Как приготовить вкусную летнюю закуску из кабачков

холодная закуска из кабачков tiktok.com/@nisenitnitsia

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Кабачок недаром считается одним из самых универсальных сезонных овощей. У него нейтральный вкус, который легко сочетается с различными специями, соусами и зеленью. Именно поэтому кулинары ежегодно находят новые способы его приготовления.

На странице nisenitnitsia рассказали о рецепте закуски, которая сочетает нежность запеченных кабачков, свежесть зелени и пикантность соуса на основе греческого йогурта, горчицы и чеснока. Особенность блюда заключается в том, что после приготовления его следует охладить, так вкусы еще лучше сочетаются между собой.

Ингредиенты

кабачки

соль

небольшое количество масла

греческий йогурт

горчица

чеснок

укроп

петрушка

холодная закуска из кабачков tiktok.com/@nisenitnitsia

Приготовление

Первый шаг — подготовить кабачки. Их нарезают кружочками и слегка солят. После этого овощи оставляют примерно на 15 мин, чтобы вышла лишняя влага. Далее кабачки выкладывают на противень, слегка сбрызгивают маслом и отправляют в духовку. Запекают около 30 мин при температуре 180°C до мягкости и легкой золотистой корочки. Пока кабачки охлаждаются, готовят соус. Для этого смешивают греческий йогурт, горчицу и измельченный чеснок. Полученной заправкой покрывают готовые кабачки, а сверху щедро посыпают мелко нарезанными укропом и петрушкой. Финальный штрих — поставить закуску в холодильник. После охлаждения она приобретает более выразительный вкус и приятную текстуру.

Главное преимущество этого блюда — баланс вкусов. Запеченные кабачки остаются нежными и сочными, греческий йогурт добавляет кремовости, горчица обеспечивает легкую пикантность, а чеснок и свежая зелень наполняют закуску летним ароматом.

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