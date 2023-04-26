Как приготовить зеленый борщ: рецепт и советы от Андрея Величко

1. С каким мясом готовить зеленый борщ?

Во-первых, можно совсем без мяса – но для этого, для полноты вкуса, лучше использовать побольше разнообразной зелени. А для питательности иногда добавляют сметану прямо к борщу в конце приготовления. Или дополняют вкус кефиром или простоквашей. Но моя рекомендация – сварить достаточно насыщенный бульон из говядины, из мяса молодого бычка, в идеале – из грудинки. Эта часть даст хороший навар, да и мясо будет иметь отличный вид в борще.

В Бессарабии часто готовят зеленый борщ на бульоне из молодого ягненка, особенно весной. Ну, а вы приготовьте бульон для зеленого борща по своему вкусу.

2. Какую зелень брать

Обязательные для меня виды зелени – это щавель, шпинат, укроп и зеленый лук. Ну а дальше – что есть в наличии. Очень вкусно добавлять крапиву, особенно первую, молодую. Также листья свеклы, лебеды, листьев чеснока или даже амаранта (дают приятный розовый оттенок готовому зеленому борщу). Ароматная петрушка, молодой сельдерей, любисток, который в Бессарабии называют леуштян. В общем, любая зелень на ваш вкус. Главное – забрасывать зелень вариться в конце приготовления борща. Буквально так: закипело и убрать с огня кастрюлю с зеленым борщом.

Фото: Facebook Андрея Величко

3. Пошаговый процесс приготовления

Сварили бульон, процедили. В бульон забросили картофель, отварили до полуготовности, затем добавляем пассерованный лук (не зажаренный до золотистого цвета, а именно спассерованный до прозрачного цвета). Готовим еще 5 минут, пока картофель не станет готовым.

Теперь забрасываем всю имеющуюся зелень, нарезанную тонкой соломкой, или, как называют французы эту нарезку, "шифонад". В этот момент я добавляю к зеленому борщу сок лимона: кислота от щавеля - это хорошо, но этого мало. Лимон стабилизирует цвет, но и делает картофель более жестким. Поэтому и зелень, и лимон добавлять следует, когда картофель полностью готов.

4. Какие специи использовать

Я считаю, что черный перец и лавровый лист – это максимум. В остальном аромат молодой зелени необходимо сберечь и не перебивать специями.

5. Яйца

Есть два варианта – или отварить яйца, нарезать кубиками и добавлять в готовый борщ вместе со сметаной. А есть более простой вариант, но так готовили зеленый борщ в детстве – вливая взбитое яйцо тонкой струйкой в зеленый борщ в самом конце приготовления.

6. Как есть

Ну, во-первых, борщ должен настояться 2-3 часа. Именно после этого вкус станет полнее. А во-вторых, подавать со сметаной и с отварным яйцом, нарезанным, если не вливали в борщ, как описано в предыдущем пункте.

7. Зеленый борщ и крупы

Чаще я добавляю рис в зеленый борщ. Закладываю сразу после картофеля во время приготовления. Но часто встречаются рецепты зеленого борща с пшеном или пшеничной крупой и ячневой крупой. Как правило, крупы прибавляют для большей питательности зеленого борща. Главное – не "переборщить" с крупами в борще – их должно быть совсем немного, чтобы борщ не стал от них густым.

Я описал 7 пунктов, как я готовлю зеленый борщ. Если нашли интересные моменты – готовьте на здоровье! Приятного аппетита!

Андрей Величко – один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".

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