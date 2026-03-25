яблочный пирог с нотками кардамона и меда instagram.com/bakedbylaora/ / © Instagram

Реклама

Если вы когда-нибудь видели, как бабушка «на глаз» готовит яблочный пирог, то знаете, что это почти магия. Laora, автор кулинарного блога Baked by Laora, решила сделать эту магию доступной для всех, она рассказала о точных пропорциях для пирога на 8-10 яблок. Секрет вкуса — простые ингредиенты, внимательность к специям и немного любви.

Ингредиенты

Для яблок

яблоки 10 шт.

измельченные грецкие орехи 1 горсть

кардамона и немного корицы 1 ч. л

масло 1 ст. л

мед 2 ст. л

Для теста

крупные яйца 3 шт.

масло 150 г

мука 180 г

сахар 120 г

мед или кленовый сироп 3-5 ст. л

разрыхлитель 1,5 ч. л

сода 1 ч. л

кардамон 1 ст. л

сметаны, кефира или густой йогурт 4-5 ст. л

Приготовление

Разогрейте духовку до 185°C. Выложите пергамент в форму для выпекания. В миске смешайте муку, разрыхлитель, кардамон и щепотку соли. Растопите масло с медом, добавьте сахар и хорошо перемешайте. Добавьте яйца, затем выбранное кисломолочное: сметану, кефир или йогурт. Просейте сухие ингредиенты в жидкую смесь и аккуратно взбейте до однородности. Выложите яблоки на дно формы, присыпьте орехами и залейте тестом. Выпекайте 40-45 мин, пока зубочистка не будет выходить сухой.

Советы

Перед выпеканием быстро обжарить яблоки на сковороде с медом, маслом и специями, это подчеркивает их сладость и делает текстуру более нежной.

А подавать пирог лучше с мороженым, так десерт становится по-настоящему праздничным.

Реклама

Этот яблочный пирог — не просто десерт, а маленький ритуал уютных вечеров, напоминание о семейном тепле и аромате детства. Легкий, душистый и немного пряный — именно такой, который хочется готовить снова и снова.