаем кулич из формы, снимаем марлю и начинаем украшать.
Идеи декора
растопленный шоколад
миндальные хлопья
сахарная посыпка
Также можно оставить минимализм, ведь у паски и так роскошный вид.
Творожная пасха с вишней — это тот случай, когда традиция звучит по-новому. Она сохраняет знакомый вкус детства, но добавляет ему современной легкости и эстетики.