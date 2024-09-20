Как приготовить желе из слив

Приготовьте домашнее лакомство из натуральных продуктов без консервантов и ароматизаторов.
Мягкое и ароматное желе из спелых и сочных слив станет вкусным десертом для детей и взрослых.
Ингредиенты
- вода
- 600 мл
- сахар
- 5 ст. л.
- желатин
- 20 г
- сливы
- 200 г
- Сливы вымойте, удалите косточки и нарежьте небольшими кусочками.
- Желатин залейте 100 миллилитрами воды и оставьте на 15-20 минут для набухания.
- В кастрюлю влейте 500 миллилитров воды, добавьте сахар и сливы. Доведите до кипения и проварите пять минут. Затем измельчите погружным блендером в однородное пюре и добавьте желатин. Перемешайте. Охладите до комнатной температуры.
- Разлейте сливовую массу порционно в креманки или стаканы. Отправьте в холодильник на 2-3 часа до полного застывания.
Советы:
- Украсьте поверхность желе кусочками слив или мятой.
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