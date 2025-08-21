ТСН в социальных сетях

Рецепты

Рецепты
55
1 мин

Как приготовить закуску из маринованного огурца к сельди

Сельдь — классика украинского стола, которая подходит и в будни, и на праздники. Она прекрасно сочетается с картофелем, зеленью, черным хлебом и, конечно же, маринованными или солеными овощами.

Станислава Бондаренко
10 минут
140 ккал
Как приготовить закуску из маринованного огурца к сельди

Как приготовить закуску из маринованного огурца к сельди / © Credits

Чтобы сделать блюдо еще интереснее, стоит попробовать простую и очень вкусную закуску из маринованного огурца, которая подчеркнет вкус сельди. Как все приготовить рассказали на странице kubfood.

Ингредиенты

Соленые или маринованные огурцы
2-3 шт.
Зелень (укроп, петрушка, кинза)
Лук репчатый
1 шт.
Чеснок
1-2 зубчика
Растительное масло (подсолнечное или оливковое)
2-3 ст. л
Уксус (яблочный или винный)
1 ч. л
Сельдь слабосоленая
1-2 филе

Приготовление

  1. Огурцы нарежьте небольшими кубиками или кольцами, полукольцами.

  2. Лук нарежьте тонкими полукольцами.

  3. Измельчите зелень и чеснок.

  4. В небольшую банку сложите все ингредиенты: огурцы, лук, зелень и чеснок.

  5. Добавьте масло и немного уксуса, закройте банку и хорошо встряхните, это позволит всем вкусам равномерно перемешаться.

  6. Подайте смесь как гарнир к кусочкам сельди.

Советы

  • Если любите более острую закуску, добавьте щепотку молотого черного перца или кольца острого перца чили.

  • Для более нежного вкуса используйте маринованный красный лук вместо свежего.

  • Закуска прекрасно подходит и сама по себе как салат, поэтому ее можно подавать даже без сельди.

  • В холодильнике такая закуска может храниться 1-2 дня.

Сочетание кисло-соленого вкуса огурцов с пряной зеленью и ароматом чеснока усиливает нежный и одновременно выразительный вкус сельди. Это классический баланс, который делает закуску универсальной, она подойдет и для праздничного стола и для быстрого ужина.

