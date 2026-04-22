Как приготовить весенний салат с редиской

Иногда достаточно нескольких базовых ингредиентов, чтобы получить блюдо, хорошее на вкус и которое ассоциируется с весенним сезоном.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
130 ккал
Салат с редиской tiktok.com/@lypovva

С приходом тепла меняется не только гардероб, но и то, что мы кладем на тарелку. После тяжелых блюд хочется чего-то более легкого, хрустящего и сочного. Именно здесь на сцену выходит редис — один из первых сезонных овощей, который ассоциируется со свежестью. На странице lypovva рассказали рецепт салата, который легко станет вашим фаворитом этой весной.

Ингредиенты

варёные яйца
4 шт.
редиска
300 г
зелёный лук
укроп
майонез
2-3 ст. л
соль
перец

Приготовление

  1. Отварите яйца до готовности и охладите.

  2. Нарежьте редиску кружочками или полукружочками.

  3. Измельчите зеленый лук и укроп.

  4. Яйца нарежьте кубиками или произвольно как вам нравится.

  5. Смешайте все ингредиенты в миске.

  6. Добавьте майонез, соль и перец по своему вкусу.

  7. Аккуратно перемешайте и салат готов.

Этот салат — напоминание о том, что вкусная еда не обязательно сложная в приготовлении. В нем нет гастрономических экспериментов, зато есть то, что мы ценим весной, а именно, свежесть, простота и натуральный вкус.

