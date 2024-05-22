Как сделать мороженое из авокадо и банана: советы фуд-блогера

Чрезвычайно кремовое и вкусное натуральное мороженое без молока и рафинированного сахара, идеально подойдет детям и вегетарианцам.

На своей странице Instagram фуд-блогер Lindsay Keosayian выложила видео с простым и оригинальным рецептом мороженого из авокадо. Такой десерт придется по вкусу всей семье.

Ингредиенты Авокадо (небольшие) 3 шт Банан (спелый) 1 шт Кокосовое молоко 1 банка Лимон 1 шт Кленовый сироп ¼ стакана

Приготовление:

Очистить авокадо и банан

В блендере смешайте все ингредиенты до однородности.

Перелейте смесь в форму для льда и заморозьте в течение 1-2 часов (или на ночь).

Поместите кубики обратно в блендер и смешайте еще раз, пока не достигнете желаемой текстуры мороженого.

Подавайте и наслаждайтесь!

Советы:

Вместо небольших авокадо можете использовать 2 средних.

Кленового сиропа можете использовать по своему вкусу, чуть больше, или меньше, также можете его заменить на любой другой ваш любимый сироп.

Это полезное домашнее мороженое будет идеально смаковать летом, а магазинного вам больше никогда не захочется.

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