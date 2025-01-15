Как приготовить вафельные трубочки на сковороде

Если вы любите вафельные трубочки, но вафельницы у вас нет, то свой любимый десерт приготовьте на обычной сковороде.
Тесто получается тонким и хрустящим. Для наполнения используйте любой крем или вареную сгущенку.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 200 г
- яйца
- 3 шт.
- молоко
- 140 мл
- сливочное масло
- 100 г
- сахар
- 100 г
- ванильный сахар
- 1 ст. л.
- соль
- щепотка
- Сливочное масло растопите.
- Яйца соедините с сахаром, солью, ванильным сахаром и взбейте миксером до пышной массы.
- Влейте сливочное масло, перемешайте, добавьте теплое молоко и взбейте две минуты. Частями добавьте просеянную муку и взбейте еще миксером до однородной массы.
- На сухую разогретую сковороду, тонким слоем налейте тесто и обжарьте на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. Горячую вафлю сразу-же сверните в трубочку.
Советы:
- Молоко используйте любой жирности.
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