Как приготовить завтрак за пять минут от Саввы Либкина

Рецепт этого вкусного салата на завтрак придаст вам силы и витамины на весь день.

Пройти мимо рецептов от Саввы Либкина просто невозможно, ведь все, что он готовит, можно с легкостью воспроизвести на собственной кухне. В одном из своих видео Сава показал рецепт утреннего салата к завтраку.

Ингредиенты Авокадо (среднего размера) 1 шт. Куриное филе (отварное на пару) 160 г Перец чили (половина) Мелкий листовой зеленый салат 50 г Руколо Соль Перец Оливковое масло 3 ст.л Сок половинки лайма Зеленый ранний лук 6 перьев

Приготовление:

Отварить куриное филе на пару. Чтобы это сделать, достаточно положить его в дуршлаг, над кастрюлей с кипятком, накрыть крышкой и через 22 минуты куриное филе будет готово. Кипящую воду нужно посолить;

Авокадо и куриное филе почистить и порезать кубиком;

Острый перец мелко нарезать;

Лук тоже мелко порезать и добавить рукколу;

Посолить, поперчить и заправить маслом.

Советы :

Филе лучше сварить вечером, а с утра просто нарезать.

Автор говорит, что такой салат обычно готовит утром и его приготовление занимает до пяти минут, если с вечера отварить куриное филе.

Для того чтобы нарезать все продукты вам нужно около 4-5 минут.

Савва говорит, что этот салат удобно брать с собой в путь, чтобы не питаться хот-догами. Его можно легко перевозить в машине без холодильника в течение шести часов. Даже летом, в одноразовой посуде или пластиковом боксе.

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