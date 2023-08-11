Как сделать томатный сок на зиму без соковыжималки

Если нет соковыжималки, как приготовить натуральный томатный сок на зиму
Даже если дома нет соковыжималки, не расстраивайтесь, вкусный томатный сок можно приготовиться и без нее. Готовить придется немного дольше, но сок получится не хуже магазинного, натуральным и качественным.
Как сделать томатный сок в блендере
Для приготовления этого томатного сока нужна только соль, сахар и помидоры.
Ингредиенты:
- помидоры любого сорта – 3 кг,
- соль – 20 г,
- сахар – 50 г.
Чтобы приготовить таким образом томатный сок, нужен блендер и сито или дуршлаг
- Помидоры берем любого сорта, главное, чтобы они были сочными.
- Просушить помидоры и вырезать место, где они соединяются с ножкой. Томаты порезать и смолоть в блендере.
- После этого смесь выливаем в кастрюлю, доводим до кипения. Провариваем 20 минут.
- Смесь нужно постоянно перемешивать, пену собирать не нужно. Через некоторое время пена усаживается, а жидкость поднимается вверх..
- Через 20 минут процеживаем и перетираем горячий сок через сито или дуршлаг. Все лишнее остается на сите.
- Из указанного количества ингредиентов выходит 2 литра сока. Выливаем его в емкость, доводим до кипения, добавляем соль и сахар. Доводим до кипения и кипятим не больше 5 минут на слабом огне.
- Выливаем сок в стерилизованные банки и закручиваем крышками.
- Накрываем банки, чтобы они простояли в тёпле ночь.
Как приготовить томатный сок с помощью мясорубки
Если нет ни соковыжималки, ни блендера, для приготовления томатного сока можно воспользоваться мясорубкой, причем без разницы, будет ли это старая мясорубка, или современная модель.
- Берем для приготовления сока ингредиенты в той же пропорции.
- Томаты моем, сушим и нарезаем на удобные для перекручивания части, извлекая плодоножку.
- Перекручиваем помидоры в мясорубке.
- Далее повторяем те же шаги, как и в случае приготовления сока с помощью блендера.
- Доводим смесь в кастрюле до кипения, варим 20 минут.
- Процеживаем и перетираем горячий сок через сито или дуршлаг, можно использовать марлю.
- Наливаем процеженный сок в емкость, доводим до кипения, добавляем соль, сахар, варим 5 минут на слабом огне.
- Разливаем в банки и закрываем.
Если нет никакой техники, как сделать томатный сок
В таком случае помытые помидоры нужно порезать, выложить в кастрюлю, вскипятить. Проварить, помешивая 20 минут. Получившуюся смесь протереть через дуршлаг, сито, марлю. Сок поставить на огонь, довести до кипения, добавить соль, сахар, проварить 5 минут и разлить по банкам.
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