Как приготовить вкусные украинские драники: рецепт от Саввы Либкина

Рецептов дерунов так много, что все попробовать едва успеешь. Картофель можно тереть и блендерить, использовать к ним различные заправки, добавки и начинки.
На своей странице Instagram ресторатор Савва Либкин поделился рецептом настоящих украинских дерунов, рецепт как в ресторане можно легко приготовить на своей кухне.
Ингредиенты
- Картофель
- 1 кг
- Сметана
- 2 ст. л
- Желток
- 4 шт.
- Лук репчатый 200 г
- 200 г
- Крахмал
- 1 ст.л
Приготовление:
- На мелкой терке натираем картофель и лук;
- Руками отжать лишнюю влагу;
- Добавить сметану, яйца, крахмал и соль, после чего хорошо перемешать;
- Разогреть немного масла на сковороде с толстым дном;
- Жарить деруны с двух сторон до готовности.
Советы:
- Картошку лучше берите подходящую на пюре;
- Подавать деруны можно с жареными белыми грибами, с лососем или со сметаной и зеленью.
- Можно подать драники с яйцом пашот.
Интересно, что восточноевропейские евреи называют это блюдо словом – "Латкес". Сам Савва Либкин вспоминал, что в его детстве в выходные, деруны или латкес подавали на стол с селедкой и форшмаком.
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