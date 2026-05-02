Как приготовить вкусную холодную закуску из тунца — рецепт от шефа
Легкая, свежая, с азиатским характером, эта закуска из тунца выглядит как блюдо из ресторана высокой кухни, но готовится она достаточно просто и быстро.
В мире современной гастрономии все больше ценится простота, но не банальная, а продуманная. Именно такова эта холодная азиатская закуска из тунца. Она сочетает нежность рыбы, яркость соуса и хрустящую текстуру овощей. Шеф Joseph Hadad показал рецепт, который идеально подходит для теплого времени года, ведь здесь минимум термической обработки, максимум вкуса и эстетики.
Ингредиенты
тунец 300 г
зеленый лук (мелко нарезанный) 1 шт.
перец чили (мелко нарезанный) ¼ шт.
морковь (тонко нарезанная) ¼ шт.
гриб шиитаке (тонко нарезанный) 1 шт.
соль
Соус
мед ½ ст. л
соевый соус 7 ст. л
чеснок (нарезанный) 1 зубчик
лемонграсс (слегка раздавленный и нарезанный) 30 г
кунжутное масло 1 ст. л
вода 70 мл
имбирь (тонко нарезанный) 3 ломтика
гриб шиитаке 1 шт.
Приготовление
Все ингредиенты для соуса выложите в небольшую кастрюлю.
Варите на медленном огне, пока жидкость немного не загустеет и не станет слегка тягучей.
После этого дайте соусу остыть, затем процедите его, чтобы получить чистую, ароматную основу.
На разогретой сковороде с 1 ст. л кунжутного масла и быстро обжарьте тунец примерно 30 секунд с каждой стороны, и посолите только одну сторону. Тунец должен остаться почти сырым внутри, именно это создает нужную текстуру.
Сразу после обжарки переложите тунец в миску со льдом на 3 мин. Это останавливает процесс приготовления и сохраняет нежность рыбы.
Подача
Нарежьте тунец ломтиками, выложите в глубокую тарелку и полейте соусом. Сверху добавьте морковь, зеленый лук, чили и шиитаке.
Этот рецепт — идеальный пример того, как минимализм в кулинарии может быть роскошным. Немного времени, правильная техника и у вас на столе блюдо, которое выглядит как из меню модного азиатского бистро.