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Как приготовить вкусный домашний майонез

Как приготовить вкусный домашний майонез

Как приготовить вкусный домашний майонез / Фото: www.credits

Приготовьте полезный домашний майонез без консервантов, который можно есть даже детям.

На странице _fit_mo_ показали, как приготовить вкусный домашний майонез, который станет отличным дополнением к вашим блюдам без угрозы вашей фигуре.

Ингредиенты

Яйца
3 шт.
Оливковое масло
1 ст.л
Вода
50 мл
Горчица
10 г
Соль
Лимонный сок

Приготовление:

  • Сварите в крутую яйца, охладите их и почистите;
  • В блендер добавьте все ингредиенты и тщательно перемешайте их до однородной массы;
  • Готовый майонез пересыпьте в небольшую тарелочку и его сразу можно кушать;

Советы:

  • Вместо оливкового масла можно использовать подсолнечное;
  • По желанию можно добавить немного сливок, это увеличит количество белка в майонезе.

Приятного аппетита!

Этот домашний майонез смогут позволить себе все, кто соблюдает здоровое и сбалансированное питание.

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