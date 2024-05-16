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Как сделать вкуснейший сэндвич с томатами: оригинальный рецепт от шеф-повара

Как сделать вкуснейший сэндвич с томатами: оригинальный рецепт от шеф-повара

Cэндвич с помидорами и сыром / Фото: Credits

Этот бутерброд наполнен богатством вкуса, откусив кусочек хрустящего хлеба с томатом вы испытаете настоящее наслаждение.

У него кремовая текстура Буррата, свежий аромат домашнего песто, оригинальные нотки рукколы, чесночный вкус с томатным конфи и бальзамической глазурью. Все эти вкусности находятся между двумя свежими и хрустящими половинками багета.

Если у вас уже потекли слюнки, вот рецепт от Yarin Shachagi, которым он поделился на своей странице Instagram.

Ингредиенты:

Для свежего песто:

  • 2 стакана свежих листьев базилика;
  • 1-2 ст. л поджаренных кедровых орехов;
  • 1/2 стакана тертого Пармезана;
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • 1/4 ч. л соли;
  • 3 ст. л оливкового масла;
  • 2 ст. л воды (по желанию, для более легкой текстуры)

Для конфи из томатов "Черри":

  • 3 зубчика чеснока (очищенные);
  • 3 ст. ложки оливкового масла;
  • 1/2 стакана Черри;
  • 1 веточка розмарина (по желанию);
  • 1 ч. л соли;
  • 1 ч. л черного молотого перца

Дополнительные ингредиенты:

  • 1 багет, слегка поджаренный;
  • 1 шарик сыр Буррата;
  • 3 ст. л свежей руколы;
  • 1 ч. л масла чили (по желанию);
  • 2 ч. л бальзамической глазури

Инструкции:

1. Приготовьте конфи из Черри:

  • Разогрейте духовку до 168°C;
  • В специальной посуде смешайте зубчики чеснока, Черри, розмарин, оливковое масло, соль и перец;
  • Выпекать 30-40 мин, пока помидоры не станут мягкими.

2. Приготовьте песто:

  • В кухонном комбайне смешайте базилик, кедровые орехи, творог пармезан, чеснок и соль.
  • Постепенно добавьте оливковое масло. Добавьте воды, если нужно, для более легкой текстуры.

3. Соберите сэндвич:

  • Смажьте песто нижнюю половину поджаренного багета.
  • Выложите свежую рукколу, затем нарежьте и равномерно распределите Буррату.
  • Сбрызните маслом чили, сверху положите конфи из Черри и завершите капелькой бальзамической глазури.
  • Накройте верхней половиной багета.

Сразу подавайте к столу и наслаждайтесь вкусом!

Такой бутерброд точно не оставит никого равнодушным, главное не делать много, потому что просто невозможно остановиться.

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