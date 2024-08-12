Как приготовить жареные картофельные пирожки с сыром

Если вы любите зразы, то эти жареные пирожки обязательно будут вам по вкусу.

На странице MERI RASOI 2024 показали, как необычно приготовить привычные нам зразы, однако по этому рецепту они больше напоминают пирожки.

Ингредиенты Картофель (большой) 3 шт. Растопленное масло 2 ст. л Мука (пшеничная) 1 стакан Твердый сыр

Приготовление:

Отварите картофель в мундире и очистите его от кожуры;

Подавите его на пюре и добавьте растопленное масло и муку. Тщательно все смешайте до однородной массы;

Расстелите на рабочей поверхности пищевую пленку и смажьте ее небольшим количеством масла;

Возьмите кусок теста и руками растяните его по пленке (как тесто для пиццы);

Внутрь положите тертый твердый сыр;

С помощью пленки заверните тесто конвертиком (см. видео);

Сразу жарьте готовый пирожок в большом количестве масла с двух сторон до золотистого цвета;

Когда поджарите, выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир;

Подавайте на стол горячими.

Советы:

Готовить пирожки можно во фритюрнице или духовке на 180°C.

Вместо сыра, начинкой можно сделать фарш.

Приятного аппетита!

Очень вкусное и питательное блюдо, которое достаточно легко и быстро готовить.

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