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Как сделать соленые круасаны с ветчиной: интересный рецепт из Instagram

Как сделать соленые круасаны с ветчиной: интересный рецепт из Instagram

Как сделать соленые круассаны с ветчиной. / Фото: Getty Images

Это отличная закуска из слоеного теста, идеально подойдет на завтрак кофе.

На странице вкусных рецептов Gustoso.tv вышло видео, как приготовить необычные соленые круассаны с ветчиной и сыром. Это гораздо вкуснее обычного бутерброда и такое блюдо понравится всей вашей семье. Также она идеально подойдет для пикника или вылазки на природу.

Ингредиенты

Слоеное тесто
400 г
Ветчина
200 г
Плавленый сыр
300 г
зеленый лук
100 г
Яйца
1 шт.

Приготовление:

  • Возьмите тесто и вырежьте его по форме круга (так вам будет легче формировать треугольники для круассанов);
  • С помощью линейки и ножа сделайте из теста треугольники одинаковой формы;
  • На каждый треугольник положите кусок ветчины, также треугольной формы для удобства и плавленый сыр;
  • Размажьте немного сыра по треугольнику теста;
  • Мелко нарежьте зеленый лук и посыпьте сверху треугольники;
  • Затем осторожно заверните круассаны с начинкой;
  • Выложите на противень, предварительно накрытый пергаментом;
  • Сверху помажьте круассаны яйцом;
  • Поставьте в духовку на 200 °C на 18 минут.

По желанию начинку можно изменить и усовершенствовать.

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