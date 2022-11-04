Как сделать свежую итальянскую пасту своими руками

Итальянцы гордятся тем, что в их домах - конечно, не во всех - паста приготовлена вручную, а не куплена в магазине.

Для приготовления пасты не нужно много ингредиентов. Да, процесс займет намного больше времени, чем, если вы просто откроете пакет с готовой пастой. Но, поверьте, свежая паста - это незабываемый вкус.

Ингредиенты

мука мелкого помола - 100 г

манная мука - 100 г

2 яйца

оливковое масло - пару капель

Приготовление

Фото: Credits

Смешайте муку, выложите горкой на доске, сделайте углубление в центре. Разбейте оба яйца в середину и добавьте масло.

Используя вилку, взбейте яйца, пока они не станут светлыми и пушистыми. Постепенно начинайте добавлять муку в центр, пока не почувствуете, что тесто достаточно плотное.

Месите тесто, пока оно не станет гладким и шелковистым. Заверните в пищевую пленку. Охладите в течение 10 минут.

После этого разрежьте тесто пополам и скатайте в шар.

Фото: Credits

Затем начните раскатывать, формируя длинную овальную форму.

Фото: Credits

Продолжайте раскатывать тесто, пока оно не станет достаточно тонким. Сложите лист теста теста трижды пополам, затем нарежьте их тонкими полосками.

Домашнюю пасту нужно варить в сильно подсоленной воде около 4 минут.

Далее вы можете подавать ее с любым соусом или просто с тертым пармезаном и оливковым маслом.

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