Как приготовить вкусный персиковый пудинг: рецепт от фуд-блогера

Этот пудинг только из четырех ингредиентов – настоящее наслаждение и очень легок в приготовлении.

Фуд-блогер Mostafa tazi belagag на своей странице в Instagram часто публикует очень простые и вкусные видеорецепты. Одним из последних, которым он поделился с читателями, стал рецепт персикового пудинга.

Ингредиенты Консервированные персики 500 г Яйца 4 шт. Сгущенное молоко 370 мл Печенье 160 г Карамель

Приготовление:

В блендере смешайте консервированные персики и яйца;

Добавьте сгущенку и печенье;

Еще раз перебейте все блендером до однородной массы;

На дно формы для выпечки залейте карамель и распределите равномерно по форме;

Сверху, с помощью лопатки, вылейте тесто;

Накройте фольгой и выпекайте при 180 ° C, 50 минут.

Советы:

Карамель не обязательна, можете выпекать пудинг без нее.

Пудинг точно будет вам по вкусу, главное, приобрести больше консервированных персиков, ведь остановиться просто невозможно.

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