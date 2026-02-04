ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
79
Время на прочтение
1 мин
1 мин

Как с минимумом усилий приготовить тушеную капусту — рецепт модного нынче блюда

Иногда лучшая еда — не та, которая требует часа у плиты, а та, которую можно приготовить быстро, стоит она недорого и дарит ощущение уюта и дома. Тушеная капуста с курицей — именно из таких блюд.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
70 ккал
Тушеная капуста tiktok.com_@mil_alexx_pp

Тушеная капуста tiktok.com_@mil_alexx_pp

В мире, где нас постоянно окружают сложные гастрономические тренды, все больше людей возвращаются к базовым, понятным блюдам. Не потому, что не хватает фантазии, а потому, что появляется новая ценность — экономия времени, денег и энергии.

Тушеная капуста — классика, знакомая с детства, но сегодня она «звучит» по-новому. В сочетании с куриным филе и овощами она становится полноценным обедом или ужином, который не перегружает организм и подходит для активного ритма жизни, а о рецепте приготовления рассказали на странице mil_alexx_pp.

Ингредиенты

белокочанная капуста
700 г
куриное филе
400 г
масла
15 г
томаты или аджики
2-3 ст. л
луковица
1 шт.
морковь
150 г
сладкий перец
1 шт.
чеснок
2-3 зубчика
соль
чёрный перец

Приготовление

  1. В большую кастрюлю влейте масло, добавьте нарезанное небольшими кусочками куриное филе. Готовьте и помешивайте, 6-7 мин, пока мясо слегка не подрумянится.

  2. Добавьте нарезанный лук, тертую морковь и сладкий перец. Готовьте еще около 7 мин, чтобы овощи стали мягкими и ароматными.

  3. Вмешайте томат или аджику, добавьте шинкованную капусту, посолите и поперчите.

  4. Хорошо перемешайте, накройте крышкой и тушите примерно 20 мин на небольшом огне. Воду добавлять не нужно, ведь капуста пустит собственный сок.

  5. В конце добавьте измельченный чеснок и еще раз перемешайте.

Тушеная капуста с курицей — это не просто рецепт. Это пример того, как обычная еда может быть заботой о себе. Она подходит для всей семьи, хорошо хранится и не требует кулинарных подвигов.

