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Как приготовить вкуснейший сэндвич с курицей
После напряженного дня нам часто хочется быстрого и вкусного ужина, который не требует много времени на приготовление, но способен удовлетворить аппетит и подарить приятные гастрономические ощущения. Один из таких вариантов – сэндвич с курицей и моцареллой, который готовится всего за 30 мин.
Этот рецепт, о котором рассказали на странице dieteticaesthetic, сочетает в себе нежную курятину, расплавленный сыр и ароматное песто, и все это позволяет создать идеальный ужин для всей семьи.
Ингредиенты
- Куриная грудка
- 2 кусочки
- Мука
- ¼ стакана
- Панировочные сухари
- ¼ стакана
- Яйца
- 1 шт.
- Сыр моцарелла
- 4 ломтики
- Соль
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- Перец
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- Соус Маринара
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- Багет
- 1 шт.
- Песто
- 2 ст. л
- Тертый пармезан
- 1 ст. л
Приготовление
Сначала подготовьте три тарелки для панировки. В первой тарелке разместите муку, во второй — взбитое яйцо, а в третьей — панировочные сухари.
Теперь можно начинать подготовку куриной грудки. Посолите и поперчите муку и панировочные сухари, чтобы придать дополнительный вкус.
Обваляйте курицу сначала в муке, затем в яйце, а затем в панировочных сухарях, чтобы она была равномерно покрыта.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на среднем огне. Положите куриную грудку на сковороду и готовьте примерно 7-8 мин с каждой стороны. Когда курица станет золотистой и хрустящей, она будет готова.
После того как курица поджарена до желаемой степени готовности, добавьте на каждый кусок курицы по ложке Маринары, а сверху положите по ломтику сыра моцарелла.
Дайте сыру расплавиться, обжаривая еще 2-3 мин, пока он не станет мягким и тягучим.
Разрежьте багет пополам и слегка поджарьте в той же сковороде или на гриле, добавив масло для золотистого цвета. Поджаривание займет всего 2-3 мин, пока хлеб не станет хрустящим с обеих сторон.
Намажьте одну сторону каждого ломтика багета песто. На другую сторону выложите курицу с расплавленной моцареллой. Завершите блюдо тертым пармезаном, чтобы добавить еще большую глубину вкуса.
Подавайте блюдо сразу, пока сыр еще горячий и расплавленный, а багет — хрустящий и ароматный. Вы будете приятно удивлены, как эти простые ингредиенты создают такое вкусное и сытное блюдо.
Советы:
Если у вас нет панировочных сухарей, можно заменить их молотой кукурузной крупой, она также даст хрустящую текстуру.
Вы можете использовать вместо моцареллы другие сыры, такие как чеддер или гауда, для разнообразия вкуса.
Для тех, кто любит поострее, можно добавить в Маринару немного красного перца или чеснока.
Этот ужин не только вкусен, но и полезен благодаря высокому содержанию белка в курице и полезным жирам в оливковом масле. Наслаждайтесь этой простотой и вкусом в каждом кусочке.