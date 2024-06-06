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Как приготовить запеченные баклажаны с сыром и яйцом: рецепт от фуд-блогера

Как приготовить запеченные баклажаны с сыром и яйцом: рецепт от фуд-блогера

Фото: Credits

Вкусные, ароматные и очень сытные баклажаны, от которых просто невозможно оторваться, а главное, их приготовление занимает минимум времени.

Интересным рецептом запеченных фаршированных баклажанов-лодочек поделилась на своей странице фуд-блогер Anna Terés. Готовить их очень легко и быстро, и они могут стать вашим полноценным обедом или ужином.

Ингредиенты

Баклажан
2 шт.
Яичные желтки
4 шт.
Томатный соус
4 ст.л
Сыр моцарелла
75 г
Помидоры черри
Орегано
Петрушка
Масло
Соль

Приготовление:

  • Разрежьте баклажаны пополам вдоль;
  • Приправьте солью и небольшим количеством растительного масла;
  • Выпекайте их серединкой вниз на пергаменте в течение 30 мин при 240°C;
  • Измельчите мякоть баклажанов вилкой и выложите сверху ложку томатного соуса и тертого сыра моцарелла;
  • Уложите сверху половинки помидоров черри и сделайте углубление в сыре, чтобы положить туда яичный желток;
  • Поставьте в духовку на 5 минут при 220°C;
  • Посыпьте измельченной петрушкой и подавайте горячими.

Советы:

Если вы хотите приготовить их заранее, то храните уже жареными в холодильнике, а пока разогреваете духовку, выложите на них начинку и через несколько минут они будут готовы к употреблению.

Такие баклажаны можно готовить ежедневно и они будут идеально смаковать к праздничному столу. По желанию начинку можно изменить по своему усмотрению.

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