Как приготовить закуску из маринованного огурца к сельди

Чтобы сделать блюдо еще интереснее, стоит попробовать простую и очень вкусную закуску из маринованного огурца, которая подчеркнет вкус сельди. Как все приготовить рассказали на странице kubfood.

Ингредиенты Соленые или маринованные огурцы 2-3 шт. Зелень (укроп, петрушка, кинза) Лук репчатый 1 шт. Чеснок 1-2 зубчика Растительное масло (подсолнечное или оливковое) 2-3 ст. л Уксус (яблочный или винный) 1 ч. л Сельдь слабосоленая 1-2 филе

Приготовление

Огурцы нарежьте небольшими кубиками или кольцами, полукольцами. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Измельчите зелень и чеснок. В небольшую банку сложите все ингредиенты: огурцы, лук, зелень и чеснок. Добавьте масло и немного уксуса, закройте банку и хорошо встряхните, это позволит всем вкусам равномерно перемешаться. Подайте смесь как гарнир к кусочкам сельди.

Советы

Если любите более острую закуску, добавьте щепотку молотого черного перца или кольца острого перца чили.

Для более нежного вкуса используйте маринованный красный лук вместо свежего.

Закуска прекрасно подходит и сама по себе как салат, поэтому ее можно подавать даже без сельди.

В холодильнике такая закуска может храниться 1-2 дня.

Сочетание кисло-соленого вкуса огурцов с пряной зеленью и ароматом чеснока усиливает нежный и одновременно выразительный вкус сельди. Это классический баланс, который делает закуску универсальной, она подойдет и для праздничного стола и для быстрого ужина.