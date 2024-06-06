Как приготовить запеченные баклажаны с сыром и яйцом: рецепт от фуд-блогера

Вкусные, ароматные и очень сытные баклажаны, от которых просто невозможно оторваться, а главное, их приготовление занимает минимум времени.
Интересным рецептом запеченных фаршированных баклажанов-лодочек поделилась на своей странице фуд-блогер Anna Terés. Готовить их очень легко и быстро, и они могут стать вашим полноценным обедом или ужином.
Ингредиенты
- Баклажан
- 2 шт.
- Яичные желтки
- 4 шт.
- Томатный соус
- 4 ст.л
- Сыр моцарелла
- 75 г
- Помидоры черри
- Орегано
- Петрушка
- Масло
- Соль
Приготовление:
- Разрежьте баклажаны пополам вдоль;
- Приправьте солью и небольшим количеством растительного масла;
- Выпекайте их серединкой вниз на пергаменте в течение 30 мин при 240°C;
- Измельчите мякоть баклажанов вилкой и выложите сверху ложку томатного соуса и тертого сыра моцарелла;
- Уложите сверху половинки помидоров черри и сделайте углубление в сыре, чтобы положить туда яичный желток;
- Поставьте в духовку на 5 минут при 220°C;
- Посыпьте измельченной петрушкой и подавайте горячими.
Советы:
Если вы хотите приготовить их заранее, то храните уже жареными в холодильнике, а пока разогреваете духовку, выложите на них начинку и через несколько минут они будут готовы к употреблению.
Такие баклажаны можно готовить ежедневно и они будут идеально смаковать к праздничному столу. По желанию начинку можно изменить по своему усмотрению.
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