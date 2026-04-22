Как приготовить весенний салат с редиской

С приходом тепла меняется не только гардероб, но и то, что мы кладем на тарелку. После тяжелых блюд хочется чего-то более легкого, хрустящего и сочного. Именно здесь на сцену выходит редис — один из первых сезонных овощей, который ассоциируется со свежестью. На странице lypovva рассказали рецепт салата, который легко станет вашим фаворитом этой весной.

Салат с редиской tiktok.com/@lypovva

Ингредиенты варёные яйца 4 шт. редиска 300 г зелёный лук укроп майонез 2-3 ст. л соль перец

Приготовление

Отварите яйца до готовности и охладите. Нарежьте редиску кружочками или полукружочками. Измельчите зеленый лук и укроп. Яйца нарежьте кубиками или произвольно как вам нравится. Смешайте все ингредиенты в миске. Добавьте майонез, соль и перец по своему вкусу. Аккуратно перемешайте и салат готов.

Этот салат — напоминание о том, что вкусная еда не обязательно сложная в приготовлении. В нем нет гастрономических экспериментов, зато есть то, что мы ценим весной, а именно, свежесть, простота и натуральный вкус.