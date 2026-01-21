- Дата публикации
Как приготовить украинские палюшки — простой рецепт
У каждого из нас есть блюдо, которое напоминает детство. Именно ту кухню, где картофель всегда был основой, а из простых ингредиентов рождалось что-то по-настоящему уютное. Палюшки — именно такие.
Во времена, когда гастрономия все чаще говорит на языке локальности, сезонности и осознанного потребления, старинные блюда снова выходят на первый план. Палюшки — одно из них. В разных регионах Украины их знали под разными названиями: палюшки, галушки, картофельные клецки. Основа всегда была одна — отварной картофель и мука.
Это еда крестьянской культуры, где не было ничего лишнего, зато было главное — сытность. И именно поэтому сегодня палюшки так органично вписываются в современную кулинарную философию: минимум ингредиентов, максимум смысла.
На странице tak.smachno.tyt напомнили об этом блюде и его рецепт приготовления, и подчеркнули, что палюшки легко адаптируются к современному ритму жизни и на вкус не хуже модных ньоки.
Фактически, украинские палюшки и итальянские ньоки — кулинарные родственники. Оба блюда готовятся из картофельного теста, варятся в воде и подаются с соусами. Разница в пропорциях, текстуре и культурном контексте.
Ингредиенты
Для палюшек
Картофель 800 г
Желток 1 шт.
Мука 150 г
Крахмал -20 г
Соль 0,5 ч. л
Для соуса
Томатное пюре
Итальянские или прованские специи
Пармезан
Приготовление
Картофель отварите и разомните в пюре без масла и сметаны. Оставьте, чтобы он стал чуть теплым, это важно для правильной текстуры теста.
Добавьте крахмал, желток и соль.
Постепенно всыпайте просеянную муку и замешайте нежное, мягкое тесто. Сначала лопаткой, потом руками.
Заверните тесто и поставьте в холодильник на 30-60 мин.
Сформируйте шарики или произвольную форму, слегка присыпая руки мукой. Тесто должно быть мягким и немного липким.
Отваривайте в подсоленной воде. Когда палюшки всплывут, подождите 2 мин и вынимайте.
Тем временем подогрейте на сковороде томатное пюре со специями.
Выложите палюшки в соус, осторожно переверните, щедро посыпьте пармезаном, накройте крышкой и дайте сыру расплавиться.
Палюшки — это не просто картошка с мукой. Это о связи поколений и о том, как традиция может звучать современно, не теряя своей души. В томатном соусе с базиликом и пармезаном они будто говорят, что украинская кухня — живая, гибкая и открытая к новым интерпретациям.