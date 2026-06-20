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Как приготовить творожный пирог с клубникой
Рассыпчатое песочное тесто, нежная творожная начинка и сочные, ароматные ягоды, этот пирог никого не оставит равнодушным.
Десерт отлично подойдет для семейного чаепития.
Ингредиенты:
мука пшеничная — 200 гр;
яйца куриные — 1 шт;
масло сливочное — 100 гр;
сахарная пудра — 50 гр;
разрыхлитель — 8 гр;
соль — щепотка.
Для начинки:
творог — 400 гр;
яйца куриные — 2 шт;
сметана 20% — 150 гр;
сахарная пудра — 120 гр;
кукурузный крахмал — 70 гр;
ванильный сахар — 10 гр;
соль — щепотка.
Приготовление:
Клубнику промойте, удалите хвостики, выложите на полотенце, обсушите и нарежьте на половинки или четвертинки.
В миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль. Натрите на мелкой терке холодное сливочное масло и перетрите быстро руками в мелкую крошку. Вбейте яйцо и замесите мягкое тесто, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.
В чашу блендера выложите творог, добавьте яйцо, сметану, сахарную пудру, кукурузный крахмал, ванильный сахар, соль и пробейте погружным блендером до однородной, пышной массы.
Тесто распределите по форме, сформировывая бортики, вылейте творожный крем на тесто, выложите клубнику, слегка утапливая ее в творожной массе.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут до золотистого цвета. Достаньте пирог из духовки, дайте остыть, а затем выньте из формы.
Советы:
Творог используйте любой жирности.
По желанию пирог можно посыпать сахарной пудрой.