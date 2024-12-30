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Как приготовить ветчину из свиной рульки

Время готовки
4 часа
Пищевая ценность на 100 г
294 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
485
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить ветчину из свиной рульки

Рулет из свиной рульки / Фото: Credits

Приготовьте нежное пряное мясо с потрясающим ароматом к праздничному столу или просто вместо колбасы на бутерброды.

Ветчину можно приготовить заранее и хранить в холодильнике, затем вынуть из пленки и красиво нарезать, она очень хорошо держит форму.

Ингредиенты

свиная рулька
1400 г
куриный фарш
400 г
чеснок
4 зубчика
сушеный чеснок
1,5 ч. л.
паприка молотая сладкая
1 ч. л.
паприка молотая копченая
1 ч. л.
кориандр молотый
1 ч. л.
смесь итальянских трав
1 ч. л.
мускатный орех
1/4 ч. л.
перец черный молотый
соль
  1. Свиную рульку поскоблите ножом, помойте и обсушите бумажным полотенцем. Отделите от косточки, чтобы слой мяса был равномерным.
  2. В миске смешайте сушеный чеснок, паприку сладкую, паприку копченую, кориандр, мускатный орех, два измельченных зубчика чеснока и соль. Перемешайте и натрите мясо.
  3. В фарш добавьте смесь итальянских трав, перец черный молотый, чеснок, пропущенный через пресс, соль и перемешайте. Выложите на рульку, разровняйте и сверните в плотный рулет. Заверните в рукав для запекания, завяжите с двух сторон и еще заверните в несколько слоев в пищевую пленку.
  4. Положите в глубокую кастрюлю, залейте водой (чтобы рулька была полностью покрыта) и отправьте вариться на 3,5 часа после закипания на медленном огне. Затем оставьте остывать при комнатной температуре. Рульку отправьте в холодильник на 8-10 часов.

Советы:

  • Специи используйте по своему вкусу.

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