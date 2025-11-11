- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 129
- Время на прочтение
- 1 мин
Как приготовить творожную запеканку на сковороде
Если у вас нет духовки или просто не хочется ее включать, приготовьте нежную, сочную творожную запеканку на сковороде.
Блюдо готовится очень просто, для этого смешайте все ингредиенты, выложите творожную массу на сковороду и запеките ее на плите. Подайте со сметаной, джемом или сгущенным молоком.
Ингредиенты
- творог
- 300 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- сахар
- 3 ст. л.
- манная крупа
- 2 ст. л.
- сметана
- 2 ст. л.
- ванильный сахар
- 10 г
- соль
- щепотка
- масло сливочное
-
- сахарная пудра
-
Яйца, сахар, ванильный сахар взбейте миксером до пышной массы, добавьте творог, сметану, манную крупу, соль и еще раз взбейте слегка миксером.
Дно сковороды выстелите пергаментной бумагой, смажьте дно и бока сливочным маслом, выложите творожную массу и разровняйте ее.
Отправьте сковороду на плиту, на самый минимальный огонь, накройте крышкой и выпекайте 20-30 минут. Готовую запеканку проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой, извлеките ее из сковороды, удалите пергамент, посыпьте сахарной пудрой и подайте к столу в горячем виде.
Советы:
Сковороду используйте с толстым дном.
Если у вас нет света, то взбить все ингредиенты можно венчиком.
Готовая запеканка должна подрумяниться по бокам.