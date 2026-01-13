Репляники с квашеной капустой tiktok.com_@bude_smachno_razom

Даже в рамках традиций есть пространство для региональных акцентов. Именно таким акцентом могут стать рипляники — блюдо, которое в Закарпатье готовят из картофельного теста с различными начинками. Одна из самых популярных — квашеная капуста, ведь она доступна зимой, питательная и богата витамином C и пробиотиками.

На странице Будет вкусно вместе поделились проверенным домашним рецептом рипляников с квашеной капустой и грибным соусом — идеальным дополнением к праздничному столу или просто ужину.

Ингредиенты

Для рипляников

отварной картофель 600 г

мука 250 г

квашеная капуста 300 г

репчатый лук 1 шт.

тмин

соль

специи

подсолнечное масло 200-250 мл

Для грибного соуса

грибы 200 г

мука 1 ст. л

вода 25-30 мл

специи

Приготовление

Сначала готовим начинку. На сковородке обжариваем мелко нарезанный лук до золотистости, добавляем квашеную капусту, тмин, немного воды и тушим до мягкости. Начинка должна быть сочной, но не водянистой. Картофель, предварительно отваренный в мундирах, очищаем и натираем на крупной терке. Солим, постепенно добавляем муку и замешиваем мягкое, эластичное тесто, важно не «забить» его. Тесто раскатываем толщиной 1-1,5 см, вырезаем кружочки, выкладываем начинку и формируем репляники по принципу вареников. Края можно красиво защипнуть вилкой. В глубокой сковороде хорошо разогреваем подсолнечное масло и жарим репляники с обеих сторон до аппетитной золотистой корочки. Отдельно готовим грибной соус: обжариваем грибы со специями, добавляем муку, немного воды и прогреваем до легкой густоты. Подаем репляники горячими, щедро полив грибным соусом.

Рипляники — это не просто блюдо, а часть кулинарной идентичности Закарпатья. Они сытные, питательные, не требуют дорогих ингредиентов и прекрасно подходят для постного меню. К тому же квашеная капуста и грибы делают блюдо полезным для пищеварения и иммунитета, а это особенно актуально зимой.

Во времена, когда мы все больше ценим местные традиции, сезонность и простые рецепты, репляники с квашеной капустой звучат как идеальный выбор. Они одинаково уместны и на праздничном столе, и для уютного семейного ужина. Попробуйте добавить это закарпатское блюдо в свое меню и, возможно, оно станет новой любимой традицией.