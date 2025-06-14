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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
86
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить заливной пирог со шпинатом и яйцами

Идеальная выпечка для любителей легких, полезных пирогов. Рецепт очень простой, что с ним справиться даже начинающая хозяйка.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Заливной пирог со шпинатом и яйцами

Заливной пирог со шпинатом и яйцами / © Credits

Тесто для пирога не нужно долго замешивать и раскатывать. Большое количество свежей зелени в начинке отлично сочетается с отварными яйцами.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 300 гр;

  • кефир — 400 мл;

  • яйца куриные — 2 шт;

  • сахар — 1 ст л;

  • масло сливочное — 100 гр;

  • разрыхлитель — 1 ч л;

  • соль — 0,5 ч л.

Для начинки:

  • шпинат — 300 гр;

  • лук зеленый — 70 гр;

  • яйца куриные — 4 шт;

  • масло сливочное — 20 гр;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Приготовление:

  1. Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите и мелко нарежьте.

  2. Шпинат промойте, удалите стебли и нарежьте тонкими полосками.

  3. Лук промойте и мелко нарежьте.

  4. Для начинки в сотейнике растопите сливочное масло, добавьте зеленый лук и жарьте на малом огне две минуты, затем добавьте шпинат, посолите и жарьте еще пять минут. Дайте немного остыть, добавьте яйца, перец черный молотый, перемешайте.

  5. Муку просейте с разрыхлителем.

  6. В миску вбейте яйца, добавьте сахар, соль, перемешайте венчиком, влейте кефир, растопленное сливочное масло, всыпьте муку с разрыхлителем и быстро замесите тесто лопаткой.

  7. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом и присыпьте слегка мукой. Выложите половину теста в форму, сверху распределите начинку, разровняйте, залейте оставшимся тестом и посыпьте кунжутом.

  8. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40 минут. Дайте остыть 10 минут и выложите на блюдо.

Советы:

  • Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

  • Кефир используйте любой жирности.

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Дата публикации
Количество просмотров
86
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