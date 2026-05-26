Как приготовить вареники с клубникой на пару
Вареники с клубникой на пару получаются воздушными, не рвутся и не слипаются между собой, а клубника сохраняет сок и аромат внутри.
Готовые вареники посыпьте сахаром и подайте со сметаной.
Ингредиенты
- кефир
- 200 мл
- мука пшеничная
- 400-450 г
- яйца куриные
- 1 шт.
- сода пищевая
- 0,5 ч. л.
- сахар
- 1 ч. л. (в тесто)+для начинки
- соль
- 0,5 ч. л.
- клубника
- 500 г
В миску влейте теплый кефир, добавьте соду, яйцо, сахар, соль и перемешайте.
Всыпьте просеянную муку, вымесите мягкое, не липнущее к рукам тесто.
Накройте полотенцем и оставьте при комнатной температуре на 20-30 минут.
Клубнику переберите, помойте, удалите плодоножки, обсушите и нарежьте на кусочки.
Выложите тесто на рабочую поверхность, присыпанную мукой, разделите на две части, скатайте каждую в тонкий жгут и нарежьте на одинаковые кусочки, раскатайте каждый кусочек теста не слишком тонко, положите в центр клубнику, сахар и плотно защипните края вареников.
Чашу пароварки смажьте сливочным маслом, выложите вареники на пароварку и готовьте 7-8 минут.
Советы:
Если у вас нет пароварки, то приготовьте на обычной кастрюле с марлей, натянутой сверху под крышкой.