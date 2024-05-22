Как сделать мороженое из авокадо и банана: советы фуд-блогера

Чрезвычайно кремовое и вкусное натуральное мороженое без молока и рафинированного сахара, идеально подойдет детям и вегетарианцам.
На своей странице Instagram фуд-блогер Lindsay Keosayian выложила видео с простым и оригинальным рецептом мороженого из авокадо. Такой десерт придется по вкусу всей семье.
Ингредиенты
- Авокадо (небольшие)
- 3 шт
- Банан (спелый)
- 1 шт
- Кокосовое молоко
- 1 банка
- Лимон
- 1 шт
- Кленовый сироп
- ¼ стакана
Приготовление:
- Очистить авокадо и банан
- В блендере смешайте все ингредиенты до однородности.
- Перелейте смесь в форму для льда и заморозьте в течение 1-2 часов (или на ночь).
- Поместите кубики обратно в блендер и смешайте еще раз, пока не достигнете желаемой текстуры мороженого.
Подавайте и наслаждайтесь!
Советы:
- Вместо небольших авокадо можете использовать 2 средних.
- Кленового сиропа можете использовать по своему вкусу, чуть больше, или меньше, также можете его заменить на любой другой ваш любимый сироп.
Это полезное домашнее мороженое будет идеально смаковать летом, а магазинного вам больше никогда не захочется.
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