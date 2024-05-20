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Как приготовить запеканку из кабачков и шпината: рецептом делится фудблогер

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
215 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
109
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить запеканку из кабачков и шпината: рецептом делится фудблогер

Кабачковая запеканка / Фото: Credits

Быстрый и простой рецепт с кабачками, который идеально подойдет для завтрака, чтобы зарядить организм витаминами и полезными элементами.

Кабачки и листовые зелень очень полезны для нашего организма. В рецепте, опубликованном на своей странице фудблогером Ester Frrl Cñr вкусы так хорошо сочетаются, что вкус шпината понравится каждому. Попытайтесь её приготовить и эта запеканка войдет в ваш топ блюд!

Ингредиенты

Кабачок
1/2
Шпинат
Яйца
2
Твердый сыр
150 г

Приготовление:

  • Порежьте кабачки кружочками;
  • Форму для выпечки застелите пергаментом;
  • Выложите на нее кабачки;
  • К яйцам добавьте шпинат и все тщательно перемешайте;
  • Залейте смесью сверху кабачки;
  • Посыпьте тертым сыром;
  • Выложите на сыр еще один слой кабачков;
  • Еще раз посыпьте сыром;
  • Поставьте в духовку на 20 минут при 180 градусах.

Эта запеканка отлично подойдет вегетарианцам, а кабачок легко можно заменить на цуккини или патиссон.

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