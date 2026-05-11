Как приготовить вкусную греческую закуску с запеченной фетой и овощами — простой рецепт
Иногда самые вкусные рецепты рождаются не из сложных техник или редких ингредиентов, а из простого желания собрать за столом близких людей.
Именно такое традиционное греческое блюдо, о котором рассказали на странице Alexandra’s Home — сочные томаты, сладкий перец, горячая ароматная фета и оливковое масло, которое объединяет все вкусы в одну идеальную средиземноморскую историю.
Блюдо имеет очень «домашний» характер, ведь овощи буквально тают в соках и специях, сыр становится кремовым и нежным, а хрустящий хлеб превращается в главное дополнение ужина.
Ингредиенты
- спелый помидор
- 1 шт.
- зелёный перец
- 1 шт.
- 1 красный перец
- 1 шт.
- острый перец (по желанию)
- 1 шт.
- фета
- 120 г
- сыр гауда
- 100 г
- оливковое масло
-
- сушёный орегано
- 1 ч. л
- паприка
-
- соль
-
- чёрный перец
-
Приготовление
Помидор нарежьте кубиками, именно овощной сок станет основой будущего соуса, поэтому важно использовать спелые томаты.
Сладкий и острый перец нарежьте тонкими ломтиками.
Разогрейте духовку до 200°C.
В небольшую жаростойкую форму выложите половину овощей. В центр поместите кусок феты, а сверху накройте оставшимися томатами и перцем.
Полейте щедрым количеством оливкового масла.
Посыпьте орегано, паприкой, добавьте соль и перец.
Сверху разложите кусочки гауды.
Накройте форму крышкой или фольгой и отправьте в духовку примерно на 30 мин.
После духовки аккуратно перемешайте все вилкой, сыр и овощи должны превратиться в густую кремовую массу.
Подавайте горячим с хрустящим багетом, питой, поджаренным хлебом, гриссини или даже молодым картофелем.
Греческая запеченная фета — не просто блюдо, это атмосфера медленного ужина, летнего вечера, разговоров на кухне и хрустящего хлеба, которым собирают последние капли ароматного соуса.