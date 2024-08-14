Приготовьте полезный домашний майонез без консервантов, который можно есть даже детям.

На странице _fit_mo_ показали, как приготовить вкусный домашний майонез, который станет отличным дополнением к вашим блюдам без угрозы вашей фигуре.

Ингредиенты Яйца 3 шт. Оливковое масло 1 ст.л Вода 50 мл Горчица 10 г Соль Лимонный сок

Приготовление:

Сварите в крутую яйца, охладите их и почистите;

В блендер добавьте все ингредиенты и тщательно перемешайте их до однородной массы;

Готовый майонез пересыпьте в небольшую тарелочку и его сразу можно кушать;

Советы:

Вместо оливкового масла можно использовать подсолнечное;

По желанию можно добавить немного сливок, это увеличит количество белка в майонезе.

Приятного аппетита!

Этот домашний майонез смогут позволить себе все, кто соблюдает здоровое и сбалансированное питание.

Читайте также: