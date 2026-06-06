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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
166
Время на прочтение
2 мин

Как приготовить вкусную летнюю закуску из кабачков

Сезон кабачков — лучшее время для простых, легких и одновременно вкусных блюд. Если традиционные оладьи или рагу уже надоели, стоит обратить внимание на рецепт холодной закуски из запеченных кабачков и нежного йогуртового соуса.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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холодная закуска из кабачков tiktok.com/@nisenitnitsia

холодная закуска из кабачков tiktok.com/@nisenitnitsia

Кабачок недаром считается одним из самых универсальных сезонных овощей. У него нейтральный вкус, который легко сочетается с различными специями, соусами и зеленью. Именно поэтому кулинары ежегодно находят новые способы его приготовления.

На странице nisenitnitsia рассказали о рецепте закуски, которая сочетает нежность запеченных кабачков, свежесть зелени и пикантность соуса на основе греческого йогурта, горчицы и чеснока. Особенность блюда заключается в том, что после приготовления его следует охладить, так вкусы еще лучше сочетаются между собой.

Ингредиенты

  • кабачки

  • соль

  • небольшое количество масла

  • греческий йогурт

  • горчица

  • чеснок

  • укроп

  • петрушка

холодная закуска из кабачков tiktok.com/@nisenitnitsia

холодная закуска из кабачков tiktok.com/@nisenitnitsia

Приготовление

  1. Первый шаг — подготовить кабачки. Их нарезают кружочками и слегка солят.

  2. После этого овощи оставляют примерно на 15 мин, чтобы вышла лишняя влага.

  3. Далее кабачки выкладывают на противень, слегка сбрызгивают маслом и отправляют в духовку.

  4. Запекают около 30 мин при температуре 180°C до мягкости и легкой золотистой корочки.

  5. Пока кабачки охлаждаются, готовят соус. Для этого смешивают греческий йогурт, горчицу и измельченный чеснок.

  6. Полученной заправкой покрывают готовые кабачки, а сверху щедро посыпают мелко нарезанными укропом и петрушкой.

  7. Финальный штрих — поставить закуску в холодильник. После охлаждения она приобретает более выразительный вкус и приятную текстуру.

Главное преимущество этого блюда — баланс вкусов. Запеченные кабачки остаются нежными и сочными, греческий йогурт добавляет кремовости, горчица обеспечивает легкую пикантность, а чеснок и свежая зелень наполняют закуску летним ароматом.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
166
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