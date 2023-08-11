Как сделать томатный сок на зиму без соковыжималки

Если нет соковыжималки, как приготовить натуральный томатный сок на зиму

Даже если дома нет соковыжималки, не расстраивайтесь, вкусный томатный сок можно приготовиться и без нее. Готовить придется немного дольше, но сок получится не хуже магазинного, натуральным и качественным.

Как сделать томатный сок в блендере

Для приготовления этого томатного сока нужна только соль, сахар и помидоры.

Ингредиенты:

помидоры любого сорта – 3 кг,

соль – 20 г,

сахар – 50 г.

Чтобы приготовить таким образом томатный сок, нужен блендер и сито или дуршлаг

Помидоры берем любого сорта, главное, чтобы они были сочными.

Просушить помидоры и вырезать место, где они соединяются с ножкой. Томаты порезать и смолоть в блендере.

После этого смесь выливаем в кастрюлю, доводим до кипения. Провариваем 20 минут.

Как приготовить томатный сок без сокковыжималки – провариваем сок

Смесь нужно постоянно перемешивать, пену собирать не нужно. Через некоторое время пена усаживается, а жидкость поднимается вверх..

Через 20 минут процеживаем и перетираем горячий сок через сито или дуршлаг. Все лишнее остается на сите.

Как приготовить томатный сок без сокковыжималки – все лишнее остается на сите

Из указанного количества ингредиентов выходит 2 литра сока. Выливаем его в емкость, доводим до кипения, добавляем соль и сахар. Доводим до кипения и кипятим не больше 5 минут на слабом огне.

Выливаем сок в стерилизованные банки и закручиваем крышками.

Накрываем банки, чтобы они простояли в тёпле ночь.

Как приготовить томатный сок с помощью мясорубки

Если нет ни соковыжималки, ни блендера, для приготовления томатного сока можно воспользоваться мясорубкой, причем без разницы, будет ли это старая мясорубка, или современная модель.

Берем для приготовления сока ингредиенты в той же пропорции.

Томаты моем, сушим и нарезаем на удобные для перекручивания части, извлекая плодоножку.

Перекручиваем помидоры в мясорубке.

Как приготовить томатный сок с помощью мясорубки.

Далее повторяем те же шаги, как и в случае приготовления сока с помощью блендера.

Доводим смесь в кастрюле до кипения, варим 20 минут.

Процеживаем и перетираем горячий сок через сито или дуршлаг, можно использовать марлю.

Наливаем процеженный сок в емкость, доводим до кипения, добавляем соль, сахар, варим 5 минут на слабом огне.

Разливаем в банки и закрываем.

Если нет никакой техники, как сделать томатный сок

В таком случае помытые помидоры нужно порезать, выложить в кастрюлю, вскипятить. Проварить, помешивая 20 минут. Получившуюся смесь протереть через дуршлаг, сито, марлю. Сок поставить на огонь, довести до кипения, добавить соль, сахар, проварить 5 минут и разлить по банкам.

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