Как сделать свежую итальянскую пасту своими руками

Итальянцы гордятся тем, что в их домах - конечно, не во всех - паста приготовлена вручную, а не куплена в магазине.
Для приготовления пасты не нужно много ингредиентов. Да, процесс займет намного больше времени, чем, если вы просто откроете пакет с готовой пастой. Но, поверьте, свежая паста - это незабываемый вкус.
Ингредиенты
- мука мелкого помола - 100 г
- манная мука - 100 г
- 2 яйца
- оливковое масло - пару капель
Приготовление
Смешайте муку, выложите горкой на доске, сделайте углубление в центре. Разбейте оба яйца в середину и добавьте масло.
Используя вилку, взбейте яйца, пока они не станут светлыми и пушистыми. Постепенно начинайте добавлять муку в центр, пока не почувствуете, что тесто достаточно плотное.
Месите тесто, пока оно не станет гладким и шелковистым. Заверните в пищевую пленку. Охладите в течение 10 минут.
После этого разрежьте тесто пополам и скатайте в шар.
Затем начните раскатывать, формируя длинную овальную форму.
Продолжайте раскатывать тесто, пока оно не станет достаточно тонким. Сложите лист теста теста трижды пополам, затем нарежьте их тонкими полосками.
Домашнюю пасту нужно варить в сильно подсоленной воде около 4 минут.
Далее вы можете подавать ее с любым соусом или просто с тертым пармезаном и оливковым маслом.
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