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Как приготовить запеканку из молодого картофеля цуккини и бекона
Сытная картофельная запеканка с цуккини и беконом готовится очень просто. Овощи выложите слоями, залейте сливками, посыпьте сыром и запеките в духовке.
Блюдо получается сочным, пропитанное ароматом бекона с аппетитной, сырной золотистой корочкой.
Ингредиенты
- картофель
- 500 г
- цуккини
- 2 шт (небольшие)
- бекон
- 200 г
- чеснок
- 4 зубчика
- сливки 10%
- 120 мл
- твердый сыр
- 100 г
- прованские травы
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- перец черный молотый
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- соль
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- растительное масло
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Цуккини помойте, отрежьте хвостики, нарежьте кружочками, посолите и оставьте на 10 минут, затем слейте жидкость.
Чеснок очистите, и нарежьте тонкими пластинами.
Сыр твердый натрите на крупной терке.
Бекон нарежьте небольшими пластинами.
Картофель тщательно помойте, обсушите, нарежьте кружочками, выложите в миску, посолите, добавьте прованские травы, перец черный молотый и перемешайте.
Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите цуккини слегка внахлест друг на друга, так чтобы они полностью закрывали дно, затем разложите чеснок, бекон, а сверху последним слоем — картофель, залейте сливками и накройте фольгой.
Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут, до мягкости картофеля, затем снимите фольгу, посыпьте сыром и запекайте еще 10 минут до золотистого цвета.
Советы:
Если картофель молодой, то шкурку с него не очищайте.
Сливки можно заменить сметаной.