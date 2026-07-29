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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
93
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить яблочные оладьи без кефира и молока

Простой и быстрый рецепт оладий с яблоками.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
150 ккал
Комментарии
Яблочные оладьи без кефира и молока

Яблочные оладьи без кефира и молока / © Credits

Для этого понадобится несколько яблок, мука, яйца, сахар и корица. Подайте со сметаной или медом.

Ингредиенты

мука пшеничная
4 ст. л.
яйца куриные
1 шт.
сахар
2-3 ст. л.
корица молотая
0,5 ч. л.
соль
щепотка
яблоки
3 шт.
растительное масло

  1. Яблоки помойте, очистите, вырежьте сердцевину и натрите на крупную терку.

  2. В миску выложите яблоки, сахар, соль, корицу, добавьте яйцо, перемешайте.

  3. Всыпьте постепенно, небольшими порциями муку, перемешивая массу.

  4. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, столовой ложкой выкладывайте тесто, формируя небольшие оладьи.

  5. Обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

  • Готовые яблочные оладьи можно посыпать сахарной пудрой.

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Дата публикации
Количество просмотров
93
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