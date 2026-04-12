Как приготовить вкусную окрошку за несколько минут — подборка рецептов
Окрошка — легкое и удивительно простое в приготовлении блюдо, которое буквально можно «собрать» за считанные минуты.
Сегодня окрошка возвращается в меню не только как ностальгия, а как ответ на современный ритм жизни. Быстро, просто, без сложных техник и при этом вкусно и питательно. И главное, вариаций ее приготовления множество. От максимально легкой классики до более сытных версий на бульоне. Фудблогер Emiliya Yevtushenko рассказала о двух вариантах: классический и насыщенный, для разного настроения.
Окрошка №1: классическая
Это тот самый вариант, который ассоциируется с детством, дачей и прохладой в самый жаркий день.
Ингредиенты
кипяченая охлажденная вода 1,5 л
сметана 400 г
майонез 2 ст. л
соль 2 ч. л
лимонная кислота или сок лимона 1,5 ч. л
отварные яйца 4 шт.
картофель в мундире 5-6 шт.
лук 1 шт.
докторсткая колбаса, ветчина или отварное мясо 200-300 г
свежие огурцы 3-4 шт.
укроп
зеленый лук
Приготовление
Сначала отвариваем картофель и яйца, даем им остыть и очищаем.
Далее все максимально просто? картофель, яйца, колбасу и огурцы нарезаем мелким кубиком.
Лук — еще мельче, можно даже воспользоваться измельчителем.
Отдельно смешиваем воду, сметану, соль, лимонную кислоту или лимонный сок.
Важно хорошо перемешать, чтобы не осталось комочков.
После этого соединяем все ингредиенты, добавляем зелень и отправляем в холодильник.
В результате получаем легкую и свежую окрошку с идеальным балансом кислинки и нежности.
Окрошка №2: на бульоне
Этот вариант для тех, кто хочет чего-то более «серьезного», но все еще летнего.
Ингредиенты
куриное мясо 300-400 г
куриный бульон (процеженный и охлажденный) 1,5 л
картофель 3-4 шт.
яйца 4 шт.
огурцы 2-3 шт.
зелень
Заправка
желтки из яиц
острая горчица 1 ч. л
майонез 2 ст. л
кефир 200 мл
сметана 400 г
Приготовление
Сначала варим куриное мясо.
Бульон обязательно процеживаем, солим и охлаждаем.
Курицу, картофель и огурцы нарезаем кубиком.
Яйца разделяем, белки — в общую массу, а желтки — для заправки.
Готовим заправку, желтки разминаем вилкой с горчицей, добавляем майонез, кефир и сметану.
Перемешиваем до однородной, кремовой текстуры.
Далее соединяем заправку, бульон и все нарезанные ингредиенты.
Подаем с большим количеством зелени и по желанию с перепелиными яйцами. В результате получаем густую текстуру, насыщенный и глубокий вкус.
Советы
Охлаждение — ключевое, окрошка раскрывается именно после пребывания в холодильнике
Мелкая нарезка делает текстуру более гармоничной
Баланс кислинки (лимон или горчица) — то, что «собирает» вкус воедино
Окрошка — это про простоту, она не требует сложных техник приготовления, дорогих ингредиентов или много времени. И именно поэтому она снова становится фаворитом нашего стола.