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Как приготовить варенье из айвы
Варенье из айвы получается красивым, с янтарно-красным цветом, густой текстурой, а дольки айвы остаются целыми, но в то же время мягкими и нежными.
Подайте такое варенье к чаю, или используйте, как начинку для пирогов или пирожков.
Ингредиенты:
айва (чистый вес) — 1 кг;
сахар — 900 гр;
вода — 250 мл;
лимон — ½ шт.
Приготовление:
Тщательно вымойте айву губкой, под теплой водой, чтобы полностью убрать ворсистый налет.
Разрежьте на четыре части, удалите сердцевину с семенами, но не выкидывайте, и нарежьте айву на одинаковые дольки.
С лимона выдавите сок.
Сердцевину с семенами залейте водой, доведите до кипения, проварите 10-15 минут, затем процедите.
В широкую кастрюлю или таз влейте айвовый отвар, всыпьте сахар, доведите до кипения и проварите, пока сахар полностью растворится.
Выложите дольки айвы в кипящий сироп и проварите, на среднем огне 12-15 минут, аккуратно помешивая лопаткой и снимая с поверхности массы пену, затем снимите с огня и оставьте на 8-10 часов, затем снова отправьте кастрюлю на огонь и также проварите на маленьком огне 12-15 минут и оставьте на 8-10 часов.
После этого, поставьте варенье снова на огонь, добавьте сок лимона и проварите еще на медленном огне 15-20 минут, пока дольки айвы не станут полупрозрачными, а сироп-янтарно-красного цвета.
Разлейте кипящее варенье по стерилизованным, сухим банкам и герметично закатайте крышками, переверните вверх дном, укутайте полотенцем и оставьте до полного остывания.
Советы:
В варенье, пожеланию, можно добавить корицу или ванильный сахар.
Варенье храните в холодильнике или погребе.