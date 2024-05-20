Как приготовить запеканку из кабачков и шпината: рецептом делится фудблогер

Быстрый и простой рецепт с кабачками, который идеально подойдет для завтрака, чтобы зарядить организм витаминами и полезными элементами.
Кабачки и листовые зелень очень полезны для нашего организма. В рецепте, опубликованном на своей странице фудблогером Ester Frrl Cñr вкусы так хорошо сочетаются, что вкус шпината понравится каждому. Попытайтесь её приготовить и эта запеканка войдет в ваш топ блюд!
Ингредиенты
- Кабачок
- 1/2
- Шпинат
- Яйца
- 2
- Твердый сыр
- 150 г
Приготовление:
- Порежьте кабачки кружочками;
- Форму для выпечки застелите пергаментом;
- Выложите на нее кабачки;
- К яйцам добавьте шпинат и все тщательно перемешайте;
- Залейте смесью сверху кабачки;
- Посыпьте тертым сыром;
- Выложите на сыр еще один слой кабачков;
- Еще раз посыпьте сыром;
- Поставьте в духовку на 20 минут при 180 градусах.
Эта запеканка отлично подойдет вегетарианцам, а кабачок легко можно заменить на цуккини или патиссон.
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