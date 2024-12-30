Как приготовить ветчину из свиной рульки

Приготовьте нежное пряное мясо с потрясающим ароматом к праздничному столу или просто вместо колбасы на бутерброды.

Ветчину можно приготовить заранее и хранить в холодильнике, затем вынуть из пленки и красиво нарезать, она очень хорошо держит форму.

Ингредиенты свиная рулька 1400 г куриный фарш 400 г чеснок 4 зубчика сушеный чеснок 1,5 ч. л. паприка молотая сладкая 1 ч. л. паприка молотая копченая 1 ч. л. кориандр молотый 1 ч. л. смесь итальянских трав 1 ч. л. мускатный орех 1/4 ч. л. перец черный молотый соль

Свиную рульку поскоблите ножом, помойте и обсушите бумажным полотенцем. Отделите от косточки, чтобы слой мяса был равномерным. В миске смешайте сушеный чеснок, паприку сладкую, паприку копченую, кориандр, мускатный орех, два измельченных зубчика чеснока и соль. Перемешайте и натрите мясо. В фарш добавьте смесь итальянских трав, перец черный молотый, чеснок, пропущенный через пресс, соль и перемешайте. Выложите на рульку, разровняйте и сверните в плотный рулет. Заверните в рукав для запекания, завяжите с двух сторон и еще заверните в несколько слоев в пищевую пленку. Положите в глубокую кастрюлю, залейте водой (чтобы рулька была полностью покрыта) и отправьте вариться на 3,5 часа после закипания на медленном огне. Затем оставьте остывать при комнатной температуре. Рульку отправьте в холодильник на 8-10 часов.

Советы:

Специи используйте по своему вкусу.

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