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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
27
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить вкусное сало: рецепт украинской закуски

Иногда, чтобы приготовить что-то по-настоящему вкусное, не нужны сложные рецепты или необычные ингредиенты. Тонко нарезанное сало, несколько специй, горчица, чеснок и привычная закуска превращается в настоящую звезду стола.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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аккаунт instagram.com_korusni_korusnosti

аккаунт instagram.com_korusni_korusnosti / © Instagram

Блогер Катерина Мазурец рассказала о простом рецепте пикантного сала, которое покоряет насыщенным вкусом, ароматом чеснока и приятной остротой. Это идеальная закуска для тех, кто любит украинские гастрономические традиции с ярким акцентом.

аккаунт instagram.com_korusni_korusnosti / © Instagram

аккаунт instagram.com_korusni_korusnosti / © Instagram

Ингредиенты

  • сало

  • соль

  • черный перец

  • соевый соус

  • французская горчица

  • острая горчица

  • горький перец

  • маринованный лук

  • свежий укроп

  • чеснок

аккаунт instagram.com_korusni_korusnosti / © Instagram

аккаунт instagram.com_korusni_korusnosti / © Instagram

Приготовление

  1. Тонко нарежьте сало и добавьте соль, черный перец, соевый соус, французскую и крепкую горчицу.

  2. Для более выразительного вкуса добавьте горький перец, маринованный лук, свежий укроп и измельченный чеснок.

  3. Количество ингредиентов регулируйте по своему вкусу: больше перца — для остроты, горчицы — для пикантности, а чеснока — для насыщенного аромата.

  4. Тщательно перемешайте все ингредиенты, накройте посуду и поставьте в холодильник на 60 минут. За это время сало пропитается специями и станет ещё ароматнее.

Подавайте его со свежим хлебом и любимыми гарнирами и будьте готовы к тому, что тарелка опустеет гораздо быстрее, чем вы ожидали.

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