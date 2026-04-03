Как приготовить творожную пасху с вишней к Пасхе

Творожная пасха с вишней tiktok.com/@baking.and.more4u

Реклама

Пасха в Украине — всегда немного больше, чем просто праздник, это запахи кухни, тепло дома и рецепты, которые передаются из поколения в поколение или заново открываются. Поэтому современные вариации классических блюд сегодня на вкус особенно интересно.

Именно такой является творожная пасха с вишневой начинкой от фудблогера Nata.cooking. Она сочетает традиционную основу из творога с трендовыми деталями, а именно белым шоколадом, маком и яркой ягодной серединкой.

Творожная пасха с вишней tiktok.com/@baking.and.more4u

Ингредиенты

Для основы

творог 400 г творога

сметана 200 г

сливочное масло 50 г

сахарная пудра 50 г

белый шоколад 100 г

мак 1 ст. л

Для начинки

замороженная вишня 150 г

сахар 1-2 ст. л

крахмала 1 ст. л (10-12 г без горки)

Приготовление

Мак заливаем кипятком и оставляем на 30 мин. Затем отцеживаем через сито, это делает его более мягким и раскрывает вкус. К вишне добавляем сахар и крахмал. На маленьком огне, постоянно помешивая, доводите до загустения. Важный нюанс, если хотите нежную текучую серединку — не переваривайте, а если вам нравится более стабильная текстура — дайте начинке хорошо загустеть. После этого обязательно охлаждаем. К творогу добавляем мягкое сливочное масло, сахарную пудру и сметану. Взбиваем блендером до максимально гладкой, кремовой текстуры. Далее добавляем мак и растопленный белый шоколад, аккуратно перемешиваем. Форму выстилаем марлей. Далее выкладываем творожную массу, формируем дно и бортики, добавляем вишневую начинку, закрываем сверху творожной массой и заворачиваем края марли. Ставим сверху что-то тяжелое и отправляем в холодильник минимум на ночь. Утром достаем кулич из формы, снимаем марлю и начинаем украшать.

Идеи декора

растопленный шоколад

миндальные хлопья

сахарная посыпка

Также можно оставить минимализм, ведь у паски и так роскошный вид.

Реклама

Творожная пасха с вишней — это тот случай, когда традиция звучит по-новому. Она сохраняет знакомый вкус детства, но добавляет ему современной легкости и эстетики.