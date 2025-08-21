- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 81
- Время на прочтение
- 1 мин
Как приготовить яблочные чипсы в духовке
Чтобы приготовить полезный и вкусный перекус вам понадобятся яблоки, корица и духовка.
Яблочные чипсы — это отличный вариант для детей, без красителей и консервантов, а также для тех, кто следит за своей фигурой.
Ингредиенты:
яблоки — 3 шт;
корица.
Приготовление:
Яблоки вымойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте очень тонкими слайсами.
Выложите их на противень, застеленный пергаментом в один слой, посыпьте корицей.
Отправьте в заранее разогретую духовку до 80 градусов на 1,5 часа. Выньте из духовки, остудите при комнатной температуре. Сложите в контейнер, накройте крышкой и храните при комнатной температуре.
Советы:
Яблоки можно посыпать ванильным сахаром.
Корицу добавляйте по желанию.