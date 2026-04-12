Реклама

Сегодня окрошка возвращается в меню не только как ностальгия, а как ответ на современный ритм жизни. Быстро, просто, без сложных техник и при этом вкусно и питательно. И главное, вариаций ее приготовления множество. От максимально легкой классики до более сытных версий на бульоне. Фудблогер Emiliya Yevtushenko рассказала о двух вариантах: классический и насыщенный, для разного настроения.

Окрошка №1: классическая

Это тот самый вариант, который ассоциируется с детством, дачей и прохладой в самый жаркий день.

Ингредиенты

кипяченая охлажденная вода 1,5 л

сметана 400 г

майонез 2 ст. л

соль 2 ч. л

лимонная кислота или сок лимона 1,5 ч. л

отварные яйца 4 шт.

картофель в мундире 5-6 шт.

лук 1 шт.

докторсткая колбаса, ветчина или отварное мясо 200-300 г

свежие огурцы 3-4 шт.

укроп

зеленый лук

Приготовление

Сначала отвариваем картофель и яйца, даем им остыть и очищаем. Далее все максимально просто? картофель, яйца, колбасу и огурцы нарезаем мелким кубиком. Лук — еще мельче, можно даже воспользоваться измельчителем. Отдельно смешиваем воду, сметану, соль, лимонную кислоту или лимонный сок. Важно хорошо перемешать, чтобы не осталось комочков. После этого соединяем все ингредиенты, добавляем зелень и отправляем в холодильник.

В результате получаем легкую и свежую окрошку с идеальным балансом кислинки и нежности.

Реклама

Окрошка №2: на бульоне

Этот вариант для тех, кто хочет чего-то более «серьезного», но все еще летнего.

Ингредиенты

куриное мясо 300-400 г

куриный бульон (процеженный и охлажденный) 1,5 л

картофель 3-4 шт.

яйца 4 шт.

огурцы 2-3 шт.

зелень

Заправка

желтки из яиц

острая горчица 1 ч. л

майонез 2 ст. л

кефир 200 мл

сметана 400 г

Приготовление

Сначала варим куриное мясо. Бульон обязательно процеживаем, солим и охлаждаем. Курицу, картофель и огурцы нарезаем кубиком. Яйца разделяем, белки — в общую массу, а желтки — для заправки. Готовим заправку, желтки разминаем вилкой с горчицей, добавляем майонез, кефир и сметану. Перемешиваем до однородной, кремовой текстуры. Далее соединяем заправку, бульон и все нарезанные ингредиенты.

Подаем с большим количеством зелени и по желанию с перепелиными яйцами. В результате получаем густую текстуру, насыщенный и глубокий вкус.

Советы

Охлаждение — ключевое, окрошка раскрывается именно после пребывания в холодильнике

Мелкая нарезка делает текстуру более гармоничной

Баланс кислинки (лимон или горчица) — то, что «собирает» вкус воедино

Окрошка — это про простоту, она не требует сложных техник приготовления, дорогих ингредиентов или много времени. И именно поэтому она снова становится фаворитом нашего стола.