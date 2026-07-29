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Как приготовить яблочные оладьи без кефира и молока
Простой и быстрый рецепт оладий с яблоками.
Для этого понадобится несколько яблок, мука, яйца, сахар и корица. Подайте со сметаной или медом.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 4 ст. л.
- яйца куриные
- 1 шт.
- сахар
- 2-3 ст. л.
- корица молотая
- 0,5 ч. л.
- соль
- щепотка
- яблоки
- 3 шт.
- растительное масло
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Яблоки помойте, очистите, вырежьте сердцевину и натрите на крупную терку.
В миску выложите яблоки, сахар, соль, корицу, добавьте яйцо, перемешайте.
Всыпьте постепенно, небольшими порциями муку, перемешивая массу.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, столовой ложкой выкладывайте тесто, формируя небольшие оладьи.
Обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
Готовые яблочные оладьи можно посыпать сахарной пудрой.
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