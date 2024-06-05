Как сделать соленые круасаны с ветчиной: интересный рецепт из Instagram

Это отличная закуска из слоеного теста, идеально подойдет на завтрак кофе.
На странице вкусных рецептов Gustoso.tv вышло видео, как приготовить необычные соленые круассаны с ветчиной и сыром. Это гораздо вкуснее обычного бутерброда и такое блюдо понравится всей вашей семье. Также она идеально подойдет для пикника или вылазки на природу.
Ингредиенты
- Слоеное тесто
- 400 г
- Ветчина
- 200 г
- Плавленый сыр
- 300 г
- зеленый лук
- 100 г
- Яйца
- 1 шт.
Приготовление:
- Возьмите тесто и вырежьте его по форме круга (так вам будет легче формировать треугольники для круассанов);
- С помощью линейки и ножа сделайте из теста треугольники одинаковой формы;
- На каждый треугольник положите кусок ветчины, также треугольной формы для удобства и плавленый сыр;
- Размажьте немного сыра по треугольнику теста;
- Мелко нарежьте зеленый лук и посыпьте сверху треугольники;
- Затем осторожно заверните круассаны с начинкой;
- Выложите на противень, предварительно накрытый пергаментом;
- Сверху помажьте круассаны яйцом;
- Поставьте в духовку на 200 °C на 18 минут.
По желанию начинку можно изменить и усовершенствовать.
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