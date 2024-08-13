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Как сделать съедобные цифры для именинного торта

Как сделать съедобные цифры для именинного торта

Как сделать съедобные цифры для именинного торта / Фото: Credits

Оказывается, сделать интересный декор для торта не так уж сложно, можете убедиться в этом сами, попытавшись самостоятельно изготовить именинные цифры.

Фудблогер sallyswelt показала как просто сделать декор для именинного торта в форме цифр всего лишь из двух ингредиентов.

Ингредиенты

Шоколад
Кондитерская посыпка

Приготовление:

  • Высыпьте в емкость кондитерскую посыпку (ее должно быть достаточно много);
  • Растопите шоколад, вылейте его в кондитерский мешок;
  • Нанесите шоколад в необходимой форме на посыпку (как будто печать 3D принтера);
  • Дайте шоколаду остыть и затвердеть;
  • Затем достаньте свои цифры и переложите в другую посуду, посыпкой вниз;
  • Сверху на цифры снова нанесите шоколад, пока он не затвердел, вставьте в цифры зубочистки и присыпьте сверху кондитерской посыпкой.
  • Дайте цифрам затвердеть.

Советы:

  • Шоколад (белый, черный, молочный) и посыпку (цвет и форма) вы можете выбрать по своему усмотрению;
  • С помощью этой техники вы можете сделать не только цифры, но и разные фигурки, и буквы для украшения.
  • Цифрами и фигурками можно украшать как торты, так и кексы.

Это универсальная техника для создания интересного декора к вашей выпечке и разным блюдам.

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