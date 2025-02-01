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Как приготовить яркий и полезный завтрак: рецепт от повара-красавчика

Как приготовить яркий и полезный завтрак: рецепт от повара-красавчика

Как приготовить яркий и полезный завтрак / Фото: Credits

Завтрак – это настоящий ритуал, задающий настроение на весь день. А если этот завтрак еще и полезен, питателен и эстетически привлекателен – то успех гарантирован.

Известный повар и настоящий красавчик Volodymyr Testardi поделился рецептом идеального завтрака, сочетающего свежесть овощей, нежность сыра и пикантность лосося.

"Завтрак для ленивых" – зеленый блинчик с бурратой и хурмой. Это блюдо, которое не только поражает своим видом, но содержит полезные жиры, белки и витамины, необходимые для здорового начала дня. Рецепт рассчитан на две порции.

Ингредиенты

Яйца
2 шт.
Мука
4 ст. л
Молоко
150 мл
Свежий шпинат
2 горсти
Оливковое масло
3-4 ст. л
Авокадо
1 шт.
Хурма
1 шт.
Огурец
1/2 шт.
Буррата
2 шт.
Копченый лосось
8-10 ломтиков
Чили
Цедра лимона
1/2 шт.
Сок лимона
1/4 шт.
Соль
Перец

Приготовление

  1. В чаше блендера смешайте яйца, шпинат, муку, оливковое масло и молоко. Взбивайте до получения однородной массы. Добавьте соль по своему вкусу.
  2. Разогрейте сковороду с небольшим количеством оливкового масла. Вылейте половину подготовленной смеси и обжарьте блинчик с обеих сторон до золотистого цвета. Выложите его на тарелку. Повторите процесс с остальным тестом.
  3. Нарежте хурму и огурец кубиками примерно по 1 см. Авокадо почистите от кожуры и нарежьте на четверти.
  4. Выложите на блинчик кусочки хурмы, огурца и авокадо. Добавьте кусочки бурраты, копченый лосось и чили.
  5. Натрите цедру лимона на мелкой терке, сбрызните блюдо лимонным соком и оливковым маслом.

Попытайтесь приготовить этот завтрак и убедитесь, что здоровая пища может быть настоящим гастрономическим удовольствием.

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