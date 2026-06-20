Как приготовить творожный пирог с клубникой

Десерт отлично подойдет для семейного чаепития.

Для начинки:

Клубнику промойте, удалите хвостики, выложите на полотенце, обсушите и нарежьте на половинки или четвертинки.

В миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль. Натрите на мелкой терке холодное сливочное масло и перетрите быстро руками в мелкую крошку. Вбейте яйцо и замесите мягкое тесто, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.

В чашу блендера выложите творог, добавьте яйцо, сметану, сахарную пудру, кукурузный крахмал, ванильный сахар, соль и пробейте погружным блендером до однородной, пышной массы.

Тесто распределите по форме, сформировывая бортики, вылейте творожный крем на тесто, выложите клубнику, слегка утапливая ее в творожной массе.