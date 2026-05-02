Рецепты
144
2 мин

Как приготовить вкусную холодную закуску из тунца — рецепт от шефа

Легкая, свежая, с азиатским характером, эта закуска из тунца выглядит как блюдо из ресторана высокой кухни, но готовится она достаточно просто и быстро.

Станислава Бондаренко
Холодная закуска из тунца

Ингредиенты

  • тунец 300 г

  • зеленый лук (мелко нарезанный) 1 шт.

  • перец чили (мелко нарезанный) ¼ шт.

  • морковь (тонко нарезанная) ¼ шт.

  • гриб шиитаке (тонко нарезанный) 1 шт.

  • соль

Соус

  • мед ½ ст. л

  • соевый соус 7 ст. л

  • чеснок (нарезанный) 1 зубчик

  • лемонграсс (слегка раздавленный и нарезанный) 30 г

  • кунжутное масло 1 ст. л

  • вода 70 мл

  • имбирь (тонко нарезанный) 3 ломтика

  • гриб шиитаке 1 шт.

Приготовление

  1. Все ингредиенты для соуса выложите в небольшую кастрюлю.

  2. Варите на медленном огне, пока жидкость немного не загустеет и не станет слегка тягучей.

  3. После этого дайте соусу остыть, затем процедите его, чтобы получить чистую, ароматную основу.

  4. На разогретой сковороде с 1 ст. л кунжутного масла и быстро обжарьте тунец примерно 30 секунд с каждой стороны, и посолите только одну сторону. Тунец должен остаться почти сырым внутри, именно это создает нужную текстуру.

  5. Сразу после обжарки переложите тунец в миску со льдом на 3 мин. Это останавливает процесс приготовления и сохраняет нежность рыбы.

Подача

Нарежьте тунец ломтиками, выложите в глубокую тарелку и полейте соусом. Сверху добавьте морковь, зеленый лук, чили и шиитаке.

Этот рецепт — идеальный пример того, как минимализм в кулинарии может быть роскошным. Немного времени, правильная техника и у вас на столе блюдо, которое выглядит как из меню модного азиатского бистро.

