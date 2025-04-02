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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
110
Время на прочтение
2 мин

Как приготовить вкуснейший сэндвич с курицей

После напряженного дня нам часто хочется быстрого и вкусного ужина, который не требует много времени на приготовление, но способен удовлетворить аппетит и подарить приятные гастрономические ощущения. Один из таких вариантов – сэндвич с курицей и моцареллой, который готовится всего за 30 мин.

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
275 ккал
Как приготовить вкуснейший сэндвич с курицей.

Как приготовить вкуснейший сэндвич с курицей. / © Associated Press

Этот рецепт, о котором рассказали на странице dieteticaesthetic, сочетает в себе нежную курятину, расплавленный сыр и ароматное песто, и все это позволяет создать идеальный ужин для всей семьи.

Ингредиенты

Куриная грудка
2 кусочки
Мука
¼ стакана
Панировочные сухари
¼ стакана
Яйца
1 шт.
Сыр моцарелла
4 ломтики
Соль
Перец
Соус Маринара
Багет
1 шт.
Песто
2 ст. л
Тертый пармезан
1 ст. л

Приготовление

  1. Сначала подготовьте три тарелки для панировки. В первой тарелке разместите муку, во второй — взбитое яйцо, а в третьей — панировочные сухари.

  2. Теперь можно начинать подготовку куриной грудки. Посолите и поперчите муку и панировочные сухари, чтобы придать дополнительный вкус.

  3. Обваляйте курицу сначала в муке, затем в яйце, а затем в панировочных сухарях, чтобы она была равномерно покрыта.

  4. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на среднем огне. Положите куриную грудку на сковороду и готовьте примерно 7-8 мин с каждой стороны. Когда курица станет золотистой и хрустящей, она будет готова.

  5. После того как курица поджарена до желаемой степени готовности, добавьте на каждый кусок курицы по ложке Маринары, а сверху положите по ломтику сыра моцарелла.

  6. Дайте сыру расплавиться, обжаривая еще 2-3 мин, пока он не станет мягким и тягучим.

  7. Разрежьте багет пополам и слегка поджарьте в той же сковороде или на гриле, добавив масло для золотистого цвета. Поджаривание займет всего 2-3 мин, пока хлеб не станет хрустящим с обеих сторон.

  8. Намажьте одну сторону каждого ломтика багета песто. На другую сторону выложите курицу с расплавленной моцареллой. Завершите блюдо тертым пармезаном, чтобы добавить еще большую глубину вкуса.

  9. Подавайте блюдо сразу, пока сыр еще горячий и расплавленный, а багет — хрустящий и ароматный. Вы будете приятно удивлены, как эти простые ингредиенты создают такое вкусное и сытное блюдо.

Советы:

  • Если у вас нет панировочных сухарей, можно заменить их молотой кукурузной крупой, она также даст хрустящую текстуру.

  • Вы можете использовать вместо моцареллы другие сыры, такие как чеддер или гауда, для разнообразия вкуса.

  • Для тех, кто любит поострее, можно добавить в Маринару немного красного перца или чеснока.

Этот ужин не только вкусен, но и полезен благодаря высокому содержанию белка в курице и полезным жирам в оливковом масле. Наслаждайтесь этой простотой и вкусом в каждом кусочке.

Дата публикации
Количество просмотров
110
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