Как сделать идеальную тортилью на завтрак: рецепт от фудблогера

У этого блюда много названий и вариаций, но объединяет их одно – запеченный сыр и невероятный вкус.

На своей странице в Instagram фуд-блогер Michelle Loveli Belfrey поделилась интересным и быстрым рецептом запеченной тортильи с сыром и шпинатом, которая фантастически подойдёт на завтрак.

Ингредиенты Тортилья 1 лист Яйца 3 шт. Сыр 150 г Томат 100 г Шпинат Твердый сыр 100 г Соль Перец

Приготовление:

Положите тортилью в форму для выпечки

Вылейте в нее яйца

Всыпьте сыр

Посолите и поперчите

Тщательно все перемешайте

Добавьте мелко нарезанный томат и листья свежего шпината.

Сверху посыпьте твердым сыром, потертым на терку.

Поставьте в духовку на 20-25 мин.

Дайте немного остыть и можно наслаждаться вкусом

Тортилью можно заменить обычным лавашом, по вашему желанию изменить, или добавить какие-то ингредиенты.

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