Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
81
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить яблочные чипсы в духовке

Чтобы приготовить полезный и вкусный перекус вам понадобятся яблоки, корица и духовка.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 50 мин.
Пищевая ценность на 100 г
165 ккал
165 ккал
Яблочные чипсы

Яблочные чипсы / © Credits

Яблочные чипсы — это отличный вариант для детей, без красителей и консервантов, а также для тех, кто следит за своей фигурой.

Ингредиенты:

  • яблоки — 3 шт;

  • корица.

Приготовление:

Яблоки вымойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте очень тонкими слайсами.

Выложите их на противень, застеленный пергаментом в один слой, посыпьте корицей.

Отправьте в заранее разогретую духовку до 80 градусов на 1,5 часа. Выньте из духовки, остудите при комнатной температуре. Сложите в контейнер, накройте крышкой и храните при комнатной температуре.

Советы:

  • Яблоки можно посыпать ванильным сахаром.

  • Корицу добавляйте по желанию.

