Как приготовить ветчину из свиной рульки

Приготовьте нежное пряное мясо с потрясающим ароматом к праздничному столу или просто вместо колбасы на бутерброды.
Ветчину можно приготовить заранее и хранить в холодильнике, затем вынуть из пленки и красиво нарезать, она очень хорошо держит форму.
Ингредиенты
- свиная рулька
- 1400 г
- куриный фарш
- 400 г
- чеснок
- 4 зубчика
- сушеный чеснок
- 1,5 ч. л.
- паприка молотая сладкая
- 1 ч. л.
- паприка молотая копченая
- 1 ч. л.
- кориандр молотый
- 1 ч. л.
- смесь итальянских трав
- 1 ч. л.
- мускатный орех
- 1/4 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- Свиную рульку поскоблите ножом, помойте и обсушите бумажным полотенцем. Отделите от косточки, чтобы слой мяса был равномерным.
- В миске смешайте сушеный чеснок, паприку сладкую, паприку копченую, кориандр, мускатный орех, два измельченных зубчика чеснока и соль. Перемешайте и натрите мясо.
- В фарш добавьте смесь итальянских трав, перец черный молотый, чеснок, пропущенный через пресс, соль и перемешайте. Выложите на рульку, разровняйте и сверните в плотный рулет. Заверните в рукав для запекания, завяжите с двух сторон и еще заверните в несколько слоев в пищевую пленку.
- Положите в глубокую кастрюлю, залейте водой (чтобы рулька была полностью покрыта) и отправьте вариться на 3,5 часа после закипания на медленном огне. Затем оставьте остывать при комнатной температуре. Рульку отправьте в холодильник на 8-10 часов.
Советы:
- Специи используйте по своему вкусу.
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