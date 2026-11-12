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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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32
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить варенье из айвы

Варенье из айвы получается красивым, с янтарно-красным цветом, густой текстурой, а дольки айвы остаются целыми, но в то же время мягкими и нежными.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
8 час. 40 мин.
Пищевая ценность на 100 г
273 ккал
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Варенье из айвы

Варенье из айвы / © Credits

Подайте такое варенье к чаю, или используйте, как начинку для пирогов или пирожков.

Ингредиенты:

  • айва (чистый вес) — 1 кг;

  • сахар — 900 гр;

  • вода — 250 мл;

  • лимон — ½ шт.

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте айву губкой, под теплой водой, чтобы полностью убрать ворсистый налет.

  2. Разрежьте на четыре части, удалите сердцевину с семенами, но не выкидывайте, и нарежьте айву на одинаковые дольки.

  3. С лимона выдавите сок.

  4. Сердцевину с семенами залейте водой, доведите до кипения, проварите 10-15 минут, затем процедите.

  5. В широкую кастрюлю или таз влейте айвовый отвар, всыпьте сахар, доведите до кипения и проварите, пока сахар полностью растворится.

  6. Выложите дольки айвы в кипящий сироп и проварите, на среднем огне 12-15 минут, аккуратно помешивая лопаткой и снимая с поверхности массы пену, затем снимите с огня и оставьте на 8-10 часов, затем снова отправьте кастрюлю на огонь и также проварите на маленьком огне 12-15 минут и оставьте на 8-10 часов.

  7. После этого, поставьте варенье снова на огонь, добавьте сок лимона и проварите еще на медленном огне 15-20 минут, пока дольки айвы не станут полупрозрачными, а сироп-янтарно-красного цвета.

Разлейте кипящее варенье по стерилизованным, сухим банкам и герметично закатайте крышками, переверните вверх дном, укутайте полотенцем и оставьте до полного остывания.

Советы:

  • В варенье, пожеланию, можно добавить корицу или ванильный сахар.

  • Варенье храните в холодильнике или погребе.

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