Как сделать съедобные цифры для именинного торта

Оказывается, сделать интересный декор для торта не так уж сложно, можете убедиться в этом сами, попытавшись самостоятельно изготовить именинные цифры.

Фудблогер sallyswelt показала как просто сделать декор для именинного торта в форме цифр всего лишь из двух ингредиентов.

Ингредиенты Шоколад Кондитерская посыпка

Приготовление:

Высыпьте в емкость кондитерскую посыпку (ее должно быть достаточно много);

Растопите шоколад, вылейте его в кондитерский мешок;

Нанесите шоколад в необходимой форме на посыпку (как будто печать 3D принтера);

Дайте шоколаду остыть и затвердеть;

Затем достаньте свои цифры и переложите в другую посуду, посыпкой вниз;

Сверху на цифры снова нанесите шоколад, пока он не затвердел, вставьте в цифры зубочистки и присыпьте сверху кондитерской посыпкой.

Дайте цифрам затвердеть.

Советы:

Шоколад (белый, черный, молочный) и посыпку (цвет и форма) вы можете выбрать по своему усмотрению;

С помощью этой техники вы можете сделать не только цифры, но и разные фигурки, и буквы для украшения.

Цифрами и фигурками можно украшать как торты, так и кексы.

Это универсальная техника для создания интересного декора к вашей выпечке и разным блюдам.

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