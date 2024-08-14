Приготовьте полезный домашний майонез без консервантов, который можно есть даже детям.
На странице _fit_mo_ показали, как приготовить вкусный домашний майонез, который станет отличным дополнением к вашим блюдам без угрозы вашей фигуре.
Ингредиенты
- Яйца
- 3 шт.
- Оливковое масло
- 1 ст.л
- Вода
- 50 мл
- Горчица
- 10 г
- Соль
- Лимонный сок
Приготовление:
- Сварите в крутую яйца, охладите их и почистите;
- В блендер добавьте все ингредиенты и тщательно перемешайте их до однородной массы;
- Готовый майонез пересыпьте в небольшую тарелочку и его сразу можно кушать;
Советы:
- Вместо оливкового масла можно использовать подсолнечное;
- По желанию можно добавить немного сливок, это увеличит количество белка в майонезе.
Приятного аппетита!
Этот домашний майонез смогут позволить себе все, кто соблюдает здоровое и сбалансированное питание.
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