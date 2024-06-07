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Как приготовить вкусные украинские драники: рецепт от Саввы Либкина

Как приготовить вкусные украинские драники: рецепт от Саввы Либкина

Как приготовить вкусные украинские драники / Фото: Credits

Рецептов дерунов так много, что все попробовать едва успеешь. Картофель можно тереть и блендерить, использовать к ним различные заправки, добавки и начинки.

На своей странице Instagram ресторатор Савва Либкин поделился рецептом настоящих украинских дерунов, рецепт как в ресторане можно легко приготовить на своей кухне.

Ингредиенты

Картофель
1 кг
Сметана
2 ст. л
Желток
4 шт.
Лук репчатый 200 г
200 г
Крахмал
1 ст.л

Приготовление:

  • На мелкой терке натираем картофель и лук;
  • Руками отжать лишнюю влагу;
  • Добавить сметану, яйца, крахмал и соль, после чего хорошо перемешать;
  • Разогреть немного масла на сковороде с толстым дном;
  • Жарить деруны с двух сторон до готовности.

Советы:

  • Картошку лучше берите подходящую на пюре;
  • Подавать деруны можно с жареными белыми грибами, с лососем или со сметаной и зеленью.
  • Можно подать драники с яйцом пашот.

Интересно, что восточноевропейские евреи называют это блюдо словом – "Латкес". Сам Савва Либкин вспоминал, что в его детстве в выходные, деруны или латкес подавали на стол с селедкой и форшмаком.

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