Как приготовить вкусные украинские драники: рецепт от Саввы Либкина

Рецептов дерунов так много, что все попробовать едва успеешь. Картофель можно тереть и блендерить, использовать к ним различные заправки, добавки и начинки.

На своей странице Instagram ресторатор Савва Либкин поделился рецептом настоящих украинских дерунов, рецепт как в ресторане можно легко приготовить на своей кухне.

Ингредиенты Картофель 1 кг Сметана 2 ст. л Желток 4 шт. Лук репчатый 200 г 200 г Крахмал 1 ст.л

Приготовление:

На мелкой терке натираем картофель и лук;

Руками отжать лишнюю влагу;

Добавить сметану, яйца, крахмал и соль, после чего хорошо перемешать;

Разогреть немного масла на сковороде с толстым дном;

Жарить деруны с двух сторон до готовности.

Советы:

Картошку лучше берите подходящую на пюре;

Подавать деруны можно с жареными белыми грибами, с лососем или со сметаной и зеленью.

Можно подать драники с яйцом пашот.

Интересно, что восточноевропейские евреи называют это блюдо словом – "Латкес". Сам Савва Либкин вспоминал, что в его детстве в выходные, деруны или латкес подавали на стол с селедкой и форшмаком.

Читайте также: