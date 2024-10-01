Как приготовить взбитый кофе с медом: интересный рецепт от фуд-блогера

Отличный рецепт холодного кофе для тех, кто не представляет свое утро без него, но горячий пить не хочет.
Фуд-блогер Farhan Maqsood показал, как сделать необычный, но очень вкусный холодный кофе с медом, который сможет утолить жажду и взбодрить вас летом. Все ингредиенты добавляются в равных пропорциях.
Ингредиенты
- Растворимый кофе
- Мед
- Вода
- Молоко
Приготовление:
- Смешайте растворимый кофе, мед и горячую воду в миске;
- Энергично перемешайте все блендером около 4-5 минут до полного смешивания;
- Подавайте со льдом и добавьте немного молока по своему вкусу.
Это сладкий, воздушный и вкусный кофе, которого можно выпить много стаканов в день.
Кстати, мы писали о том, "Что будет с организмом, если каждое утро пить кофе".
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