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Как сделать мороженое из авокадо и банана: советы фуд-блогера

Как сделать мороженое из авокадо и банана: советы фуд-блогера

Авокадо / Фото: Credits

Чрезвычайно кремовое и вкусное натуральное мороженое без молока и рафинированного сахара, идеально подойдет детям и вегетарианцам.

На своей странице Instagram фуд-блогер Lindsay Keosayian выложила видео с простым и оригинальным рецептом мороженого из авокадо. Такой десерт придется по вкусу всей семье.

Ингредиенты

Авокадо (небольшие)
3 шт
Банан (спелый)
1 шт
Кокосовое молоко
1 банка
Лимон
1 шт
Кленовый сироп
¼ стакана

Приготовление:

  • Очистить авокадо и банан
  • В блендере смешайте все ингредиенты до однородности.
  • Перелейте смесь в форму для льда и заморозьте в течение 1-2 часов (или на ночь).
  • Поместите кубики обратно в блендер и смешайте еще раз, пока не достигнете желаемой текстуры мороженого.

Подавайте и наслаждайтесь!

Советы:

  • Вместо небольших авокадо можете использовать 2 средних.
  • Кленового сиропа можете использовать по своему вкусу, чуть больше, или меньше, также можете его заменить на любой другой ваш любимый сироп.

Это полезное домашнее мороженое будет идеально смаковать летом, а магазинного вам больше никогда не захочется.

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