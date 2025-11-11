ТСН в социальных сетях

Рецепты
129
1 мин

Как приготовить творожную запеканку на сковороде

Если у вас нет духовки или просто не хочется ее включать, приготовьте нежную, сочную творожную запеканку на сковороде.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
40 минут
184 ккал
Творожная запеканка на сковороде

Творожная запеканка на сковороде / © Credits

Блюдо готовится очень просто, для этого смешайте все ингредиенты, выложите творожную массу на сковороду и запеките ее на плите. Подайте со сметаной, джемом или сгущенным молоком.

Ингредиенты

творог
300 г
яйца куриные
2 шт.
сахар
3 ст. л.
манная крупа
2 ст. л.
сметана
2 ст. л.
ванильный сахар
10 г
соль
щепотка
масло сливочное
сахарная пудра

  1. Яйца, сахар, ванильный сахар взбейте миксером до пышной массы, добавьте творог, сметану, манную крупу, соль и еще раз взбейте слегка миксером.

  2. Дно сковороды выстелите пергаментной бумагой, смажьте дно и бока сливочным маслом, выложите творожную массу и разровняйте ее.

  3. Отправьте сковороду на плиту, на самый минимальный огонь, накройте крышкой и выпекайте 20-30 минут. Готовую запеканку проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой, извлеките ее из сковороды, удалите пергамент, посыпьте сахарной пудрой и подайте к столу в горячем виде.

Советы:

  • Сковороду используйте с толстым дном.

  • Если у вас нет света, то взбить все ингредиенты можно венчиком.

  • Готовая запеканка должна подрумяниться по бокам.

