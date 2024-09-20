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Как приготовить желе из слив

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
66 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
59
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить желе из слив

Желе из слив / Фото: Credits

Приготовьте домашнее лакомство из натуральных продуктов без консервантов и ароматизаторов.

Мягкое и ароматное желе из спелых и сочных слив станет вкусным десертом для детей и взрослых.

Ингредиенты

вода
600 мл
сахар
5 ст. л.
желатин
20 г
сливы
200 г
  1. Сливы вымойте, удалите косточки и нарежьте небольшими кусочками.
  2. Желатин залейте 100 миллилитрами воды и оставьте на 15-20 минут для набухания.
  3. В кастрюлю влейте 500 миллилитров воды, добавьте сахар и сливы. Доведите до кипения и проварите пять минут. Затем измельчите погружным блендером в однородное пюре и добавьте желатин. Перемешайте. Охладите до комнатной температуры.
  4. Разлейте сливовую массу порционно в креманки или стаканы. Отправьте в холодильник на 2-3 часа до полного застывания.

Советы:

  • Украсьте поверхность желе кусочками слив или мятой.

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