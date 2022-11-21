Как приготовить тыкву: семь вкусных блюд от Андрея Величко

Я описал семь довольно частых на моей кухне рецептов с тыквой. Всем, кто соберется готовить описанные ниже блюда, желаю вкусного результата.

Чем популярны блюда из тыквы? Они обладают универсальным вкусом. С помощью имбиря и специй их можно делать пряными, меда и сахара – сладкими и карамельными, сыра – с соленым вкусом. К тому же в эти осенне-зимние месяцы – сезон тыквы, на рынках и в магазинах можно встретить разные сорта, от мягких с оранжевой мякотью до светлых очень твердых сортов. И каждый вид тыквы больше подходит для определенных блюд – то на крем-суп, то для запекания кусочками в салат. Далее я опишу самые удачные блюда из тыквы.

Фото: Facebook Андрея Величко

1. Крем-суп

Сначала подготовим ингредиенты на 5-6 порций:

тыква оранжевая – 1 шт. на 1,5-2 кг

лук репчатый – 2 шт.

чеснок – 2 головки

картофель – 3 средних картофелины

овощной бульон (можно и воду, это дело вкуса) – 3 л

небольшой корешок имбиря

масло оливковое – 60 мл

масло подсолнечное – 40 мл

кокосовое молоко или сливки – 400 г

мед – 60 г

уксус белый винный – 30 г

тыквенные семена – 50 г

масло тыквенное – 50 мл

соль и перец по вкусу

В первую очередь необходимо все почистить и подготовить. Семена из тыквы промыть и просушить – они нам понадобятся для украшения и подачи супа. Или же купить готовые очищенные тыквенные семена.

Тыкву и половину лука нарезать большими кубиками 3-4 см, чеснок разделить на зубчики – используем пока только головку. Все это маринуем в оливковом масле, меде, уксусе и соли с перцем. Запекаем минут 30-40 в духовке при 180°C. Так, чтобы края немного подгорели и закарамелизировались.

Параллельно в сотейнике слегка обжариваем на масле лук и оставшиеся чеснок с картофелем, подливая понемногу овощной бульон или воду, чтобы жидкость едва покрывала овощи. Когда картофель готов, добавляем уже запеченную тыкву, вливаем остаток бульона и даем закипеть, слегка подсолив.

А потом моя любимая часть – нужно сбить в блендере и процедить через сито. Взбить нужно так, чтобы вся кухня после этого не стала "тыквенной". Осторожно!

Затем возвращаем на огонь, вливаем кокосовое молоко или сливки и доводим до кипения. Добавляем по вкусу соль и перец. Суп готов. Разливаем по тарелкам, посыпаем тыквенными семенами и поливаем тыквенным маслом.

2. Запеченная с медом и травами

Запекать лучше более плотные сорта тыквы. Для начала 1 кг тыквы нарезать кусочками любой формы размера 3-4 см. Отдельно смешать маринад из 1 ложки уксуса, 2 ложек меда и 3 ложек масла. Конечно, по вкусу соль и перец. Далее можно добавлять какие-либо специи, но я рекомендую начать без них.

Замариновать тыкву и запекать 15 минут при температуре 180°C и еще 5-10 минут при 220°C. Пусть начнут подгорать края. Выпекайте с конвекцией, иногда открывайте духовку и осторожно перемешивайте тыкву, чтобы она была в маринаде и легче карамелизовалась. И еще – используйте пергаментную бумагу, так легче отмыть лист будет.

С чем есть:

Добавьте немного чили – и готовый гарнир к куриной грудке.

Оставьте как есть – гарнир к утке.

Перебейте блендером – тыквенное пюре.

Добавьте в пюре сливки – базовый крем-суп.

Положите рядом шарик бурраты – закуска.

Смешайте с листьями салата и выдержанным сыром – крутой салат готов!

3. Салат с карамелизированной тыквой и брынзой

Это один из моих любимых осенних салатов. А все дело в простоте приготовления и вкусовых сочетаниях. Сладко-солено-кислый вкус. Кратко о том, как приготовить. Запечь тыкву (рецепт 2 в этом списке). Причем запечь можно сразу много, а когда нужно приготовить салат достаточно просто разогреть. Приготовить заправку – винегрет. Это смесь любимого вашего масла (растительное подсолнечное, оливковое, конопляное или тыквенное) и кислой части (сок лимона или уксус, гутулевый (айвовый) бессарабский, например) в соотношении 70/30. Также подготовьте салатные листья (подойдет и шпинат) и выдержанную бессарабскую овечью брынзу (можно заменить фетой). Сам салат очень прост

150 г теплой запеченной тыквы кусочками

50-70 г салатных листьев

2-3 ст. л. заправки

50 г выдержанной брынзы

соль, свежемолотый перец – по вкусу

4. Салат с маринованной тыквой, морковью и сельдереем

Этот салат, в отличие от предыдущего, холодный и может быть приготовлен сразу на несколько дней. В чем суть? С помощью ножа для очищения корнеплодов (овощечистка, экономка) нарезаете тонкие слайсы. Можно комбинировать такие овощи, как тыква, стебель и корень сельдерея, морковь, огурец, репа, дайкон. После этого нужно посолить и хорошенько полить маринадом, рецепт которого я напишу. Пройдет буквально минут 15, и овощи станут более мягкими и уменьшатся в объеме. Их нужно периодически перемешивать, чтобы все промариновались. Такой салат 2-3 дня может быть в холодильнике, и от этого он становится вкуснее.

Рецепт маринада:

вода - 1 л

сахар - 250 г

уксус (лучше винный белый, гутулевый (айвовый) или яблочный) - 500 мл

соль 1 ст. л.

специи – кориандр, зерна горчицы, гвоздика, чеснок, анис, чубрица или мирудия

Все ингредиенты смешать, довести до кипения и процедить. Это универсальный маринад, сохраните его рецепт и экспериментируйте – начиная от айвы и слив, заканчивая грибами и зеленью.

5. Ризотто с тыквой

Зная основные правила и техники, можно готовить огромное разнообразие блюд. Ведь основу ризотто начинают готовить одинаково, а в конце добавляют разные добавки (это я грубо, но обобщил для ясности).

Добавьте в самом конце приготовления ризотто тыквенное пюре примерно 150 г на 2 порции.

Как сделать пюре? – измельчить запеченную карамелизированную тыкву (2-й рецепт в этом списке). Во время подачи добавьте сверху ризотто – семена тыквы, ложку домашних сливок (посолить) или молодой овечий или козий сыр.

6. Вертуты или сладкие рулеты

Ингредиенты:

1 упаковка теста фило – 400-500 г

1 кг медовой тыквы

8 ст. л. сахара

2 ст. л. картофельного крахмала

100 г сливочного масла

100 г растительного масла

орешки, изюм – по желанию

1 яйцо для смазки вертуты во время выпечки

Традиционный для родной Бессарабии рецепт теста для вертуты я описывал раньше, но вот иногда все же хочется испечь быструю выпечку и не возиться с тестом. А сейчас для этого есть такое благо, как вытяжное тесто фило. Продукт стал в последние годы достаточно распространенным и доступным – продается в отделах заморозки в обычных магазинах. Поэтому, купив такое тесто, мы можем держать его в морозильнике, и при необходимости, достав его на 20 минут, оно готово к выпечке.

Начинка. Здесь все еще проще, чем с тестом. Тыкву следует очистить от кожуры и натереть на терке. Отдельно смешать сахар с крахмалом – мы этим сахаром посыпаем начинку непосредственно перед запеканием. Если смешать сразу, то тыква пустит сок, а если не использовать крахмал, то при выпекании начинка пустит сок и покинет нашу вертуту. Если есть желание – измельчите орешки и залейте изюмом – с такими дополнениями выпечка всегда вкуснее.

Растопите немного сливочного масла, смешайте его с растительным маслом (примерно поровну) и возьмите кисточку. Теперь пора собирать наши вертуты. Выкладываем на стол лист теста, смазываем его маслом (тонко, кисточкой), и накрываем вторым листом, повторяя операцию с маслом. Теперь на один край выкладываем тыкву, посыпаем смесью сахара с крахмалом. Если готовите с орешками и изюмом – добавляйте. Заворачиваем наше изделие и выкладываем на противень для запекания. И так повторяем, пока не окончится и тесто, и начинка.

Теперь смазываем готовые рулетики маслом и чуть-чуть посыпаем остатком сахара. Пора запекать.

Выпекаем при 180°C примерно 30-40 мин. ориентировочно за 15 мин. до готовности смазываем вертушки яйцом, тогда они станут еще красивее и вкуснее.

Тесто фило можно заменить на слоеное тесто, тонко его раскатав. Можно увеличить количество слоев теста фило до 3-4, а между ними добавить немного сахара, получившуюся карамель даст очень интересный вкус. Ну и специи можно добавлять на любой вкус – от молотого имбиря и кардамона до тимьяна и чубрицы, но совсем чуть-чуть, ведь главный ингредиент здесь конечно же тыква.

7. Тыквенный тертый пирог

Как правило, тертый пирог готовят с ягодами – замороженной вишней или вареньем из черной или красной смородины. Тыкву для этого редко используют. Она очень сладкая и немного приторная. Но я поделюсь способом, как приготовить вкусный тертый пирог с тыквенной начинкой. Для этого нужно сначала приготовить пряное тыквенное варенье, а затем его использовать в рецепте пирога. А если останется – вам наверняка понравится оно с чаем или просто как начинка в рогаликах и пирогах.

Для теста на тертый пирог:

2 стакана муки

150 г сливочного масла

полторы столовые ложки сметаны

2 яйца

1 ст. л. сахара

щепотка соли

разрыхлитель теста

Для начинки:

500 г тыквы

500 мл воды

50 г сахара

80 г бальзамического уксуса

50 г измельченных грецких орехов

специи – кардамон, имбирь, корица

Ранее схожий рецепт Андрей Величко публиковал, однако вместо тыквы использовал вишни. Подробно о приготовлении блюда можно прочитать здесь: Тертый пирог с вишнями: простой пошаговый рецепт от Андрея Величко

Как приготовить начинку (варенье)

Нарезать тыкву маленьким кубиком, залить водой и всыпать все ингредиенты. На медленном огне постоянно помешивая, уварить до состояния, когда воды практически не останется, а кубики тыквы будут мягкими из кисло-сладкой карамели. Если сорт тыквы очень плотный и вода испарилась, а тыква сырая – добавьте 200-300 мл воды. Готовое варенье должно иметь кисло-сладкий пряный вкус, чем-то напоминающий о Рождестве и зимних имбирных пряниках.

Далее по рецепту нужно использовать вместо вишни варенье из тыквы. Уверен, что такой вариант тертого пирога вам понравится. Хотя, честно говоря, тертый вишневый пирог - все-таки классика, а тыквенный – интересный эксперимент.

Андрей Величко – один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".

На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.

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