Как приготовить воздушные, как облако, японские панкейки

Пышные, нежные и почти невесомые — японские панкейки давно стали гастрономическим трендом. И хорошая новость в том, что повторить их дома значительно проще, чем кажется.

Станислава Бондаренко
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
185 ккал
японские панкейки

японские панкейки / © Associated Press

Мир кулинарии обожает эффектные десерты и японские панкейки — именно такие. Высокие, воздушные, с деликатной текстурой, они выглядят так, будто их создали для Instagram. Рецепт от фудблогера Eric Lahuerta доказывает, чтобы приготовить этот десерт, не нужны сложные техники, только немного терпения и правильный подход.

Ингредиенты

яйца
3 шт.
мука
60 г
разрыхлитель
15 г
сахар
50 г
молоко
60 мл
свежие ягоды
кленовый сироп

Приготовление

  1. Отделите желтки от белков.

  2. Желтки взбейте с молоком до однородности.

  3. Добавьте муку и разрыхлитель, и перемешайте до гладкой текстуры.

  4. Белки взбейте до устойчивых пиков и постепенно добавляйте сахар. Именно этот этап создает ту самую «облачную» текстуру.

  5. Осторожно введите белки в желтковую массу, движения должны быть мягкими, «снизу вверх», чтобы сохранить воздух.

  6. Когда тесто станет однородным и рыхлым, остановитесь.

  7. Разогрейте сковородку с несколькими каплями масла.

  8. Выложите порцию теста.

  9. Добавьте немного воды на сковородку и накройте крышкой.

  10. Готовьте примерно 1 мин, затем переверните и еще 30 секунд доведите до готовности.

Подача

  • свежие ягоды

  • щедрая порция кленового сиропа

  • сахарная пудра (по желанию)

Можно добавить йогурт или сливки для еще большего «вау» эффекта.

Маленькие лайфхаки

  • не перемешивайте тесто слишком долго

  • готовьте на среднем огне

  • используйте крышку, это критически важно

Японские панкейки — это не просто завтрак, а настоящий ритуал удовольствия. Они сочетают простые ингредиенты, но дают эффект ресторанного десерта.

