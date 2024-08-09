Как приготовить вкусные бутерброды с брынзой: рецепт Саввы Либкина

Если вы думаете, что в бутерброде нет ничего интересного, просто сделайте его по этому рецепту.

На своей странице кулинар-виртуоз Савва Либкин рассказал читателям, как приготовить его любимый с детства одесский бутерброд с брынзой.

Ингредиенты Помидор микадо Черный хлеб Масло Бринза Красный базилик Крымский лук

Приготовление:

Сначала нарежьте несколько ломтиков помидора микадо, посолите и оставьте на 15 мин;

Полученный сок из помидор перемешайте с оливковым маслом;

Несколько ломтиков черного хлеба поджарьте на сковороде или гриле и полейте соком из томатов и растительного масла.

Затем на хлеб выложите кусочки микадо, ломтики брынзы, несколько листьев красного базилика и тонкие кольца крымского лука.

Сверху добавить капельку оливкового масла и можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

Если вы хотите насладиться вкусом и ароматом сыра с помидорами, немного отвлечься от будничных новостей, то сделайте себе эти бутерброды, налейте бокал вина и попробуйте насладиться вкусным моментом.

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