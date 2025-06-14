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Как приготовить заливной пирог со шпинатом и яйцами
Идеальная выпечка для любителей легких, полезных пирогов. Рецепт очень простой, что с ним справиться даже начинающая хозяйка.
Тесто для пирога не нужно долго замешивать и раскатывать. Большое количество свежей зелени в начинке отлично сочетается с отварными яйцами.
Ингредиенты:
мука пшеничная — 300 гр;
кефир — 400 мл;
яйца куриные — 2 шт;
сахар — 1 ст л;
масло сливочное — 100 гр;
разрыхлитель — 1 ч л;
соль — 0,5 ч л.
Для начинки:
шпинат — 300 гр;
лук зеленый — 70 гр;
яйца куриные — 4 шт;
масло сливочное — 20 гр;
перец черный молотый;
соль.
Приготовление:
Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите и мелко нарежьте.
Шпинат промойте, удалите стебли и нарежьте тонкими полосками.
Лук промойте и мелко нарежьте.
Для начинки в сотейнике растопите сливочное масло, добавьте зеленый лук и жарьте на малом огне две минуты, затем добавьте шпинат, посолите и жарьте еще пять минут. Дайте немного остыть, добавьте яйца, перец черный молотый, перемешайте.
Муку просейте с разрыхлителем.
В миску вбейте яйца, добавьте сахар, соль, перемешайте венчиком, влейте кефир, растопленное сливочное масло, всыпьте муку с разрыхлителем и быстро замесите тесто лопаткой.
Форму для выпекания смажьте сливочным маслом и присыпьте слегка мукой. Выложите половину теста в форму, сверху распределите начинку, разровняйте, залейте оставшимся тестом и посыпьте кунжутом.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40 минут. Дайте остыть 10 минут и выложите на блюдо.
Советы:
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
Кефир используйте любой жирности.