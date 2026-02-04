- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 79
- Время на прочтение
- 1 мин
Как с минимумом усилий приготовить тушеную капусту — рецепт модного нынче блюда
Иногда лучшая еда — не та, которая требует часа у плиты, а та, которую можно приготовить быстро, стоит она недорого и дарит ощущение уюта и дома. Тушеная капуста с курицей — именно из таких блюд.
В мире, где нас постоянно окружают сложные гастрономические тренды, все больше людей возвращаются к базовым, понятным блюдам. Не потому, что не хватает фантазии, а потому, что появляется новая ценность — экономия времени, денег и энергии.
Тушеная капуста — классика, знакомая с детства, но сегодня она «звучит» по-новому. В сочетании с куриным филе и овощами она становится полноценным обедом или ужином, который не перегружает организм и подходит для активного ритма жизни, а о рецепте приготовления рассказали на странице mil_alexx_pp.
Ингредиенты
- белокочанная капуста
- 700 г
- куриное филе
- 400 г
- масла
- 15 г
- томаты или аджики
- 2-3 ст. л
- луковица
- 1 шт.
- морковь
- 150 г
- сладкий перец
- 1 шт.
- чеснок
- 2-3 зубчика
- соль
-
- чёрный перец
-
Приготовление
В большую кастрюлю влейте масло, добавьте нарезанное небольшими кусочками куриное филе. Готовьте и помешивайте, 6-7 мин, пока мясо слегка не подрумянится.
Добавьте нарезанный лук, тертую морковь и сладкий перец. Готовьте еще около 7 мин, чтобы овощи стали мягкими и ароматными.
Вмешайте томат или аджику, добавьте шинкованную капусту, посолите и поперчите.
Хорошо перемешайте, накройте крышкой и тушите примерно 20 мин на небольшом огне. Воду добавлять не нужно, ведь капуста пустит собственный сок.
В конце добавьте измельченный чеснок и еще раз перемешайте.
Тушеная капуста с курицей — это не просто рецепт. Это пример того, как обычная еда может быть заботой о себе. Она подходит для всей семьи, хорошо хранится и не требует кулинарных подвигов.