Как приготовить вкусный и ароматный бульон: три рецепта от Андрея Величко

В этот раз я решил поделиться рецептом одного очень важного блюда. А иногда – и вовсе главного. Часто ему не уделяют должного внимания. Ну сами подумайте – всего несколько относительно доступных ингредиентов, абсолютно простое и всем известна технология приготовления. Ну что может пойти не так ли? А порой не выходит. Расскажу я о бульоне.

Я ни в коем случае не умаляю важность новогодней утки или гуся, студня или бутербродов с тонким слоем красной икры, но сварите вы после праздников правильный, наваристый бульон – и попадете точно "в яблочко"! После праздников хочется простой и легкой еды. Ну а какой он – правильный бульон? Здесь спорить и выяснять нет смысла. Просто есть два основных типа бульона по цвету. Это светлый (белый) – сваренный из сырых ингредиентов, и коричневый – когда ингредиенты для бульона запекают.

Но дальше я хотел бы дать пошаговый рецепт приготовления трех бульонов. Идеальных. Конечно, для моего вкуса. Ведь одна из первых моих позиций на профессиональной кухне была станция по приготовлению супов и соусов. Так что у меня есть чем поделиться. Тем более эти виды бульонов – это полноценный обед, это самодостаточные блюда. А еще часть бульона можно замораживать и использовать, когда нужно. Главное – внимательно читайте рецепт.

Бульон первый. Куриный

Фото: Facebook Андрея Величко

Для приготовления этого бульона подойдет домашняя или фермерская птица – петух или бульонная (не бройлерная) курица. Они, как правило, худощавы, жилисты и имеют не так много мяса. А для бульона – идеальны! Берите обязательно полностью с лапами.

Для 4-5 литров бульона понадобится:

2 курицы, или лучше - одна курочка и один петух;

3-4 средние моркови (не чистить, только мыть);

2-3 луковицы (не чистить, только мыть);

половина большого корня сельдерея;

специи – черный и душистый перцы, лавровый лист, чабрец, кориандр, сухие грибы;

зелень – укроп, петрушка или сельдерей.

Как варить?

Сначала необходимо подготовить птицу – разрубить на четверти, хорошенько вымыть. А лапы – обжечь на огне (горелкой, если есть, или сухим спиртом) и снять кожицу. Это важно, ведь лапы в бульоне дадут нам много желатина, склеивающего губы. Заливаем птицу холодной водой (соотношение 3:1) и доводим до кипения, снимая образовавшийся шум. Главное – не дать закипеть. Как только начинает – убавляем огонь. В результате кипение должно быть, но минимальным, медленным и пузырьковым. Это важно, иначе можем получить мутный бульон. Так варим 3-4 часа. Если вы выбрали взрослую птицу. Тем временем нужно подготовить овощи – разрезав на большие 3-5 сантиметровые куски, их следует подпечь на раскаленной сковороде без масла до появления коричневого цвета. Овощи и специи, как правило, я забрасываю в бульон за час-полтора до окончания приготовления. А подсаливаю немного в самом начале (не больше 5 г на литр) и добавляю уже соль по вкусу в самом конце (если нужно).

Важно следить, как кипит и варится бульон – чрезмерно интенсивное кипение могут сделать наш бульон мутным. А слишком низкая температура – наоборот, превратит бульон в ненасыщенную вкусом воду. Хороший индикатор – за время кипения жидкость должна улетучиться на 30-40%. Тогда у вас точно получится насыщенный и ароматный куриный бульон.

Как есть?

Процедить, отобрать мясо, залить бульоном и посыпать рубленой зеленью. Но есть еще несколько моих излюбленных вариантов. Сварить пельмени или вареники, залить их куриным бульоном и добавить рубленую петрушку и немного острого перца. Ну и, конечно, вариант с домашней лапшой – люблю с детства.

Бульон второй. Утиный

Фото: Facebook Андрея Величко

Этот вид бульона я готовлю по методу "коричневого" бульона, а если быть точнее, то крайне насыщенной разновидностью коричневых бульонов – "фюме". Это французский кулинарный термин, обозначающий ароматный и очень концентрированный бульон. В готовом виде это прозрачный, темно-коричневый бульон, аромат которого разносится далеко за пределы кухни.

Нам понадобится:

2-2,5 кг утиных каркасов;

1 небольшой бычий хвост (можно заменить на куриные лапы или крылья);

3-4 средние моркови (не чистить, только мыть);

2 луковицы (не чистить, только мыть);

четверть большого корня сельдерея;

2 ст. л. томатной пасты;

3-4 ст. л. растительного масла;

специи – черный и душистый перцы, лавровый лист, чабрец, кориандр, гвоздика.

Как варим?

Подготовим все ингредиенты – утиные каркасы (они, кстати, продаются отдельно в магазинах по очень доступной цене), бычий хвост и овощи нужно хорошо вымыть, замариновать в масле с томатной пастой и отправить на минут 30-40 запекаться при 180°C. Задача – получить хорошо запеченные кости и овощи. Теперь можно переложить в кастрюлю и залить холодной водой. Важный момент – количество воды должно быть в соотношении 3 к 1 к количеству костей. В случае, если вы взяли 2,5 кг каркасов и 1 кг хвостов бычка, воды соответственно должно быть 10,5 литров. После вы получите 5 литров хорошего бульона. Но здесь действует одно хорошее правило – чем меньше воды в конце, тем насыщеннее бульон.

Как варим?

Традиционно – довели до кипения на сильном огне, собрали шум и лишний жир (не весь), уменьшили огонь до пузырчатого кипения и варим 4-5 часов. Специи добавляем за час до конца приготовления. А вот солить я рекомендую бульон в самом начале, после закипания. Но совсем немного, примерно 5 г на литр воды.

Как есть?

Такой бульон очень насыщен и обладает сильным ароматом. Когда-то давно я подавал утиный фюме в одесском "Стейкхаусе", заливая им равиоли с трюфельным сыром и грибами. Но вам необязательно готовить сложные ингредиенты для подачи бульона. Моя рекомендация – добавьте в бульон немного обжаренных шампиньонов и мясо, которое обобрали с бычьих хвостов. Плюс свежая петрушка – это будет отличный январский обед. Подавайте горячим. Ешьте не торопясь.

Бульон третий. Рыбный

Фото: Facebook Андрея Величко

Этот рецепт хоть и называю бульоном, но по вкусу и насыщенности он может дать фору хорошей ухе.

Из чего варим?

Большая речная (пресноводная) рыба. Жирная. Идеально покупать несколько голов от крупных карпов, толстолобов, судаков, сомов пеленгасов и комбинировать с мелкой рыбкой – караси, окуни и прочее. Правила как такового нет, какую рыбу использовать. Я обычно иду на базар и, что было, то и купил. Важно помнить, что секрет наваристого и вкусного рыбного бульона – в разнообразии.

Нам понадобится:

3-4 кг больших рыбьих голов;

2-3 кг рыбки мелкой;

3-4 средние моркови (не чистить, только мыть);

2 луковицы (не чистить, только мыть);

половина большого корня сельдерея;

2-3 черенка сельдерея;

1 фенхель;

2-3 помидора;

5-6 очищенных картофелин;

1 пучок укропа или петрушки;

специи – семена фенхеля, звездочки аниса, черный и душистый перцы, лавровый лист, чабрец.

Как варим

Подготовка рыбы. Мелкую — почистить и выпотрошить. С голов удалить жабры. Некоторые кулинары рекомендуют удалять глаза, этому меня учили и во Франции. Но я не научился. Оставляю вариться.

Рыбу заливаем холодной водой - на 1 кг рыбы 2 литра воды. Далее – доводим до кипения, снимаем шум и только после этого можно забрасывать овощи, разрезаемые на небольшие 3-5-сантиметровые куски. Рыбный бульон следует варить около 40 минут, максимум - час. За это время и овощи будут готовы, и рыба разварится. Когда забрасывать специи? — для рыбного бульона я солю и добавляю специи одновременно с добавлением овощей.

Как есть?

Такой бульон можно подавать на стол как липованскую уху из Бессарабии. А именно – процедить сам бульон. Аккуратно достав предварительно овощи и рыбу, особенно головы – постарайтесь оставить их целыми. Выложить голову с овощами на плоскую тарелку. Приготовить саламур – отдельно размолоть головку чеснока с перцем чили и солью, и разбавить еще немного горячим бульоном – до консистенции жидкого соуса. Есть руками, поливая рыбу саламуром, и запивать бульоном, к которому добавили немного мелко рубленой петрушки.

Вот вам идеи для январских блюд. А вообще, имея насыщенный бульон, вы можете его заморозить и использовать понемногу именно тогда, когда необходимо

Фото: Facebook Андрея Величко

Приятного аппетита!

Андрей Величко — один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".

На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.

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