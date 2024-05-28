Как приготовить вкусный персиковый пудинг: рецепт от фуд-блогера

Этот пудинг только из четырех ингредиентов – настоящее наслаждение и очень легок в приготовлении.
Фуд-блогер Mostafa tazi belagag на своей странице в Instagram часто публикует очень простые и вкусные видеорецепты. Одним из последних, которым он поделился с читателями, стал рецепт персикового пудинга.
Ингредиенты
- Консервированные персики
- 500 г
- Яйца
- 4 шт.
- Сгущенное молоко
- 370 мл
- Печенье
- 160 г
- Карамель
Приготовление:
- В блендере смешайте консервированные персики и яйца;
- Добавьте сгущенку и печенье;
- Еще раз перебейте все блендером до однородной массы;
- На дно формы для выпечки залейте карамель и распределите равномерно по форме;
- Сверху, с помощью лопатки, вылейте тесто;
- Накройте фольгой и выпекайте при 180 ° C, 50 минут.
Советы:
Карамель не обязательна, можете выпекать пудинг без нее.
Пудинг точно будет вам по вкусу, главное, приобрести больше консервированных персиков, ведь остановиться просто невозможно.
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