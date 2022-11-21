Как приготовить тыкву: семь вкусных блюд от Андрея Величко

Я описал семь довольно частых на моей кухне рецептов с тыквой. Всем, кто соберется готовить описанные ниже блюда, желаю вкусного результата.
Чем популярны блюда из тыквы? Они обладают универсальным вкусом. С помощью имбиря и специй их можно делать пряными, меда и сахара – сладкими и карамельными, сыра – с соленым вкусом. К тому же в эти осенне-зимние месяцы – сезон тыквы, на рынках и в магазинах можно встретить разные сорта, от мягких с оранжевой мякотью до светлых очень твердых сортов. И каждый вид тыквы больше подходит для определенных блюд – то на крем-суп, то для запекания кусочками в салат. Далее я опишу самые удачные блюда из тыквы.
1. Крем-суп
Сначала подготовим ингредиенты на 5-6 порций:
- тыква оранжевая – 1 шт. на 1,5-2 кг
- лук репчатый – 2 шт.
- чеснок – 2 головки
- картофель – 3 средних картофелины
- овощной бульон (можно и воду, это дело вкуса) – 3 л
- небольшой корешок имбиря
- масло оливковое – 60 мл
- масло подсолнечное – 40 мл
- кокосовое молоко или сливки – 400 г
- мед – 60 г
- уксус белый винный – 30 г
- тыквенные семена – 50 г
- масло тыквенное – 50 мл
- соль и перец по вкусу
В первую очередь необходимо все почистить и подготовить. Семена из тыквы промыть и просушить – они нам понадобятся для украшения и подачи супа. Или же купить готовые очищенные тыквенные семена.
Тыкву и половину лука нарезать большими кубиками 3-4 см, чеснок разделить на зубчики – используем пока только головку. Все это маринуем в оливковом масле, меде, уксусе и соли с перцем. Запекаем минут 30-40 в духовке при 180°C. Так, чтобы края немного подгорели и закарамелизировались.
Параллельно в сотейнике слегка обжариваем на масле лук и оставшиеся чеснок с картофелем, подливая понемногу овощной бульон или воду, чтобы жидкость едва покрывала овощи. Когда картофель готов, добавляем уже запеченную тыкву, вливаем остаток бульона и даем закипеть, слегка подсолив.
А потом моя любимая часть – нужно сбить в блендере и процедить через сито. Взбить нужно так, чтобы вся кухня после этого не стала "тыквенной". Осторожно!
Затем возвращаем на огонь, вливаем кокосовое молоко или сливки и доводим до кипения. Добавляем по вкусу соль и перец. Суп готов. Разливаем по тарелкам, посыпаем тыквенными семенами и поливаем тыквенным маслом.
2. Запеченная с медом и травами
Запекать лучше более плотные сорта тыквы. Для начала 1 кг тыквы нарезать кусочками любой формы размера 3-4 см. Отдельно смешать маринад из 1 ложки уксуса, 2 ложек меда и 3 ложек масла. Конечно, по вкусу соль и перец. Далее можно добавлять какие-либо специи, но я рекомендую начать без них.
Замариновать тыкву и запекать 15 минут при температуре 180°C и еще 5-10 минут при 220°C. Пусть начнут подгорать края. Выпекайте с конвекцией, иногда открывайте духовку и осторожно перемешивайте тыкву, чтобы она была в маринаде и легче карамелизовалась. И еще – используйте пергаментную бумагу, так легче отмыть лист будет.
С чем есть:
- Добавьте немного чили – и готовый гарнир к куриной грудке.
- Оставьте как есть – гарнир к утке.
- Перебейте блендером – тыквенное пюре.
- Добавьте в пюре сливки – базовый крем-суп.
- Положите рядом шарик бурраты – закуска.
- Смешайте с листьями салата и выдержанным сыром – крутой салат готов!
3. Салат с карамелизированной тыквой и брынзой
Это один из моих любимых осенних салатов. А все дело в простоте приготовления и вкусовых сочетаниях. Сладко-солено-кислый вкус. Кратко о том, как приготовить. Запечь тыкву (рецепт 2 в этом списке). Причем запечь можно сразу много, а когда нужно приготовить салат достаточно просто разогреть. Приготовить заправку – винегрет. Это смесь любимого вашего масла (растительное подсолнечное, оливковое, конопляное или тыквенное) и кислой части (сок лимона или уксус, гутулевый (айвовый) бессарабский, например) в соотношении 70/30. Также подготовьте салатные листья (подойдет и шпинат) и выдержанную бессарабскую овечью брынзу (можно заменить фетой). Сам салат очень прост
- 150 г теплой запеченной тыквы кусочками
- 50-70 г салатных листьев
- 2-3 ст. л. заправки
- 50 г выдержанной брынзы
- соль, свежемолотый перец – по вкусу
4. Салат с маринованной тыквой, морковью и сельдереем
Этот салат, в отличие от предыдущего, холодный и может быть приготовлен сразу на несколько дней. В чем суть? С помощью ножа для очищения корнеплодов (овощечистка, экономка) нарезаете тонкие слайсы. Можно комбинировать такие овощи, как тыква, стебель и корень сельдерея, морковь, огурец, репа, дайкон. После этого нужно посолить и хорошенько полить маринадом, рецепт которого я напишу. Пройдет буквально минут 15, и овощи станут более мягкими и уменьшатся в объеме. Их нужно периодически перемешивать, чтобы все промариновались. Такой салат 2-3 дня может быть в холодильнике, и от этого он становится вкуснее.
Рецепт маринада:
- вода - 1 л
- сахар - 250 г
- уксус (лучше винный белый, гутулевый (айвовый) или яблочный) - 500 мл
- соль 1 ст. л.
- специи – кориандр, зерна горчицы, гвоздика, чеснок, анис, чубрица или мирудия
Все ингредиенты смешать, довести до кипения и процедить. Это универсальный маринад, сохраните его рецепт и экспериментируйте – начиная от айвы и слив, заканчивая грибами и зеленью.
5. Ризотто с тыквой
Зная основные правила и техники, можно готовить огромное разнообразие блюд. Ведь основу ризотто начинают готовить одинаково, а в конце добавляют разные добавки (это я грубо, но обобщил для ясности).
Добавьте в самом конце приготовления ризотто тыквенное пюре примерно 150 г на 2 порции.
Как сделать пюре? – измельчить запеченную карамелизированную тыкву (2-й рецепт в этом списке). Во время подачи добавьте сверху ризотто – семена тыквы, ложку домашних сливок (посолить) или молодой овечий или козий сыр.
6. Вертуты или сладкие рулеты
Ингредиенты:
- 1 упаковка теста фило – 400-500 г
- 1 кг медовой тыквы
- 8 ст. л. сахара
- 2 ст. л. картофельного крахмала
- 100 г сливочного масла
- 100 г растительного масла
- орешки, изюм – по желанию
- 1 яйцо для смазки вертуты во время выпечки
Традиционный для родной Бессарабии рецепт теста для вертуты я описывал раньше, но вот иногда все же хочется испечь быструю выпечку и не возиться с тестом. А сейчас для этого есть такое благо, как вытяжное тесто фило. Продукт стал в последние годы достаточно распространенным и доступным – продается в отделах заморозки в обычных магазинах. Поэтому, купив такое тесто, мы можем держать его в морозильнике, и при необходимости, достав его на 20 минут, оно готово к выпечке.
Начинка. Здесь все еще проще, чем с тестом. Тыкву следует очистить от кожуры и натереть на терке. Отдельно смешать сахар с крахмалом – мы этим сахаром посыпаем начинку непосредственно перед запеканием. Если смешать сразу, то тыква пустит сок, а если не использовать крахмал, то при выпекании начинка пустит сок и покинет нашу вертуту. Если есть желание – измельчите орешки и залейте изюмом – с такими дополнениями выпечка всегда вкуснее.
Растопите немного сливочного масла, смешайте его с растительным маслом (примерно поровну) и возьмите кисточку. Теперь пора собирать наши вертуты. Выкладываем на стол лист теста, смазываем его маслом (тонко, кисточкой), и накрываем вторым листом, повторяя операцию с маслом. Теперь на один край выкладываем тыкву, посыпаем смесью сахара с крахмалом. Если готовите с орешками и изюмом – добавляйте. Заворачиваем наше изделие и выкладываем на противень для запекания. И так повторяем, пока не окончится и тесто, и начинка.
Теперь смазываем готовые рулетики маслом и чуть-чуть посыпаем остатком сахара. Пора запекать.
Выпекаем при 180°C примерно 30-40 мин. ориентировочно за 15 мин. до готовности смазываем вертушки яйцом, тогда они станут еще красивее и вкуснее.
Тесто фило можно заменить на слоеное тесто, тонко его раскатав. Можно увеличить количество слоев теста фило до 3-4, а между ними добавить немного сахара, получившуюся карамель даст очень интересный вкус. Ну и специи можно добавлять на любой вкус – от молотого имбиря и кардамона до тимьяна и чубрицы, но совсем чуть-чуть, ведь главный ингредиент здесь конечно же тыква.
7. Тыквенный тертый пирог
Как правило, тертый пирог готовят с ягодами – замороженной вишней или вареньем из черной или красной смородины. Тыкву для этого редко используют. Она очень сладкая и немного приторная. Но я поделюсь способом, как приготовить вкусный тертый пирог с тыквенной начинкой. Для этого нужно сначала приготовить пряное тыквенное варенье, а затем его использовать в рецепте пирога. А если останется – вам наверняка понравится оно с чаем или просто как начинка в рогаликах и пирогах.
Для теста на тертый пирог:
- 2 стакана муки
- 150 г сливочного масла
- полторы столовые ложки сметаны
- 2 яйца
- 1 ст. л. сахара
- щепотка соли
- разрыхлитель теста
Для начинки:
- 500 г тыквы
- 500 мл воды
- 50 г сахара
- 80 г бальзамического уксуса
- 50 г измельченных грецких орехов
- специи – кардамон, имбирь, корица
Ранее схожий рецепт Андрей Величко публиковал, однако вместо тыквы использовал вишни. Подробно о приготовлении блюда можно прочитать здесь: Тертый пирог с вишнями: простой пошаговый рецепт от Андрея Величко
Как приготовить начинку (варенье)
Нарезать тыкву маленьким кубиком, залить водой и всыпать все ингредиенты. На медленном огне постоянно помешивая, уварить до состояния, когда воды практически не останется, а кубики тыквы будут мягкими из кисло-сладкой карамели. Если сорт тыквы очень плотный и вода испарилась, а тыква сырая – добавьте 200-300 мл воды. Готовое варенье должно иметь кисло-сладкий пряный вкус, чем-то напоминающий о Рождестве и зимних имбирных пряниках.
Далее по рецепту нужно использовать вместо вишни варенье из тыквы. Уверен, что такой вариант тертого пирога вам понравится. Хотя, честно говоря, тертый вишневый пирог - все-таки классика, а тыквенный – интересный эксперимент.
Андрей Величко – один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".
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