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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
18
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить творожный пирог с клубникой

Рассыпчатое песочное тесто, нежная творожная начинка и сочные, ароматные ягоды, этот пирог никого не оставит равнодушным.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
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Творожный пирог с клубникой

Творожный пирог с клубникой / © Credits

Десерт отлично подойдет для семейного чаепития.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 200 гр;

  • яйца куриные — 1 шт;

  • масло сливочное — 100 гр;

  • сахарная пудра — 50 гр;

  • разрыхлитель — 8 гр;

  • соль — щепотка.

Для начинки:

  • творог — 400 гр;

  • яйца куриные — 2 шт;

  • сметана 20% — 150 гр;

  • сахарная пудра — 120 гр;

  • кукурузный крахмал — 70 гр;

  • ванильный сахар — 10 гр;

  • соль — щепотка.

Приготовление:

  1. Клубнику промойте, удалите хвостики, выложите на полотенце, обсушите и нарежьте на половинки или четвертинки.

  2. В миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль. Натрите на мелкой терке холодное сливочное масло и перетрите быстро руками в мелкую крошку. Вбейте яйцо и замесите мягкое тесто, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.

  3. В чашу блендера выложите творог, добавьте яйцо, сметану, сахарную пудру, кукурузный крахмал, ванильный сахар, соль и пробейте погружным блендером до однородной, пышной массы.

  4. Тесто распределите по форме, сформировывая бортики, вылейте творожный крем на тесто, выложите клубнику, слегка утапливая ее в творожной массе.

  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут до золотистого цвета. Достаньте пирог из духовки, дайте остыть, а затем выньте из формы.

Советы:

  • Творог используйте любой жирности.

  • По желанию пирог можно посыпать сахарной пудрой.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
18
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