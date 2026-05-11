Как приготовить вкусную греческую закуску с запеченной фетой и овощами — простой рецепт

Иногда самые вкусные рецепты рождаются не из сложных техник или редких ингредиентов, а из простого желания собрать за столом близких людей.

Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
170 ккал
Именно такое традиционное греческое блюдо, о котором рассказали на странице Alexandra’s Home — сочные томаты, сладкий перец, горячая ароматная фета и оливковое масло, которое объединяет все вкусы в одну идеальную средиземноморскую историю.

Блюдо имеет очень «домашний» характер, ведь овощи буквально тают в соках и специях, сыр становится кремовым и нежным, а хрустящий хлеб превращается в главное дополнение ужина.

Ингредиенты

спелый помидор
1 шт.
зелёный перец
1 шт.
1 красный перец
1 шт.
острый перец (по желанию)
1 шт.
фета
120 г
сыр гауда
100 г
оливковое масло
сушёный орегано
1 ч. л
паприка
соль
чёрный перец
Приготовление

  1. Помидор нарежьте кубиками, именно овощной сок станет основой будущего соуса, поэтому важно использовать спелые томаты.

  2. Сладкий и острый перец нарежьте тонкими ломтиками.

  3. Разогрейте духовку до 200°C.

  4. В небольшую жаростойкую форму выложите половину овощей. В центр поместите кусок феты, а сверху накройте оставшимися томатами и перцем.

  5. Полейте щедрым количеством оливкового масла.

  6. Посыпьте орегано, паприкой, добавьте соль и перец.

  7. Сверху разложите кусочки гауды.

  8. Накройте форму крышкой или фольгой и отправьте в духовку примерно на 30 мин.

  9. После духовки аккуратно перемешайте все вилкой, сыр и овощи должны превратиться в густую кремовую массу.

  10. Подавайте горячим с хрустящим багетом, питой, поджаренным хлебом, гриссини или даже молодым картофелем.

Греческая запеченная фета — не просто блюдо, это атмосфера медленного ужина, летнего вечера, разговоров на кухне и хрустящего хлеба, которым собирают последние капли ароматного соуса.

