Как приготовить йогуртовый десерт с ягодами

Уже совсем скоро можно будет полакомиться свежими ягодами, но пока у нас есть возможность сделать вкусный и красивый десерт из замороженных.
Блог picantecooking поделился с читателями рецептом вкусного и полезного десерта.
Ингредиенты
- печенье диджестов (или галетное печенье)
- 150 г
- сливочное масло, растопленное
- 80 г
- натуральный йогурт 10%
- 500 г
- желатин
- 8 г
- молоко
- 100 мл
- сахарная пудра
- 100 г
- сливки 30% хорошо охлаждены
- 200 г
- сыр маскарпоне
- 200 г
- ванильный экстракт или 1 пакетик ванильного сахара
- 1,5 ч. л.
- мороженые ягоды любые
- 500 г
- Желатин смешать с половиной молока в небольшой посуде.
- Печенье поместить в чашу блендера и взбить до консистенции мелких крошек.
- Добавить растопленное масло и изрядно взбить еще раз.
- Дно прямоугольной разъемной формы 18х30 см застелить пергаментом. Выложить крошки с маслом в форму и разровнять и изрядно уплотнить.
- В глубокой миске или чаше планетарного миксера смешать сливки и маскарпоне вместе и взбить до устойчивых пиков.
- В миску поместить йогурт, сахарную пудру и ванильный экстракт. Хорошо перемешать.
- В небольшой сотейник поместить оставшееся молоко, довести до кипения. Добавить набухший в молоке желатин и мешать до полного растворения желатина.
- К молоку с желатином добавить немного йогуртовой массы и перемешать.
- Перелить в йогурт, постоянно интенсивно помешивая.
- Осторожно ввести взбитые сливки в йогуртовую массу, сначала 1/3 и изрядно вымешать. Затем добавить оставшиеся сливки и осторожно вымешать лопаткой.
- Перелить массу в форму сверху на печенье, разровнять и сразу же. Пока масса не застыла, выложить сверху имеющиеся мороженые ягоды, не размораживая. Поставить десерт в холодильник на 8 часов.
- Когда десерт застынет, осторожно снять разъемную форму и подавать на стол.
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