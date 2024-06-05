Как сделать соленые круасаны с ветчиной: интересный рецепт из Instagram

Это отличная закуска из слоеного теста, идеально подойдет на завтрак кофе.

На странице вкусных рецептов Gustoso.tv вышло видео, как приготовить необычные соленые круассаны с ветчиной и сыром. Это гораздо вкуснее обычного бутерброда и такое блюдо понравится всей вашей семье. Также она идеально подойдет для пикника или вылазки на природу.

Ингредиенты Слоеное тесто 400 г Ветчина 200 г Плавленый сыр 300 г зеленый лук 100 г Яйца 1 шт.

Приготовление:

Возьмите тесто и вырежьте его по форме круга (так вам будет легче формировать треугольники для круассанов);

С помощью линейки и ножа сделайте из теста треугольники одинаковой формы;

На каждый треугольник положите кусок ветчины, также треугольной формы для удобства и плавленый сыр;

Размажьте немного сыра по треугольнику теста;

Мелко нарежьте зеленый лук и посыпьте сверху треугольники;

Затем осторожно заверните круассаны с начинкой;

Выложите на противень, предварительно накрытый пергаментом;

Сверху помажьте круассаны яйцом;

Поставьте в духовку на 200 °C на 18 минут.

По желанию начинку можно изменить и усовершенствовать.

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