Как сделать вкуснейший сэндвич с томатами: оригинальный рецепт от шеф-повара

Этот бутерброд наполнен богатством вкуса, откусив кусочек хрустящего хлеба с томатом вы испытаете настоящее наслаждение.

У него кремовая текстура Буррата, свежий аромат домашнего песто, оригинальные нотки рукколы, чесночный вкус с томатным конфи и бальзамической глазурью. Все эти вкусности находятся между двумя свежими и хрустящими половинками багета.

Если у вас уже потекли слюнки, вот рецепт от Yarin Shachagi, которым он поделился на своей странице Instagram.

Ингредиенты:

Для свежего песто:

2 стакана свежих листьев базилика;

1-2 ст. л поджаренных кедровых орехов;

1/2 стакана тертого Пармезана;

2-3 зубчика чеснока;

1/4 ч. л соли;

3 ст. л оливкового масла;

2 ст. л воды (по желанию, для более легкой текстуры)

Для конфи из томатов "Черри":

3 зубчика чеснока (очищенные);

3 ст. ложки оливкового масла;

1/2 стакана Черри;

1 веточка розмарина (по желанию);

1 ч. л соли;

1 ч. л черного молотого перца

Дополнительные ингредиенты:

1 багет, слегка поджаренный;

1 шарик сыр Буррата;

3 ст. л свежей руколы;

1 ч. л масла чили (по желанию);

2 ч. л бальзамической глазури

Инструкции:

1. Приготовьте конфи из Черри:

Разогрейте духовку до 168°C;

В специальной посуде смешайте зубчики чеснока, Черри, розмарин, оливковое масло, соль и перец;

Выпекать 30-40 мин, пока помидоры не станут мягкими.

2. Приготовьте песто:

В кухонном комбайне смешайте базилик, кедровые орехи, творог пармезан, чеснок и соль.

Постепенно добавьте оливковое масло. Добавьте воды, если нужно, для более легкой текстуры.

3. Соберите сэндвич:

Смажьте песто нижнюю половину поджаренного багета.

Выложите свежую рукколу, затем нарежьте и равномерно распределите Буррату.

Сбрызните маслом чили, сверху положите конфи из Черри и завершите капелькой бальзамической глазури.

Накройте верхней половиной багета.

Сразу подавайте к столу и наслаждайтесь вкусом!

Такой бутерброд точно не оставит никого равнодушным, главное не делать много, потому что просто невозможно остановиться.

Читайте также: