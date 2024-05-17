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Как сделать идеальную тортилью на завтрак: рецепт от фудблогера

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
276 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
326
Время на прочтение
1 мин
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Как сделать идеальную тортилью на завтрак: рецепт от фудблогера

Тортилья на завтрак / Фото: Credits

У этого блюда много названий и вариаций, но объединяет их одно – запеченный сыр и невероятный вкус.

На своей странице в Instagram фуд-блогер Michelle Loveli Belfrey поделилась интересным и быстрым рецептом запеченной тортильи с сыром и шпинатом, которая фантастически подойдёт на завтрак.

Ингредиенты

Тортилья
1 лист
Яйца
3 шт.
Сыр
150 г
Томат
100 г
Шпинат
Твердый сыр
100 г
Соль
Перец

Приготовление:

  • Положите тортилью в форму для выпечки
  • Вылейте в нее яйца
  • Всыпьте сыр
  • Посолите и поперчите
  • Тщательно все перемешайте
  • Добавьте мелко нарезанный томат и листья свежего шпината.
  • Сверху посыпьте твердым сыром, потертым на терку.
  • Поставьте в духовку на 20-25 мин.
  • Дайте немного остыть и можно наслаждаться вкусом

Тортилью можно заменить обычным лавашом, по вашему желанию изменить, или добавить какие-то ингредиенты.

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