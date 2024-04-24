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Как приготовить йогуртовый десерт с ягодами

Время готовки
8 ч. 40 мин.
Пищевая ценность на 100 г
211 ккал
Дата публикации
Просмотры
83
Время на прочтение
2 мин
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Как приготовить йогуртовый десерт с ягодами

Йогуртовый десерт с ягодами / Фото: www.credits

Уже совсем скоро можно будет полакомиться свежими ягодами, но пока у нас есть возможность сделать вкусный и красивый десерт из замороженных.

Блог picantecooking поделился с читателями рецептом вкусного и полезного десерта.

Ингредиенты

печенье диджестов (или галетное печенье)
150 г
сливочное масло, растопленное
80 г
натуральный йогурт 10%
500 г
желатин
8 г
молоко
100 мл
сахарная пудра
100 г
сливки 30% хорошо охлаждены
200 г
сыр маскарпоне
200 г
ванильный экстракт или 1 пакетик ванильного сахара
1,5 ч. л.
мороженые ягоды любые
500 г
  1. Желатин смешать с половиной молока в небольшой посуде.
  2. Печенье поместить в чашу блендера и взбить до консистенции мелких крошек.
  3. Добавить растопленное масло и изрядно взбить еще раз.
  4. Дно прямоугольной разъемной формы 18х30 см застелить пергаментом. Выложить крошки с маслом в форму и разровнять и изрядно уплотнить.
  5. В глубокой миске или чаше планетарного миксера смешать сливки и маскарпоне вместе и взбить до устойчивых пиков.
  6. В миску поместить йогурт, сахарную пудру и ванильный экстракт. Хорошо перемешать.
  7. В небольшой сотейник поместить оставшееся молоко, довести до кипения. Добавить набухший в молоке желатин и мешать до полного растворения желатина.
  8. К молоку с желатином добавить немного йогуртовой массы и перемешать.
  9. Перелить в йогурт, постоянно интенсивно помешивая.
  10. Осторожно ввести взбитые сливки в йогуртовую массу, сначала 1/3 и изрядно вымешать. Затем добавить оставшиеся сливки и осторожно вымешать лопаткой.
  11. Перелить массу в форму сверху на печенье, разровнять и сразу же. Пока масса не застыла, выложить сверху имеющиеся мороженые ягоды, не размораживая. Поставить десерт в холодильник на 8 часов.
  12. Когда десерт застынет, осторожно снять разъемную форму и подавать на стол.

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