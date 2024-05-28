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Как приготовить вкусный персиковый пудинг: рецепт от фуд-блогера

Как приготовить вкусный персиковый пудинг: рецепт от фуд-блогера

Персиковый пудинг / Фото: Credits

Этот пудинг только из четырех ингредиентов – настоящее наслаждение и очень легок в приготовлении.

Фуд-блогер Mostafa tazi belagag на своей странице в Instagram часто публикует очень простые и вкусные видеорецепты. Одним из последних, которым он поделился с читателями, стал рецепт персикового пудинга.

Ингредиенты

Консервированные персики
500 г
Яйца
4 шт.
Сгущенное молоко
370 мл
Печенье
160 г
Карамель

Приготовление:

  • В блендере смешайте консервированные персики и яйца;
  • Добавьте сгущенку и печенье;
  • Еще раз перебейте все блендером до однородной массы;
  • На дно формы для выпечки залейте карамель и распределите равномерно по форме;
  • Сверху, с помощью лопатки, вылейте тесто;
  • Накройте фольгой и выпекайте при 180 ° C, 50 минут.

Советы:

Карамель не обязательна, можете выпекать пудинг без нее.

Пудинг точно будет вам по вкусу, главное, приобрести больше консервированных персиков, ведь остановиться просто невозможно.

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