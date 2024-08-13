Как сделать съедобные цифры для именинного торта

Оказывается, сделать интересный декор для торта не так уж сложно, можете убедиться в этом сами, попытавшись самостоятельно изготовить именинные цифры.
Фудблогер sallyswelt показала как просто сделать декор для именинного торта в форме цифр всего лишь из двух ингредиентов.
Ингредиенты
- Шоколад
- Кондитерская посыпка
Приготовление:
- Высыпьте в емкость кондитерскую посыпку (ее должно быть достаточно много);
- Растопите шоколад, вылейте его в кондитерский мешок;
- Нанесите шоколад в необходимой форме на посыпку (как будто печать 3D принтера);
- Дайте шоколаду остыть и затвердеть;
- Затем достаньте свои цифры и переложите в другую посуду, посыпкой вниз;
- Сверху на цифры снова нанесите шоколад, пока он не затвердел, вставьте в цифры зубочистки и присыпьте сверху кондитерской посыпкой.
- Дайте цифрам затвердеть.
Советы:
- Шоколад (белый, черный, молочный) и посыпку (цвет и форма) вы можете выбрать по своему усмотрению;
- С помощью этой техники вы можете сделать не только цифры, но и разные фигурки, и буквы для украшения.
- Цифрами и фигурками можно украшать как торты, так и кексы.
Это универсальная техника для создания интересного декора к вашей выпечке и разным блюдам.
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