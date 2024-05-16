Как сделать вкуснейший сэндвич с томатами: оригинальный рецепт от шеф-повара

Этот бутерброд наполнен богатством вкуса, откусив кусочек хрустящего хлеба с томатом вы испытаете настоящее наслаждение.
У него кремовая текстура Буррата, свежий аромат домашнего песто, оригинальные нотки рукколы, чесночный вкус с томатным конфи и бальзамической глазурью. Все эти вкусности находятся между двумя свежими и хрустящими половинками багета.
Если у вас уже потекли слюнки, вот рецепт от Yarin Shachagi, которым он поделился на своей странице Instagram.
Ингредиенты:
Для свежего песто:
- 2 стакана свежих листьев базилика;
- 1-2 ст. л поджаренных кедровых орехов;
- 1/2 стакана тертого Пармезана;
- 2-3 зубчика чеснока;
- 1/4 ч. л соли;
- 3 ст. л оливкового масла;
- 2 ст. л воды (по желанию, для более легкой текстуры)
Для конфи из томатов "Черри":
- 3 зубчика чеснока (очищенные);
- 3 ст. ложки оливкового масла;
- 1/2 стакана Черри;
- 1 веточка розмарина (по желанию);
- 1 ч. л соли;
- 1 ч. л черного молотого перца
Дополнительные ингредиенты:
- 1 багет, слегка поджаренный;
- 1 шарик сыр Буррата;
- 3 ст. л свежей руколы;
- 1 ч. л масла чили (по желанию);
- 2 ч. л бальзамической глазури
Инструкции:
1. Приготовьте конфи из Черри:
- Разогрейте духовку до 168°C;
- В специальной посуде смешайте зубчики чеснока, Черри, розмарин, оливковое масло, соль и перец;
- Выпекать 30-40 мин, пока помидоры не станут мягкими.
2. Приготовьте песто:
- В кухонном комбайне смешайте базилик, кедровые орехи, творог пармезан, чеснок и соль.
- Постепенно добавьте оливковое масло. Добавьте воды, если нужно, для более легкой текстуры.
3. Соберите сэндвич:
- Смажьте песто нижнюю половину поджаренного багета.
- Выложите свежую рукколу, затем нарежьте и равномерно распределите Буррату.
- Сбрызните маслом чили, сверху положите конфи из Черри и завершите капелькой бальзамической глазури.
- Накройте верхней половиной багета.
Сразу подавайте к столу и наслаждайтесь вкусом!
Такой бутерброд точно не оставит никого равнодушным, главное не делать много, потому что просто невозможно остановиться.
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