Как приготовить вкусное сало: рецепт украинской закуски

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Блогер Катерина Мазурец рассказала о простом рецепте пикантного сала, которое покоряет насыщенным вкусом, ароматом чеснока и приятной остротой. Это идеальная закуска для тех, кто любит украинские гастрономические традиции с ярким акцентом.

аккаунт instagram.com_korusni_korusnosti / © Instagram

Ингредиенты

сало

соль

черный перец

соевый соус

французская горчица

острая горчица

горький перец

маринованный лук

свежий укроп

чеснок

аккаунт instagram.com_korusni_korusnosti / © Instagram

Приготовление

Тонко нарежьте сало и добавьте соль, черный перец, соевый соус, французскую и крепкую горчицу. Для более выразительного вкуса добавьте горький перец, маринованный лук, свежий укроп и измельченный чеснок. Количество ингредиентов регулируйте по своему вкусу: больше перца — для остроты, горчицы — для пикантности, а чеснока — для насыщенного аромата. Тщательно перемешайте все ингредиенты, накройте посуду и поставьте в холодильник на 60 минут. За это время сало пропитается специями и станет ещё ароматнее.

Подавайте его со свежим хлебом и любимыми гарнирами и будьте готовы к тому, что тарелка опустеет гораздо быстрее, чем вы ожидали.

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