Как приготовить зеленое масло из укропа: секретный рецепт шефов

Это не просто красивый акцент на тарелке — это взрыв вкуса, который подчеркивает любое блюдо, от соусов до зеленого майонеза и декоративных элементов. Как правильно приготовить и использовать зеленое масло из укропа рассказали на странице Gourmet Mentor Consulting.

Ингредиенты бланшированный укроп 200 г масло (оливковое или рафинированное подсолнечное) 600 г

Приготовление

Смешайте укроп с маслом в блендере 3-5 мин до однородной массы. Процедите через марлю или ткань, чтобы получить чистое зеленое масло. Быстро охладите, перелейте в кондитерский мешок и оставьте в холодильнике на несколько часов. Удалите воду, которая осела на дне и ваше зеленое масло готово.

Использование

приготовление соусов и заправок

создание зеленого майонеза

декорирование блюд в ресторанном стиле

Советы от шефа

Готовьте заранее: зеленое масло из укропа сохраняет аромат до 1-2 недель в холодильнике.

Экспериментируйте с подачей: маленькая капля масла на супе или филе и ваше блюдо выглядит ресторанным.

Используйте сезонные травы: петрушка, базилик или кресс-салат могут легко заменить укроп, чтобы создать новые вкусовые акценты.

Секрет презентации: даже самое простое блюдо становится изысканным, если добавить цветной штрих зеленого масла.

Зеленое масло из укропа — это маленькая и простая деталь, которая меняет вкус, аромат и вид блюда. А за кулисами работы частного шефа оно — один из секретов того, как создавать совершенные блюда для самых требовательных клиентов.