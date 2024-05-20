Как приготовить запеканку из кабачков и шпината: рецептом делится фудблогер

Быстрый и простой рецепт с кабачками, который идеально подойдет для завтрака, чтобы зарядить организм витаминами и полезными элементами.

Кабачки и листовые зелень очень полезны для нашего организма. В рецепте, опубликованном на своей странице фудблогером Ester Frrl Cñr вкусы так хорошо сочетаются, что вкус шпината понравится каждому. Попытайтесь её приготовить и эта запеканка войдет в ваш топ блюд!

Ингредиенты Кабачок 1/2 Шпинат Яйца 2 Твердый сыр 150 г

Приготовление:

Порежьте кабачки кружочками;

Форму для выпечки застелите пергаментом;

Выложите на нее кабачки;

К яйцам добавьте шпинат и все тщательно перемешайте;

Залейте смесью сверху кабачки;

Посыпьте тертым сыром;

Выложите на сыр еще один слой кабачков;

Еще раз посыпьте сыром;

Поставьте в духовку на 20 минут при 180 градусах.

Эта запеканка отлично подойдет вегетарианцам, а кабачок легко можно заменить на цуккини или патиссон.

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