ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
60
Время на прочтение
2 мин

Как приготовить вкусную окрошку за несколько минут — подборка рецептов

Окрошка — легкое и удивительно простое в приготовлении блюдо, которое буквально можно «собрать» за считанные минуты.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Окрошка / © www.credits

Сегодня окрошка возвращается в меню не только как ностальгия, а как ответ на современный ритм жизни. Быстро, просто, без сложных техник и при этом вкусно и питательно. И главное, вариаций ее приготовления множество. От максимально легкой классики до более сытных версий на бульоне. Фудблогер Emiliya Yevtushenko рассказала о двух вариантах: классический и насыщенный, для разного настроения.

Окрошка №1: классическая

Это тот самый вариант, который ассоциируется с детством, дачей и прохладой в самый жаркий день.

Ингредиенты

  • кипяченая охлажденная вода 1,5 л

  • сметана 400 г

  • майонез 2 ст. л

  • соль 2 ч. л

  • лимонная кислота или сок лимона 1,5 ч. л

  • отварные яйца 4 шт.

  • картофель в мундире 5-6 шт.

  • лук 1 шт.

  • докторсткая колбаса, ветчина или отварное мясо 200-300 г

  • свежие огурцы 3-4 шт.

  • укроп

  • зеленый лук

Приготовление

  1. Сначала отвариваем картофель и яйца, даем им остыть и очищаем.

  2. Далее все максимально просто? картофель, яйца, колбасу и огурцы нарезаем мелким кубиком.

  3. Лук — еще мельче, можно даже воспользоваться измельчителем.

  4. Отдельно смешиваем воду, сметану, соль, лимонную кислоту или лимонный сок.

  5. Важно хорошо перемешать, чтобы не осталось комочков.

  6. После этого соединяем все ингредиенты, добавляем зелень и отправляем в холодильник.

В результате получаем легкую и свежую окрошку с идеальным балансом кислинки и нежности.

Окрошка №2: на бульоне

Этот вариант для тех, кто хочет чего-то более «серьезного», но все еще летнего.

Ингредиенты

  • куриное мясо 300-400 г

  • куриный бульон (процеженный и охлажденный) 1,5 л

  • картофель 3-4 шт.

  • яйца 4 шт.

  • огурцы 2-3 шт.

  • зелень

Заправка

  • желтки из яиц

  • острая горчица 1 ч. л

  • майонез 2 ст. л

  • кефир 200 мл

  • сметана 400 г

Приготовление

  1. Сначала варим куриное мясо.

  2. Бульон обязательно процеживаем, солим и охлаждаем.

  3. Курицу, картофель и огурцы нарезаем кубиком.

  4. Яйца разделяем, белки — в общую массу, а желтки — для заправки.

  5. Готовим заправку, желтки разминаем вилкой с горчицей, добавляем майонез, кефир и сметану.

  6. Перемешиваем до однородной, кремовой текстуры.

  7. Далее соединяем заправку, бульон и все нарезанные ингредиенты.

Подаем с большим количеством зелени и по желанию с перепелиными яйцами. В результате получаем густую текстуру, насыщенный и глубокий вкус.

Советы

  • Охлаждение — ключевое, окрошка раскрывается именно после пребывания в холодильнике

  • Мелкая нарезка делает текстуру более гармоничной

  • Баланс кислинки (лимон или горчица) — то, что «собирает» вкус воедино

Окрошка — это про простоту, она не требует сложных техник приготовления, дорогих ингредиентов или много времени. И именно поэтому она снова становится фаворитом нашего стола.

Дата публикации
Количество просмотров
60
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie