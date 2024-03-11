Как сделать омлетную розу: рецепт от повара

Омлет – это классическое блюдо, которое может быть быстрым решением для завтрака, обеда или ужина. Если вы хотите удивить близких своей оригинальностью, приготовьте омлетную розу.

Ключ к удачному дню – правильный и вкусный завтрак, особенно если его можно легко и быстро приготовить! Так, повар Марсело Конрадо продемонстрировал в своем Instagram, не только как приготовить омлет, но и как сделать его похожим на розу.

Приготовление омлета

Взбейте яйца, молоко, добавьте соль. В разогретую сковороду налейте масло, затем влейте яичную смесь.

Как сделать розу

Через несколько секунд, когда яйца схватятся, с помощью палочек для суши протяните омлет в середину по диаметру яичного круга, чтобы палочки сошлись, и начинайте закручивать его, при этом немного встряхивая сковородку, как показано на видео.

Подавайте омлет, разместив его на гарнире.

Теперь ваш омлет станет не только вкусным, но и эстетически привлекательным!

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