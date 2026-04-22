- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 93
- Время на прочтение
- 1 мин
Как приготовить весенний салат с редиской
Иногда достаточно нескольких базовых ингредиентов, чтобы получить блюдо, хорошее на вкус и которое ассоциируется с весенним сезоном.
С приходом тепла меняется не только гардероб, но и то, что мы кладем на тарелку. После тяжелых блюд хочется чего-то более легкого, хрустящего и сочного. Именно здесь на сцену выходит редис — один из первых сезонных овощей, который ассоциируется со свежестью. На странице lypovva рассказали рецепт салата, который легко станет вашим фаворитом этой весной.
Ингредиенты
- варёные яйца
- 4 шт.
- редиска
- 300 г
- зелёный лук
-
- укроп
-
- майонез
- 2-3 ст. л
- соль
-
- перец
-
Приготовление
Отварите яйца до готовности и охладите.
Нарежьте редиску кружочками или полукружочками.
Измельчите зеленый лук и укроп.
Яйца нарежьте кубиками или произвольно как вам нравится.
Смешайте все ингредиенты в миске.
Добавьте майонез, соль и перец по своему вкусу.
Аккуратно перемешайте и салат готов.
Этот салат — напоминание о том, что вкусная еда не обязательно сложная в приготовлении. В нем нет гастрономических экспериментов, зато есть то, что мы ценим весной, а именно, свежесть, простота и натуральный вкус.