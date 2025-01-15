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Как приготовить вафельные трубочки на сковороде

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
420 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
393
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить вафельные трубочки на сковороде

Вафельные трубочки / Фото: Credits

Если вы любите вафельные трубочки, но вафельницы у вас нет, то свой любимый десерт приготовьте на обычной сковороде. 

Тесто получается тонким и хрустящим. Для наполнения используйте любой крем или вареную сгущенку.

Ингредиенты

мука пшеничная
200 г
яйца
3 шт.
молоко
140 мл
сливочное масло
100 г
сахар
100 г
ванильный сахар
1 ст. л.
соль
щепотка
  1. Сливочное масло растопите. 
  2. Яйца соедините с сахаром, солью, ванильным сахаром и взбейте миксером до пышной массы.
  3. Влейте сливочное масло, перемешайте, добавьте теплое молоко и взбейте две минуты. Частями добавьте просеянную муку и взбейте еще миксером до однородной массы.
  4. На сухую разогретую сковороду, тонким слоем налейте тесто и обжарьте на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. Горячую вафлю сразу-же сверните в трубочку. 

Советы:

  • Молоко используйте любой жирности.

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