- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 117
- Время на прочтение
- 2 мин
Как приготовить вкусный торт без выпекания
Десерты без выпечки всегда были любимцами тех, кто хочет наслаждаться сладким без лишних хлопот. Они быстрые, простые в приготовлении и позволяют экспериментировать с текстурами и вкусами.
Фудблогер Diana Kulikovska рассказала о рецепте невероятного торта без выпечки, который готовится из простых ингредиентов, но выглядит как настоящий кондитерский шедевр. Шоколад, печенье и нежный крем — тот триумфальный набор, который заставит сердце каждого сладкоежки биться быстрее.
Этот торт не требует духовки, поэтому даже те, кто боится сложных кулинарных процессов, смогут создать настоящий десертный шедевр. А главное, он на вкус как торт из кондитерской, но готовится из базовых продуктов, которые найдутся на каждой кухне.
Ингредиенты
Для крема
яйца 2 шт.
мука 50 г
сахар 200 г
молоко 500 мл
масло 100 г
Для коржей и поливки
шоколадное печенье 2 пачки
черный шоколад 2 плитки
Приготовление
Смешайте сахар, яйца и муку до однородности.
Добавьте молоко и тщательно размешайте.
Поставьте на огонь и варите до загустения, постоянно помешивайте, чтобы крем не пригорел.
В конце добавьте сливочное масло, размешайте и оставьте остыть.
Чередуйте печенье и крем, пока не используете весь крем. Важно хорошо уплотнять слои, чтобы торт держал форму.
Растопите черный шоколад, для лучшей консистенции добавьте 2 ст. л. масла, чтобы поливка была гладкой и блестящей.
Залейте сверху торт.
Дайте торту настояться примерно 2 часа в холодильнике, чтобы слои хорошо схватились.
Через 2 часа можно наслаждаться тортом, который имеет праздничный вид и на вкус невероятно нежно.
Торт без выпекания — отличная идея для тех, кто любит быстрые и эффектные десерты. Идеальный вариант для домашних праздников, детских дней рождения или просто для того, чтобы сделать будничный день сладким и особенным. Простота, скорость и невероятный вкус — вот секрет этого десерта, который обязательно стоит попробовать.