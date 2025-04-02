Как приготовить вкуснейший сэндвич с курицей.

Этот рецепт, о котором рассказали на странице dieteticaesthetic, сочетает в себе нежную курятину, расплавленный сыр и ароматное песто, и все это позволяет создать идеальный ужин для всей семьи.

Сначала подготовьте три тарелки для панировки. В первой тарелке разместите муку, во второй — взбитое яйцо, а в третьей — панировочные сухари.

Теперь можно начинать подготовку куриной грудки. Посолите и поперчите муку и панировочные сухари, чтобы придать дополнительный вкус.

Обваляйте курицу сначала в муке, затем в яйце, а затем в панировочных сухарях, чтобы она была равномерно покрыта.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на среднем огне. Положите куриную грудку на сковороду и готовьте примерно 7-8 мин с каждой стороны. Когда курица станет золотистой и хрустящей, она будет готова.

После того как курица поджарена до желаемой степени готовности, добавьте на каждый кусок курицы по ложке Маринары, а сверху положите по ломтику сыра моцарелла.

Дайте сыру расплавиться, обжаривая еще 2-3 мин, пока он не станет мягким и тягучим.

Разрежьте багет пополам и слегка поджарьте в той же сковороде или на гриле, добавив масло для золотистого цвета. Поджаривание займет всего 2-3 мин, пока хлеб не станет хрустящим с обеих сторон.

Намажьте одну сторону каждого ломтика багета песто. На другую сторону выложите курицу с расплавленной моцареллой. Завершите блюдо тертым пармезаном, чтобы добавить еще большую глубину вкуса.