Как сделать идеальную тортилью на завтрак: рецепт от фудблогера

У этого блюда много названий и вариаций, но объединяет их одно – запеченный сыр и невероятный вкус.
На своей странице в Instagram фуд-блогер Michelle Loveli Belfrey поделилась интересным и быстрым рецептом запеченной тортильи с сыром и шпинатом, которая фантастически подойдёт на завтрак.
Ингредиенты
- Тортилья
- 1 лист
- Яйца
- 3 шт.
- Сыр
- 150 г
- Томат
- 100 г
- Шпинат
- Твердый сыр
- 100 г
- Соль
- Перец
Приготовление:
- Положите тортилью в форму для выпечки
- Вылейте в нее яйца
- Всыпьте сыр
- Посолите и поперчите
- Тщательно все перемешайте
- Добавьте мелко нарезанный томат и листья свежего шпината.
- Сверху посыпьте твердым сыром, потертым на терку.
- Поставьте в духовку на 20-25 мин.
- Дайте немного остыть и можно наслаждаться вкусом
Тортилью можно заменить обычным лавашом, по вашему желанию изменить, или добавить какие-то ингредиенты.
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