Категория
Рецепты
79
1 мин

Как приготовить вареники с клубникой на пару

Вареники с клубникой на пару получаются воздушными, не рвутся и не слипаются между собой, а клубника сохраняет сок и аромат внутри.

Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
200 ккал
Готовые вареники посыпьте сахаром и подайте со сметаной.

Ингредиенты

кефир
200 мл
мука пшеничная
400-450 г
яйца куриные
1 шт.
сода пищевая
0,5 ч. л.
сахар
1 ч. л. (в тесто)+для начинки
соль
0,5 ч. л.
клубника
500 г

  1. В миску влейте теплый кефир, добавьте соду, яйцо, сахар, соль и перемешайте.

  2. Всыпьте просеянную муку, вымесите мягкое, не липнущее к рукам тесто.

  3. Накройте полотенцем и оставьте при комнатной температуре на 20-30 минут.

  4. Клубнику переберите, помойте, удалите плодоножки, обсушите и нарежьте на кусочки.

  5. Выложите тесто на рабочую поверхность, присыпанную мукой, разделите на две части, скатайте каждую в тонкий жгут и нарежьте на одинаковые кусочки, раскатайте каждый кусочек теста не слишком тонко, положите в центр клубнику, сахар и плотно защипните края вареников.

  6. Чашу пароварки смажьте сливочным маслом, выложите вареники на пароварку и готовьте 7-8 минут.

Советы:

  • Если у вас нет пароварки, то приготовьте на обычной кастрюле с марлей, натянутой сверху под крышкой.

