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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
266
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить запеканку из молодого картофеля цуккини и бекона

Сытная картофельная запеканка с цуккини и беконом готовится очень просто. Овощи выложите слоями, залейте сливками, посыпьте сыром и запеките в духовке.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
160 ккал
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Запеканка из молодого картофеля цуккини и бекона

Запеканка из молодого картофеля цуккини и бекона / © Credits

Блюдо получается сочным, пропитанное ароматом бекона с аппетитной, сырной золотистой корочкой.

Ингредиенты

картофель
500 г
цуккини
2 шт (небольшие)
бекон
200 г
чеснок
4 зубчика
сливки 10%
120 мл
твердый сыр
100 г
прованские травы
перец черный молотый
соль
растительное масло

  1. Цуккини помойте, отрежьте хвостики, нарежьте кружочками, посолите и оставьте на 10 минут, затем слейте жидкость.

  2. Чеснок очистите, и нарежьте тонкими пластинами.

  3. Сыр твердый натрите на крупной терке.

  4. Бекон нарежьте небольшими пластинами.

  5. Картофель тщательно помойте, обсушите, нарежьте кружочками, выложите в миску, посолите, добавьте прованские травы, перец черный молотый и перемешайте.

  6. Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите цуккини слегка внахлест друг на друга, так чтобы они полностью закрывали дно, затем разложите чеснок, бекон, а сверху последним слоем — картофель, залейте сливками и накройте фольгой.

  7. Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут, до мягкости картофеля, затем снимите фольгу, посыпьте сыром и запекайте еще 10 минут до золотистого цвета.

Советы:

  • Если картофель молодой, то шкурку с него не очищайте.

  • Сливки можно заменить сметаной.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
266
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