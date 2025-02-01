Как приготовить яркий и полезный завтрак: рецепт от повара-красавчика

Завтрак – это настоящий ритуал, задающий настроение на весь день. А если этот завтрак еще и полезен, питателен и эстетически привлекателен – то успех гарантирован.
Известный повар и настоящий красавчик Volodymyr Testardi поделился рецептом идеального завтрака, сочетающего свежесть овощей, нежность сыра и пикантность лосося.
"Завтрак для ленивых" – зеленый блинчик с бурратой и хурмой. Это блюдо, которое не только поражает своим видом, но содержит полезные жиры, белки и витамины, необходимые для здорового начала дня. Рецепт рассчитан на две порции.
Ингредиенты
- Яйца
- 2 шт.
- Мука
- 4 ст. л
- Молоко
- 150 мл
- Свежий шпинат
- 2 горсти
- Оливковое масло
- 3-4 ст. л
- Авокадо
- 1 шт.
- Хурма
- 1 шт.
- Огурец
- 1/2 шт.
- Буррата
- 2 шт.
- Копченый лосось
- 8-10 ломтиков
- Чили
- Цедра лимона
- 1/2 шт.
- Сок лимона
- 1/4 шт.
- Соль
- Перец
Приготовление
- В чаше блендера смешайте яйца, шпинат, муку, оливковое масло и молоко. Взбивайте до получения однородной массы. Добавьте соль по своему вкусу.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством оливкового масла. Вылейте половину подготовленной смеси и обжарьте блинчик с обеих сторон до золотистого цвета. Выложите его на тарелку. Повторите процесс с остальным тестом.
- Нарежте хурму и огурец кубиками примерно по 1 см. Авокадо почистите от кожуры и нарежьте на четверти.
- Выложите на блинчик кусочки хурмы, огурца и авокадо. Добавьте кусочки бурраты, копченый лосось и чили.
- Натрите цедру лимона на мелкой терке, сбрызните блюдо лимонным соком и оливковым маслом.
Попытайтесь приготовить этот завтрак и убедитесь, что здоровая пища может быть настоящим гастрономическим удовольствием.
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