Рецепты
87
1 мин

Как приготовить зеленое масло из укропа: секретный рецепт шефов

Если вы хотите освежить блюда ярким зеленым акцентом и узнать, как выглядит работа шефа в мишленовском ресторане, мы приоткрываем завесу кулинарного мира, где зеленое масло укропа становится волшебным ингредиентом, а меню — искусством для избранных.

Станислава Бондаренко
2 час. 30 мин.
700 ккал
Как приготовить зеленое масло из укропа

Как приготовить зеленое масло из укропа / © Credits

Это не просто красивый акцент на тарелке — это взрыв вкуса, который подчеркивает любое блюдо, от соусов до зеленого майонеза и декоративных элементов. Как правильно приготовить и использовать зеленое масло из укропа рассказали на странице Gourmet Mentor Consulting.

Ингредиенты

бланшированный укроп
200 г
масло (оливковое или рафинированное подсолнечное)
600 г

Приготовление

  1. Смешайте укроп с маслом в блендере 3-5 мин до однородной массы.

  2. Процедите через марлю или ткань, чтобы получить чистое зеленое масло.

  3. Быстро охладите, перелейте в кондитерский мешок и оставьте в холодильнике на несколько часов.

  4. Удалите воду, которая осела на дне и ваше зеленое масло готово.

Использование

  • приготовление соусов и заправок

  • создание зеленого майонеза

  • декорирование блюд в ресторанном стиле

Советы от шефа

  • Готовьте заранее: зеленое масло из укропа сохраняет аромат до 1-2 недель в холодильнике.

  • Экспериментируйте с подачей: маленькая капля масла на супе или филе и ваше блюдо выглядит ресторанным.

  • Используйте сезонные травы: петрушка, базилик или кресс-салат могут легко заменить укроп, чтобы создать новые вкусовые акценты.

  • Секрет презентации: даже самое простое блюдо становится изысканным, если добавить цветной штрих зеленого масла.

Зеленое масло из укропа — это маленькая и простая деталь, которая меняет вкус, аромат и вид блюда. А за кулисами работы частного шефа оно — один из секретов того, как создавать совершенные блюда для самых требовательных клиентов.

Следующая публикация

