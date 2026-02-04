Тушеная капуста tiktok.com_@mil_alexx_pp

В мире, где нас постоянно окружают сложные гастрономические тренды, все больше людей возвращаются к базовым, понятным блюдам. Не потому, что не хватает фантазии, а потому, что появляется новая ценность — экономия времени, денег и энергии.

Тушеная капуста — классика, знакомая с детства, но сегодня она «звучит» по-новому. В сочетании с куриным филе и овощами она становится полноценным обедом или ужином, который не перегружает организм и подходит для активного ритма жизни, а о рецепте приготовления рассказали на странице mil_alexx_pp.

Ингредиенты белокочанная капуста 700 г куриное филе 400 г масла 15 г томаты или аджики 2-3 ст. л луковица 1 шт. морковь 150 г сладкий перец 1 шт. чеснок 2-3 зубчика соль чёрный перец

В большую кастрюлю влейте масло, добавьте нарезанное небольшими кусочками куриное филе. Готовьте и помешивайте, 6-7 мин, пока мясо слегка не подрумянится. Добавьте нарезанный лук, тертую морковь и сладкий перец. Готовьте еще около 7 мин, чтобы овощи стали мягкими и ароматными. Вмешайте томат или аджику, добавьте шинкованную капусту, посолите и поперчите. Хорошо перемешайте, накройте крышкой и тушите примерно 20 мин на небольшом огне. Воду добавлять не нужно, ведь капуста пустит собственный сок. В конце добавьте измельченный чеснок и еще раз перемешайте.

Тушеная капуста с курицей — это не просто рецепт. Это пример того, как обычная еда может быть заботой о себе. Она подходит для всей семьи, хорошо хранится и не требует кулинарных подвигов.