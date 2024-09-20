Как приготовить желе из слив

Приготовьте домашнее лакомство из натуральных продуктов без консервантов и ароматизаторов.

Мягкое и ароматное желе из спелых и сочных слив станет вкусным десертом для детей и взрослых.

Ингредиенты вода 600 мл сахар 5 ст. л. желатин 20 г сливы 200 г

Сливы вымойте, удалите косточки и нарежьте небольшими кусочками. Желатин залейте 100 миллилитрами воды и оставьте на 15-20 минут для набухания. В кастрюлю влейте 500 миллилитров воды, добавьте сахар и сливы. Доведите до кипения и проварите пять минут. Затем измельчите погружным блендером в однородное пюре и добавьте желатин. Перемешайте. Охладите до комнатной температуры. Разлейте сливовую массу порционно в креманки или стаканы. Отправьте в холодильник на 2-3 часа до полного застывания.

Советы:

Украсьте поверхность желе кусочками слив или мятой.

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