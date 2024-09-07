Как приготовить завтрак за пять минут от Саввы Либкина

Рецепт этого вкусного салата на завтрак придаст вам силы и витамины на весь день.
Пройти мимо рецептов от Саввы Либкина просто невозможно, ведь все, что он готовит, можно с легкостью воспроизвести на собственной кухне. В одном из своих видео Сава показал рецепт утреннего салата к завтраку.
Ингредиенты
- Авокадо (среднего размера)
- 1 шт.
- Куриное филе (отварное на пару)
- 160 г
- Перец чили (половина)
- Мелкий листовой зеленый салат
- 50 г
- Руколо
- Соль
- Перец
- Оливковое масло
- 3 ст.л
- Сок половинки лайма
- Зеленый ранний лук
- 6 перьев
Приготовление:
- Отварить куриное филе на пару. Чтобы это сделать, достаточно положить его в дуршлаг, над кастрюлей с кипятком, накрыть крышкой и через 22 минуты куриное филе будет готово. Кипящую воду нужно посолить;
- Авокадо и куриное филе почистить и порезать кубиком;
- Острый перец мелко нарезать;
- Лук тоже мелко порезать и добавить рукколу;
- Посолить, поперчить и заправить маслом.
Советы :
Филе лучше сварить вечером, а с утра просто нарезать.
Автор говорит, что такой салат обычно готовит утром и его приготовление занимает до пяти минут, если с вечера отварить куриное филе.
Для того чтобы нарезать все продукты вам нужно около 4-5 минут.
Савва говорит, что этот салат удобно брать с собой в путь, чтобы не питаться хот-догами. Его можно легко перевозить в машине без холодильника в течение шести часов. Даже летом, в одноразовой посуде или пластиковом боксе.
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