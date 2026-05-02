Холодная закуска из тунца tiktok.com/@chef_joseph_hadad

В мире современной гастрономии все больше ценится простота, но не банальная, а продуманная. Именно такова эта холодная азиатская закуска из тунца. Она сочетает нежность рыбы, яркость соуса и хрустящую текстуру овощей. Шеф Joseph Hadad показал рецепт, который идеально подходит для теплого времени года, ведь здесь минимум термической обработки, максимум вкуса и эстетики.

Холодная закуска из тунца tiktok.com/@chef_joseph_hadad

Холодная закуска из тунца tiktok.com/@chef_joseph_hadad

Ингредиенты

тунец 300 г

зеленый лук (мелко нарезанный) 1 шт.

перец чили (мелко нарезанный) ¼ шт.

морковь (тонко нарезанная) ¼ шт.

гриб шиитаке (тонко нарезанный) 1 шт.

соль

Соус

мед ½ ст. л

соевый соус 7 ст. л

чеснок (нарезанный) 1 зубчик

лемонграсс (слегка раздавленный и нарезанный) 30 г

кунжутное масло 1 ст. л

вода 70 мл

имбирь (тонко нарезанный) 3 ломтика

гриб шиитаке 1 шт.

Приготовление

Все ингредиенты для соуса выложите в небольшую кастрюлю. Варите на медленном огне, пока жидкость немного не загустеет и не станет слегка тягучей. После этого дайте соусу остыть, затем процедите его, чтобы получить чистую, ароматную основу. На разогретой сковороде с 1 ст. л кунжутного масла и быстро обжарьте тунец примерно 30 секунд с каждой стороны, и посолите только одну сторону. Тунец должен остаться почти сырым внутри, именно это создает нужную текстуру. Сразу после обжарки переложите тунец в миску со льдом на 3 мин. Это останавливает процесс приготовления и сохраняет нежность рыбы.

Подача

Нарежьте тунец ломтиками, выложите в глубокую тарелку и полейте соусом. Сверху добавьте морковь, зеленый лук, чили и шиитаке.

Этот рецепт — идеальный пример того, как минимализм в кулинарии может быть роскошным. Немного времени, правильная техника и у вас на столе блюдо, которое выглядит как из меню модного азиатского бистро.

