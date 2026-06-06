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Как приготовить вкусную летнюю закуску из кабачков
Сезон кабачков — лучшее время для простых, легких и одновременно вкусных блюд. Если традиционные оладьи или рагу уже надоели, стоит обратить внимание на рецепт холодной закуски из запеченных кабачков и нежного йогуртового соуса.
Кабачок недаром считается одним из самых универсальных сезонных овощей. У него нейтральный вкус, который легко сочетается с различными специями, соусами и зеленью. Именно поэтому кулинары ежегодно находят новые способы его приготовления.
На странице nisenitnitsia рассказали о рецепте закуски, которая сочетает нежность запеченных кабачков, свежесть зелени и пикантность соуса на основе греческого йогурта, горчицы и чеснока. Особенность блюда заключается в том, что после приготовления его следует охладить, так вкусы еще лучше сочетаются между собой.
Ингредиенты
кабачки
соль
небольшое количество масла
греческий йогурт
горчица
чеснок
укроп
петрушка
Приготовление
Первый шаг — подготовить кабачки. Их нарезают кружочками и слегка солят.
После этого овощи оставляют примерно на 15 мин, чтобы вышла лишняя влага.
Далее кабачки выкладывают на противень, слегка сбрызгивают маслом и отправляют в духовку.
Запекают около 30 мин при температуре 180°C до мягкости и легкой золотистой корочки.
Пока кабачки охлаждаются, готовят соус. Для этого смешивают греческий йогурт, горчицу и измельченный чеснок.
Полученной заправкой покрывают готовые кабачки, а сверху щедро посыпают мелко нарезанными укропом и петрушкой.
Финальный штрих — поставить закуску в холодильник. После охлаждения она приобретает более выразительный вкус и приятную текстуру.
Главное преимущество этого блюда — баланс вкусов. Запеченные кабачки остаются нежными и сочными, греческий йогурт добавляет кремовости, горчица обеспечивает легкую пикантность, а чеснок и свежая зелень наполняют закуску летним ароматом.