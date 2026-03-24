Как приготовить воздушные, как облако, японские панкейки

японские панкейки / © Associated Press

Мир кулинарии обожает эффектные десерты и японские панкейки — именно такие. Высокие, воздушные, с деликатной текстурой, они выглядят так, будто их создали для Instagram. Рецепт от фудблогера Eric Lahuerta доказывает, чтобы приготовить этот десерт, не нужны сложные техники, только немного терпения и правильный подход.

Ингредиенты яйца 3 шт. мука 60 г разрыхлитель 15 г сахар 50 г молоко 60 мл свежие ягоды кленовый сироп

Приготовление

Отделите желтки от белков. Желтки взбейте с молоком до однородности. Добавьте муку и разрыхлитель, и перемешайте до гладкой текстуры. Белки взбейте до устойчивых пиков и постепенно добавляйте сахар. Именно этот этап создает ту самую «облачную» текстуру. Осторожно введите белки в желтковую массу, движения должны быть мягкими, «снизу вверх», чтобы сохранить воздух. Когда тесто станет однородным и рыхлым, остановитесь. Разогрейте сковородку с несколькими каплями масла. Выложите порцию теста. Добавьте немного воды на сковородку и накройте крышкой. Готовьте примерно 1 мин, затем переверните и еще 30 секунд доведите до готовности.

Подача

свежие ягоды

щедрая порция кленового сиропа

сахарная пудра (по желанию)

Можно добавить йогурт или сливки для еще большего «вау» эффекта.

Маленькие лайфхаки

не перемешивайте тесто слишком долго

готовьте на среднем огне

используйте крышку, это критически важно

Японские панкейки — это не просто завтрак, а настоящий ритуал удовольствия. Они сочетают простые ингредиенты, но дают эффект ресторанного десерта.