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Как приготовить завтрак за пять минут от Саввы Либкина

Как приготовить завтрак за пять минут от Саввы Либкина

Завтрак в пяти минутах от Саввы Либкина / Фото: Credits

Рецепт этого вкусного салата на завтрак придаст вам силы и витамины на весь день.

Пройти мимо рецептов от Саввы Либкина просто невозможно, ведь все, что он готовит, можно с легкостью воспроизвести на собственной кухне. В одном из своих видео Сава показал рецепт утреннего салата к завтраку.

Ингредиенты

Авокадо (среднего размера)
1 шт.
Куриное филе (отварное на пару)
160 г
Перец чили (половина)
Мелкий листовой зеленый салат
50 г
Руколо
Соль
Перец
Оливковое масло
3 ст.л
Сок половинки лайма
Зеленый ранний лук
6 перьев

Приготовление:

  • Отварить куриное филе на пару. Чтобы это сделать, достаточно положить его в дуршлаг, над кастрюлей с кипятком, накрыть крышкой и через 22 минуты куриное филе будет готово. Кипящую воду нужно посолить;
  • Авокадо и куриное филе почистить и порезать кубиком;
  • Острый перец мелко нарезать;
  • Лук тоже мелко порезать и добавить рукколу;
  • Посолить, поперчить и заправить маслом.

Советы :

Филе лучше сварить вечером, а с утра просто нарезать.

Автор говорит, что такой салат обычно готовит утром и его приготовление занимает до пяти минут, если с вечера отварить куриное филе.

Для того чтобы нарезать все продукты вам нужно около 4-5 минут.

Савва говорит, что этот салат удобно брать с собой в путь, чтобы не питаться хот-догами. Его можно легко перевозить в машине без холодильника в течение шести часов. Даже летом, в одноразовой посуде или пластиковом боксе.

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