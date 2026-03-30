Как приготовить вкусный торт без выпекания

Торт без выпекания Instagram.com/diana_kulikovska / © Instagram

Фудблогер Diana Kulikovska рассказала о рецепте невероятного торта без выпечки, который готовится из простых ингредиентов, но выглядит как настоящий кондитерский шедевр. Шоколад, печенье и нежный крем — тот триумфальный набор, который заставит сердце каждого сладкоежки биться быстрее.

Этот торт не требует духовки, поэтому даже те, кто боится сложных кулинарных процессов, смогут создать настоящий десертный шедевр. А главное, он на вкус как торт из кондитерской, но готовится из базовых продуктов, которые найдутся на каждой кухне.

Торт без выпекания Instagram.com/diana_kulikovska / © Instagram

Ингредиенты

Для крема

яйца 2 шт.

мука 50 г

сахар 200 г

молоко 500 мл

масло 100 г

Для коржей и поливки

шоколадное печенье 2 пачки

черный шоколад 2 плитки

Приготовление

Смешайте сахар, яйца и муку до однородности. Добавьте молоко и тщательно размешайте. Поставьте на огонь и варите до загустения, постоянно помешивайте, чтобы крем не пригорел. В конце добавьте сливочное масло, размешайте и оставьте остыть. Чередуйте печенье и крем, пока не используете весь крем. Важно хорошо уплотнять слои, чтобы торт держал форму. Растопите черный шоколад, для лучшей консистенции добавьте 2 ст. л. масла, чтобы поливка была гладкой и блестящей. Залейте сверху торт. Дайте торту настояться примерно 2 часа в холодильнике, чтобы слои хорошо схватились. Через 2 часа можно наслаждаться тортом, который имеет праздничный вид и на вкус невероятно нежно.

Торт без выпекания — отличная идея для тех, кто любит быстрые и эффектные десерты. Идеальный вариант для домашних праздников, детских дней рождения или просто для того, чтобы сделать будничный день сладким и особенным. Простота, скорость и невероятный вкус — вот секрет этого десерта, который обязательно стоит попробовать.