греческая закуска с запеченной фетой и овощами tiktok.comalexandras.home

Именно такое традиционное греческое блюдо, о котором рассказали на странице Alexandra’s Home — сочные томаты, сладкий перец, горячая ароматная фета и оливковое масло, которое объединяет все вкусы в одну идеальную средиземноморскую историю.

Блюдо имеет очень «домашний» характер, ведь овощи буквально тают в соках и специях, сыр становится кремовым и нежным, а хрустящий хлеб превращается в главное дополнение ужина.

Ингредиенты спелый помидор 1 шт. зелёный перец 1 шт. 1 красный перец 1 шт. острый перец (по желанию) 1 шт. фета 120 г сыр гауда 100 г оливковое масло сушёный орегано 1 ч. л паприка соль чёрный перец

Приготовление

Помидор нарежьте кубиками, именно овощной сок станет основой будущего соуса, поэтому важно использовать спелые томаты. Сладкий и острый перец нарежьте тонкими ломтиками. Разогрейте духовку до 200°C. В небольшую жаростойкую форму выложите половину овощей. В центр поместите кусок феты, а сверху накройте оставшимися томатами и перцем. Полейте щедрым количеством оливкового масла. Посыпьте орегано, паприкой, добавьте соль и перец. Сверху разложите кусочки гауды. Накройте форму крышкой или фольгой и отправьте в духовку примерно на 30 мин. После духовки аккуратно перемешайте все вилкой, сыр и овощи должны превратиться в густую кремовую массу. Подавайте горячим с хрустящим багетом, питой, поджаренным хлебом, гриссини или даже молодым картофелем.

Греческая запеченная фета — не просто блюдо, это атмосфера медленного ужина, летнего вечера, разговоров на кухне и хрустящего хлеба, которым собирают последние капли ароматного соуса.

