Как приготовить яблочные чипсы в духовке

Яблочные чипсы / © Credits

Яблочные чипсы — это отличный вариант для детей, без красителей и консервантов, а также для тех, кто следит за своей фигурой.

Ингредиенты:

яблоки — 3 шт;

корица.

Приготовление:

Яблоки вымойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте очень тонкими слайсами.

Выложите их на противень, застеленный пергаментом в один слой, посыпьте корицей.

Отправьте в заранее разогретую духовку до 80 градусов на 1,5 часа. Выньте из духовки, остудите при комнатной температуре. Сложите в контейнер, накройте крышкой и храните при комнатной температуре.

Советы:

